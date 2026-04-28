Marți, 28 Aprilie 2026
Adevărul
Fostul șef FBI James Comey, pus sub acuzare după o fotografie controversată cu scoici interpretată ca amenințare la adresa lui Trump

Fostul director al FBI James Comey a fost din nou pus sub acuzare în Statele Unite, într-un dosar care readuce în prim-plan conflictul său cu președintele Donald Trump, notează CNN și Fox News.

Fostul director al FBI James Comey. FOTO: Arhivă

Potrivit CNN, noile acuzații sunt legate de o fotografie publicată anterior de Comey pe rețelele sociale, în care scoici de pe o plajă formau numerele „86 47”. Oficialii au susținut că imaginea ar putea fi interpretată ca o amenințare la adresa președintelui american, interpretare respinsă de fostul șef al FBI.

Cazul reprezintă a doua tentativă a administrației Trump de a-l urmări penal pe Comey, considerat unul dintre cei mai importanți adversari politici ai președintelui. O judecătoare federală a respins anterior două acuzații formulate împotriva sa și a procurorului general al statului New York, Letitia James, după ce a constatat nereguli procedurale în desemnarea procurorilor.

Conflictul dintre Trump și Comey datează din 2017, când fostul director FBI a fost demis în contextul anchetei privind presupusa ingerință a Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. De atunci, Comey a devenit un critic constant al președintelui american, în timp ce Trump l-a acuzat în repetate rânduri de partizanat politic.

În luna mai a anului trecut, Comey a postat pe reţelele sociale o fotografie cu scoici pe o plajă care formau numerele „86 47”, despre care criticii au spus că se referă la eliminarea sau uciderea lui Trump.

Postarea de pe Instagram a lui James Comey a fost ştearsă între timp.

Când este folosit în argou, numărul 86 se poate referi adesea la a scăpa de ceva sau a arunca ceva, în timp ce 47 corespunde mandatului actual al lui Trump, care este al 47-lea preşedinte al SUA.

Republicanii au susţinut că fotografia transmite o ameninţare la adresa preşedintelui Donald Trump, în timp ce Comey a spus că „nu şi-a dat seama că unii oameni asociază acele numere cu violenţa”.

Comey a postat fotografia cu scoicile, scriind în descriere: „Formaţiune interesantă de scoici pe plajă, în timpul plimbării mele”.

Comey a postat fotografia cu scoicile. FOTO: CNN

În urma postării, fostul director FBI a fost chemat la Washington de către Serviciul Secret pentru un interogatoriu, o măsură neobișnuită în astfel de situații, având în vedere lipsa unei amenințări explicite. Ulterior, ancheta a fost susținută public de oficiali ai administrației, inclusiv de atunci de către Departamentul Securității Interne.

Episodul a escaladat rapid la nivel politic, fiind amplificat de declarații dure din zona republicană. Directoarea Serviciului Național de Informații a afirmat la acel moment că fostul director FBI ar trebui „închis”, în timp ce susținătorii lui Comey au invocat libertatea de exprimare.

Noua punere sub acuzare reaprinde dezbaterea privind limitele dintre exprimarea politică și amenințările percepute în mediul online, într-un context politic deja tensionat în Statele Unite.

Experți juridici citați de presa americană susțin că dosarul ar putea întâmpina dificultăți în instanță, în special din cauza protecțiilor constituționale privind libertatea de exprimare, care rămân un element central în evaluarea cazului.

În paralel, administrația Trump continuă o serie de acțiuni judiciare împotriva unor foști oficiali și critici ai președintelui, ceea ce alimentează percepția unei confruntări politice și instituționale de durată în Washington.

