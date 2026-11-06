 Tatăl lui Meghan Markle, arestat în Florida. Este suspectat că deținea materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor | adevarul.ro
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Tatăl lui Meghan Markle, arestat în Florida. Este suspectat că deținea materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor

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Tatăl Ducesei de Sussex, Thomas Markle Sr., a fost arestat de FBI sub acuzația de deținere a unui stoc de materiale pornografice cu minori, dezvăluie în exclusivitate publicația Daily Mail.

Thomas Markle Sr
Thomas Markle Sr., arestat de FBI Foto: X/Verisat

Agenții federali au descins la căminul de bătrâni „Maravida Senior Living” din Lakeland, Florida, unde locuiește bărbatul în vârstă de 82 de ani, după ce, în ultimele săptămâni, au fost descoperite cantități mari de materiale indecente în locații din Filipine și Mexic.

O sursă a declarat pentru Daily Mail că Markle a fost arestat pentru deținere de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor (CSAM).

Această arestare șocantă, efectuată pe teritoriul SUA, survine la doar câteva zile după ce Daily Mail a alertat autoritățile federale cu privire la existența unui stoc de materiale pornografice cu minori, găsit într-un spațiu de depozitare închiriat de acesta în apropierea fostei sale locuințe din Rosarito, Mexic.

În paralel, se pare că poliția din Filipine este „foarte aproape” de a formula acuzații oficiale împotriva lui Markle, după ce, luna trecută, în fosta sa locuință de acolo ar fi fost descoperite imagini cu abuzuri asupra copiilor.

După ani petrecuți în străinătate, Markle, care se deplasează într-un scaun cu rotile, în urma amputării unui picior în Filipine, anul trecut, s-a mutat în Florida în această primăvară.

Recent, înainte de a fi arestat, el se mutase într-un centru de îngrijire pentru vârstnici, specializat în asistența persoanelor care suferă de demență; costul șederii acolo este estimat la 3.900 de dolari pe lună.

O anchetă penală internațională îl vizează pe tatăl lui Meghan Markle încă de când, în cele două locații în care și-a petrecut o mare parte din perioada pensionării, ar fi fost descoperite materiale pornografice cu minori.

Fiul lui Markle, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, ar fi descoperit o colecție de materiale compromițătoare în locuința pe care o împărțeau anterior în Cebu, Filipine – și susține că a informat FBI-ul cu privire la existența a două spații de depozitare într-o locație din Los Angeles.

„Mă îngrozește gândul la ce ar putea găsi FBI-ul, mai ales având în vedere ceea ce a fost deja descoperit în Filipine și Mexic”, a declarat Markle Jr. pentru publicația The Sun.

Într-o evoluție dramatică a situației, poliția mexicană a descins, în weekend, la spațiul de depozitare din Rosarito. mOfițeri ai Gărzii Naționale (Guardia Nacional), care s-au prezentat drept anchetatori statali specializați în infracțiuni sexuale, au fost văzuți intrând în spațiul de depozitare – cu dimensiuni de aproximativ 1,5 pe 3 metri – situat la circa cinci kilometri de fosta locuință a lui Markle din această stațiune de pe litoralul mexican.

Echipa, formată din experți în informatică judiciară, un specialist în cercetarea la fața locului și reprezentanți ai biroului procurorului general din statul Baja, a fost surprinsă examinând interiorul cu ajutorul unei lanterne și scotocind prin cutii aflate într-o stare precară.

Unul dintre agenți a făcut un pas înapoi, vizibil șocat, și a exclamat „la naiba”, în timp ce analiza materialele găsite, potrivit unei persoane care a asistat la scenă.

Anchetatorii au primit autorizație de la un judecător pentru a căuta „probe constând în materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor”, precum și dovezi privind „săvârșirea presupusei infracțiuni de trafic de persoane, în formă agravată”.

Potrivit unei surse, aceștia au inventariat și confiscat diverse obiecte, inclusiv un calculator, stick-uri de memorie, casete video (VHS) și un teanc de reviste, după care au închis spațiul și l-au sigilat, aplicând un aviz oficial de sechestru.

Meghan Markle s-a îndepărtat de tatăl său în perioada premergătoare nunții cu prințul Harry, din 2018. Thomas Markle, fost director de iluminat pentru producții de televiziune, nu a participat la ceremonie, după ce a fost implicat într-un scandal legat de fotografii realizate în colaborare cu paparazzi.

Meghan Markle și tatăl ei
Meghan Markle și tatăl ei Foto: social media

În ziua nunții, Meghan a fost condusă la altar de regele Charles al III-lea, pe atunci prinț de Wales. Singurul membru al familiei sale prezent la ceremonie a fost mama sa, Doria Ragland.

Meghan este singurul copil rezultat din căsătoria dintre Thomas Markle Sr. și Doria Ragland.

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