Trump declară o prezentatoare Fox News „dușman al MAGA” pentru că îi ignoră „marile realizări”

Președintele Donald Trump a izbucnit la adresa prezentatoarei de la Fox News, Shannon Bream, după ce emisiunea ei de duminică dimineață nu i-a făcut complimente, furia lui continuând până seara.

Președintele SUA a urmărit emisiunea lui Bream duminică dimineață, în cadrul căreia prezentatoarea de la Fox News l-a intervievat pe procurorul general ales de Trump, Todd Blanche, cu privire la fondul de 1,8 miliarde de dolari destinat pentru „combaterea militarizării” și l-a presat să explice de ce președintele construiește sala de bal a Casei Albe fără autorizația Congresului.

Trump a izbucnit la adresa lui Bream într-o tiradă pe Truth Social după emisiune, spunând furios: „A urmări Fox News cu Shannon Bream este întotdeauna ca și cum ai urmări cele mai proaste știri false de la CNN”, scrie Daily Beast.

El a continuat: „Nu o cunosc pe Shannon, dar se pare că alege mereu invitați, grafice și «sondaje» negative, fără să vorbească niciodată despre toate lucrurile incredibile pe care le-a realizat administrația Trump”.

El a enumerat rapid o listă de presupuse realizări dubioase, inclusiv afirmația că Statele Unite sunt „mai RESPECTATE în întreaga lume decât în orice alt moment din istorie” și că a realizat „denuclearizarea esențială a Iranului”.

„Cu toate acestea, săptămână după săptămână, o văd pe Shannon «intervievând» invitați ostili”, a scris el, menționându-l în mod special pe analistul politic al Fox News, Juan Williams, care îl numise pe Trump un „președinte nepopular” în cadrul emisiunii lui Bream de duminică.

„În orice caz, «emisiunea» lui Shannon nu mai poate fi salvată”, a spus președintele, cunoscut pentru sensibilitatea sa. „Din fericire, mișcarea MAGA, care reprezintă aproape 100% din Partidul Republican, înțelege acest lucru, iar «audiențele» ei vor începe să scadă.”

În realitate, audiențele emisiunii „Fox News Sunday” cu Shannon Bream au rămas relativ stabile, emisiunea atrăgând aproximativ 1 milion de telespectatori în fiecare duminică, potrivit USTVDB.

„Ei bine, nu cred că a avut un impact prea mare”, a scris Trump, încercând aparent să minimizeze influența lui Bream, înainte de a se lăuda că se îndreaptă spre Biroul Oval pentru a lucra la mai multe „TRIUMFURI” și „SUCCESE” pentru țară.

Se pare că Bream a atins un punct deosebit de sensibil când a pus sub semnul întrebării sala de bal a lui Trump, care a devenit una dintre prioritățile sale principale chiar în timp ce americanii se confruntă cu prețuri în creștere pe fondul războiului său fără ieșire cu Iranul.

„De ce nu te adresezi pur și simplu Congresului?”, a întrebat Bream pe Blanche, referindu-se la o hotărâre judecătorească care i-a ordonat lui Trump să oprească lucrările la sala de bal, întrucât Congresul nu a aprobat proiectul.

„Nu credem că trebuie să ne adresăm Congresului”, a răspuns Blanche, fostul avocat personal al președintelui. „Considerăm că Congresul ne-a acordat deja autoritatea de a face ceea ce facem.”

A răbufnit și duminică seara

Se pare că emisiunea lui Bream încă îl deranja pe Trump duminică seara, când acesta a revenit pentru o nouă rundă de plângeri.

„În timpul emisiunii lui Shannon Bream, au fost difuzate imagini cu șantierul Complexului Militar/Sălii de Bal de la Casa Albă. Din păcate, imaginile erau vechi de câteva luni, dinainte ca lucrările să fi început cu adevărat”, a scris președintele la ora 21:00. „De ce nu a arătat Shannon Bream, pe care prietenii ei o numesc «Milktoast», imagini actualizate în loc de cele atât de vechi și irelevante?”

„Emisiunea ei, Fox News Sunday, este atât de părtinitoare împotriva mișcării MAGA, a lui «TRUMP» și a republicanilor, încât este ridicolă!”, a continuat el. „De asemenea, ea, Brett Baier și alții ar trebui să înceteze să mai prezinte sondaje false — nu fac decât să se facă de râs.”

Trump, care a refuzat să accepte sondajele care arată că se confruntă cu dificultăți în rândul alegătorilor, a adăugat că presupusa acoperire mediatică nefavorabilă din partea Fox News i-a amintit de perioada premergătoare alegerilor din 2024, pe care a susținut că le-a câștigat cu o „victorie zdrobitoare”.

În timpul emisiunii lui Bream, Williams a făcut referire la propriul sondaj al Fox News, care arăta că popularitatea lui Trump este în scădere, doar 39% dintre americani aprobându-i activitatea în calitate de președinte, comparativ cu 61% care o dezaprobă.

Trump a căpătat obiceiul de a lansa atacuri personale la adresa jurnalistelor care îi pun întrebări care nu-i plac, spunându-i în repetate rânduri prezentatoarei CNN Kaitlan Collins să „zâmbească mai mult”, numind-o pe corespondenta emisiunii „60 Minutes”, Norah O’Donnell, o „rușine” și strigându-i „porcușor tăcut” corespondentei Bloomberg News, Catherine Lucey.