Tatăl lui Meghan Markle, anchetat în Filipine. Ar fi deținut imagini cu abuzuri asupra copiilor. Thomas Markle Sr. neagă acuzațiile

Autoritățile din Filipine analizează imagini care ar fi fost descoperite în fosta locuință a lui Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex. Ministrul filipinez de Interne, Jonvic Remulla, a declarat că indiciile ridică suspiciuni grave, însă rezultatele definitive vor fi anunțate după finalizarea expertizei criminalistice. Thomas Markle Sr. neagă acuzațiile și susține că acestea sunt minciuni.

Thomas Markle Sr., tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle Foto: Profimedia

Ancheta a fost deschisă după ce Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan Markle, ar fi descoperit materiale suspecte în locuința din Cebu în care tatăl său a locuit înainte de a se întoarce în Statele Unite, la începutul acestui an.

Potrivit ministrului filipinez de Interne, poliția a verificat imobilul și a găsit o cantitate mare de materiale care ar putea conține pornografie infantilă, precum și un laptop. Conținutul dispozitivelor este analizat pentru a stabili natura imaginilor și dacă există suficiente probe pentru formularea unor acuzații penale, notează The Guardian.

„În aceste cazuri, în care conflictele familiale se amestecă în această situație, trebuie să luăm în considerare toate perspectivele. În acest moment, toate indiciile sugerează că ar putea fi vorba despre un infractor sexual de o gravitate extremă. Vrem să fim siguri înainte de a face publice concluziile. Analiza criminalistică va fi finalizată într-o săptămână”, a declarat Jonvic Remulla pentru sursa citată.

Oficialul a precizat că autoritățile vor publica o declarație după examinarea datelor, fără să indice o dată exactă. Acesta a cerut aproximativ o săptămână pentru clarificarea conținutului dispozitivelor și conturarea unei concluzii.

Thomas Markle Sr. respinge acuzațiile

Tatăl ducesei de Sussex a negat că ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, el a calificat acuzațiile drept „minciuni bolnave” și a susținut că nu știe de ce fiul său ar încerca să-i distrugă reputația.

„Este o prostie. Sunt doar o grămadă de minciuni. Este ceva bolnav. Nu am nicio idee de ce Tom încearcă să mă distrugă cu aceste minciuni”, a declarat Thomas Markle Sr.

Acesta a afirmat că nu a mai avut calculatoarele în posesie după ce a plecat din Mexic, în 2025, împreună cu fiul său, și s-a mutat în Filipine pentru a începe o viață nouă.

Într-un alt interviu, acordat publicației Mail on Sunday, Markle Sr. a declarat că nu a întreținut niciodată relații sexuale cu persoane sub 18 ani. El a recunoscut că, în perioada în care era singur, a călătorit de cel puțin două ori în Filipine și a plătit pentru servicii sexuale.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Thomas Markle Sr. se află în prezent într-un centru de recuperare din Florida, după ce i-a fost amputat un picior.

Ce ar fi descoperit fratele vitreg al lui Meghan Markle

Potrivit publicației The Sun, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, le-ar fi spus anchetatorilor filipinezi că a găsit „sute, dacă nu mii” de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Materialele s-ar fi aflat pe calculatoare și telefoane mobile depozitate în patru cutii mari, în locuința din Cebu.

Acesta ar fi informat și FBI-ul din Statele Unite despre descoperirile sale, potrivit aceleiași publicații.

Poliția filipineză investighează atât materialele digitale, cât și împrejurările în care acestea au fost găsite. Într-o declarație transmisă agenției Agence France-Presse, ministrul Jonvic Remulla a precizat că autoritățile vor coopera cu instituțiile competente din alte țări pentru a stabili dacă există probe suficiente pentru declanșarea unor proceduri judiciare împotriva lui Thomas Markle Sr.

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Deocamdată, concluziile expertizei criminalistice nu au fost făcute publice, iar acuzațiile nu au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească.

Meghan Markle spune că a rupt legătura cu tatăl său pentru a-și proteja copiii

Cazul readuce în atenție relația deteriorată dintre Meghan Markle și tatăl său. Ducesa de Sussex a întrerupt contactul cu acesta anul trecut, după ce ar fi aflat despre acuzații privind presupuse abuzuri asupra unor fete minore.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Meghan i-ar fi transmis tatălui său, într-o scrisoare trimisă în perioada în care acesta se afla internat în Filipine pentru amputarea unui picior, că nu își va schimba decizia și că nu îi va permite să își întâlnească nepoții, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Vineri, ducesa a transmis că este profund afectată de informațiile apărute și că gândurile sale se îndreaptă către copiii care ar fi putut fi victime.

„Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au prezentat situația de-a lungul anilor, distanțarea mea de tatăl meu și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: protejarea lor. Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru pentru celelalte familii”, a declarat Meghan.

Ea a adăugat că amploarea informațiilor apărute este mai tulburătoare decât și-ar fi putut imagina și și-a exprimat speranța că justiția își va urma cursul, iar siguranța copiilor va rămâne prioritară.

Poliția britanică știa despre acuzații din 2019

Meghan a declarat că fusese informată despre acuzațiile la adresa tatălui său în 2019, după ce poliția metropolitană din Londra îi adusese la cunoștință existența acestora. Potrivit ducesei, i se spusese că acuzațiile erau investigate.

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Sâmbătă, Metropolitan Police a confirmat că, în 2019, a transmis către Meghan și prințul Harry o scrisoare care conținea mai multe afirmații privind presupuse infracțiuni comise în afara Regatului Unit. Instituția a precizat însă că informațiile respective nu au fost transmise altor autorități de aplicare a legii.

Scotland Yard analizează dacă este necesar să sesizeze Independent Office for Police Conduct, organismul independent care supraveghează conduita poliției, pentru o evaluare a modului în care a gestionat situația.

Surse citate de presa britanică au afirmat că Meghan a fost afectată și frustrată de faptul că nu au fost luate măsuri în urma informațiilor transmise poliției. Totodată, surse apropiate ducesei au precizat că aceasta a indicat inițial anul 2018 ca moment al sesizării, dar ulterior a fost clarificat că scrisoarea relevantă a fost transmisă în 2019.

FBI anunță că va sprijini ancheta

Biroul Federal de Investigații din Statele Unite a transmis vineri că este la curent cu acuzațiile și că va oferi sprijin autorităților filipineze, dacă va fi necesar.

„Suntem la curent cu acuzațiile și vom oferi sprijin autorităților din Filipine, după caz. De asemenea, vom investiga orice acuzații conexe privind posibile încălcări ale legislației federale americane”, a transmis FBI.