Socrul Prințului Harry, Thomas Markle, anchetat într-o țară asiatică pentru imagini cu minori abuzați sexual

Poliția din Filipine a obținut un mandat judecătoresc pentru examinarea unor dispozitive electronice și hard diskuri care ar putea conține imagini ce înfățișează abuzuri sexuale asupra copiilor și care i-ar aparține lui Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle. Materialele au fost predate autorităților de Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, care susține că le-a descoperit în locuința tatălui său din Cebu.

Poliția din Filipine a primit mandat să verifice dispozitivele lui Thomas Markle, tatăl lui Meghan Foto: Arhivă

Thomas Markle Sr. respinge acuzațiile și afirmă că declarațiile fiului său sunt „minciuni josnice”. În acest moment, examinarea dispozitivelor urmează să stabilească dacă acestea conțin materiale ilegale și dacă există motive pentru continuarea procedurilor judiciare, relatează The Independent.

Potrivit BBC, procurorul regional din Cebu, Graeme Elmido, a declarat că Thomas Markle Jr. este „ferm hotărât” ca situația să fie investigată, considerând că tatăl său „trebuie să răspundă pentru faptele sale”.

Săptămâna trecută, Thomas Markle Jr. a declarat pentru publicația The Sun că ar fi găsit o colecție de imagini care ar înfățișa abuzuri sexuale asupra copiilor, în fosta locuință a tatălui său din Filipine. Acesta a afirmat că a sesizat atât poliția locală, cât și FBI-ul.

Înainte de a examina dispozitivele și suporturile digitale predate, autoritățile filipineze au avut nevoie de aprobarea instanței. Mandatul obținut le permite să verifice materialele pentru a stabili dacă există probe care să susțină acuzațiile.

Thomas Markle Sr. neagă că ar fi deținut vreodată o colecție de asemenea imagini. El a recunoscut că a plătit pentru servicii sexuale în Filipine, dar susține că nu a întreținut relații sexuale cu persoane minore.

Statele Unite au un tratat de extrădare cu Filipine, iar eventualele proceduri judiciare ar putea implica și autoritățile americane. Potrivit informațiilor publicate în presa britanică, dacă Thomas Markle Sr. ar fi pus sub acuzare și găsit vinovat pentru faptele menționate, pedeapsa ar putea ajunge la 10–12 ani de închisoare. Răspunderea sa penală nu a fost însă stabilită.

Într-un interviu acordat publicației Mail on Sunday, Thomas Markle Sr. a negat că ar fi avut relații sexuale cu persoane sub 18 ani.

„Nu am întreținut niciodată relații sexuale cu nicio persoană cu vârsta sub 18 ani”, a declarat acesta.

Markle a spus că a călătorit în Filipine de cel puțin două ori, în perioada în care era singur, și că a avut relații sexuale cu prostituate.

„Îmi plac femeile asiatice, dar asta nu este o infracțiune”, a afirmat el.

Tatăl ducesei de Sussex a mai declarat că starea sa de sănătate nu îi permite să călătorească în Filipine, dar că este dispus să discute cu oricine dorește să îl contacteze.

„Nu sunt suficient de sănătos pentru a merge în Filipine, dar voi vorbi cu oricine dorește să discute cu mine. Nu am nimic de ascuns”, a spus acesta.

Cazul a readus în atenție relația tensionată dintre Meghan Markle și tatăl său. Săptămâna trecută, ducesa de Sussex a declarat că i-a fost arătată o scrisoare adresată poliției londoneze în 2018, care conținea acuzații pe care le-a descris drept „îngrijorătoare”.

Poliția Metropolitană din Londra a precizat că i-a înmânat ducesei o scrisoare primită în 2019. Documentul conținea „o serie de acuzații privind presupuse fapte comise în afara Regatului Unit”, iar instituția a transmis că acestea au fost investigate.

Potrivit publicației The Sun on Sunday, Meghan i-ar fi trimis tatălui său o ultimă scrisoare în 2025, când acesta se recupera în Filipine după amputarea unui picior. Conform relatării publicației, ducesa i-ar fi transmis că nu își va vedea nepoții, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Aceste informații provin din relatările presei britanice, iar conținutul scrisorii nu a fost prezentat integral în materialul citat.

Meghan Markle s-a îndepărtat de tatăl său în perioada premergătoare nunții cu prințul Harry, din 2018. Thomas Markle, fost director de iluminat pentru producții de televiziune, nu a participat la ceremonie, după ce a fost implicat într-un scandal legat de fotografii realizate în colaborare cu paparazzi.

În ziua nunții, Meghan a fost condusă la altar de regele Charles al III-lea, pe atunci prinț de Wales. Singurul membru al familiei sale prezent la ceremonie a fost mama sa, Doria Ragland.

Meghan este singurul copil rezultat din căsătoria dintre Thomas Markle Sr. și Doria Ragland.

Ancheta din Filipine urmează să clarifice natura materialelor predate poliției și dacă există probe care să susțină acuzațiile. Până la stabilirea faptelor de către autorități, acuzațiile la adresa lui Thomas Markle rămân neconfirmate în instanță.