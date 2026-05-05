Trump amenință Iranul cu represalii dure dacă atacă navele americane care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a ameninţat luni, 4 mai, că va şterge Iranul de pe faţa Pământului dacă republica islamică atacă nave americane în Strâmtoarea Ormuz. Preşedintele a lansat acest avertisment în timpul unui interviu telefonic cu Fox News.

„Avem mai multe arme şi muniţii de o calitate mult mai bună decât înainte”, a avertizat Trump, care a susţinut că operaţiunea americană din Strâmtoarea Ormuz este „una dintre cele mai mari manevre militare întreprinse vreodată”, scrie Agerpres.

Republicanul a mai declarat că Iranul a devenit „mult mai maleabil” pe parcursul negocierilor de pace.

Luni, serviciul de presă al Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) a anunțat că a împiedicat distrugătoarele americane și israeliene să intre în Strâmtoarea Ormuz.

Agenția de știri iraniană Fars, citând două surse, relatează că Forțele Armate Iraniene au lansat două rachete asupra unei nave de război americane care urma să treacă prin Strâmtoarea Ormuz.

Publicația notează că fregata Marinei SUA naviga cu încălcarea reglementărilor de navigație și siguranță în apropiere de Jask și a ignorat avertismentele iraniene. Potrivit surselor agenției, nava americană a fost forțată să își schimbe cursul după atac.

SUA neagă relatările conform cărora rachetele iraniene ar fi lovit fregata, a relatat corespondentul Axios, Barak Ravid, pe rețelele de socializare.