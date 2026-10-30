„Sună sentimental, dar este profitabil”. Compania cu vânzări de 400 de milioane de dolari și zero concedieri în 75 de ani

O companie de familie din Statele Unite a reușit să se dezvolte timp de 75 de ani fără să facă disponibilizări de personal. Afacerea a ajuns la aproape 400 de milioane de dolari în vânzări anuale.

Angajații companiei. Foto: The Gund Company

Producătorul american The Gund Company, din St. Louis, specializat în fabricarea de componente industriale din materiale compozite, folosite în echipamente energetice, generatoare eoliene și instalații electrice, are 1.300 de angajați și a înregistrat o creștere medie anuală de 18 la sută în ultimul deceniu, fără să renunțe la politica de evitare a disponibilizărilor, relatează publicația americană The Wall Street Journal (WSJ).

Steve Gund, în vârstă de 55 de ani, reprezintă a treia generație a familiei care conduce compania în forma sa actuală. El susține că succesul afacerii se datorează unui model de management în care bunăstarea angajaților este pusă înaintea profiturilor pe termen scurt.

„Sună sentimental, dar este profitabil”, a declarat Steve Gund pentru The Wall Street Journal, într-un articol publicat la 22 octombrie 2026.

Afacerea începută în 1951

The Gund Company a fost fondată în 1951 de Ed Gund, bunicul actualului director general, un fost vânzător de dulciuri. Originile afacerii sunt însă legate de o tradiție industrială mult mai veche a familiei.

Familia Gund în anii '50 Foto: The Gund Company

Potrivit istoricului publicat pe site-ul oficial al "The Gund Company", firma a început prin reprezentarea altor producători, însă, treptat, și-a extins activitatea spre distribuția de materiale industriale.

În prezent, The Gund Company este o afacere de familie ajunsă la a patra generație, potrivit prezentării oficiale, iar tradiția familiei în industria electrică se întinde pe cinci generații.

Actualul director general, Stephen Gund, a absolvit Universitatea Notre Dame din Statele Unite și a studiat și la Universidad Iberoamericana din Ciudad de México. În perioada petrecută în Mexic, a lucrat la Industrias Unidas, o mare companie de familie, cu afaceri de miliarde de dolari.

Ulterior, Steve s-a alăturat fratelui său mai mare, Rich, în conducerea The Gund Company, devenind al douăzecilea angajat al firmei. La începutul anilor ’90, compania avea doar 20 de salariați, dintre care nouă erau membri ai familiei, și vânzări anuale de 2,7 milioane de dolari.

În următoarele decenii, cei doi frați au contribuit la extinderea afacerii prin dezvoltarea producției și achiziționarea altor companii industriale.

După anul 2000, compania a accelerat extinderea prin achiziții și dezvoltarea producției de materiale compozite. Începând din 2010, și-a consolidat prezența internațională, inclusiv în Canada, Mexic și China. În 2023, a patra generație a familiei Gund s-a alăturat companiei, iar în 2025 afacerea s-a extins pe piața europeană, prin dezvoltarea unor noi capacități și unități de producție.

Familia Gund Foto: The Gund Company

În prezent, The Gund Company produce componente electroizolante pentru generatoare, transformatoare, echipamente de comutație și siguranțe electrice. Printre clienții săi se numără companii mari, precum General Electric și Rockwell Automation.

Potrivit Universității Gonzaga, firma deține 17 fabrici în șapte țări, are peste 1.300 de angajați și a crescut de peste 100 de ori în ultimii 33 de ani. Vânzările sale anuale se apropie de 400 de milioane de dolari, iar marjele de profit s-au dublat în ultimul deceniu, potrivit WSJ.

Creșterea companiei a fost însoțită de o politică neobișnuită pentru mediul de afaceri american: evitarea concedierilor din motive economice. Conducerea a preferat să mențină efectivele de personal la un nivel prudent, astfel încât compania să poată traversa și perioadele dificile fără să renunțe la angajați.

Una dintre cele mai rentabile afaceri în America lui Donald Trump - închirierea de găini

Locurile de muncă nu sunt însă garantate indiferent de performanță.

„Cei care nu se adaptează culturii de înaltă performanță a companiei Gund sunt îndepărtați”, notează The Wall Street Journal.

Un moment important în evoluția afacerii a avut loc în 2015, când Steve Gund a început să promoveze mai intens ideea că dezvoltarea companiei trebuie să contribuie și la îmbunătățirea vieții angajaților.

În 2009, firma a introdus un program prin care salariații din Statele Unite puteau deveni acționari.

Fabrică a companiei. Foto: The Gund Company

În 2025, angajații dețineau aproximativ 30 la sută din companie prin acest sistem. În 2026, conducerea a cheltuit zeci de milioane de dolari pentru răscumpărarea participațiilor din programul existent, cu scopul reorganizării acestuia și extinderii posibilității de a deține acțiuni la angajați din toate țările unde compania activează, inclusiv China.

Sute de directori vin să învețe modelul

Modelul de conducere al The Gund Company cuprinde 12 principii, între care comunicarea permanentă cu angajații, transparența rezultatelor financiare și sprijinirea dezvoltării profesionale.

Potrivit The Wall Street Journal, fiecare salariat este încurajat să își stabilească un plan de dezvoltare profesională, iar superiorii trebuie să cunoască atât obiectivele acestuia la locul de muncă, cât și aspirațiile sale personale.

Managerii vizitează regulat secțiile de producție, discută cu muncitorii și îi întreabă ce probleme întâmpină. Procedura, inspirată din practica japoneză numită „Gemba walk”, presupune ca liderii să observe direct activitatea din fabrici, în loc să se bazeze exclusiv pe rapoarte.

Angajații sunt încurajați să semnaleze problemele prin cartonașe roșii afișate în spațiile de producție. Când o soluție este în curs de aplicare, cartonașul devine galben. Propunerile de îmbunătățire și rezultatele financiare sunt afișate la vedere, pentru ca salariații să poată urmări evoluția companiei.

Potrivit site-ului oficial, compania își evaluează performanța în funcție de calitatea produselor, serviciile oferite clienților, costuri și timpul necesar livrării. Acestor elemente li se adaugă încrederea în competența și integritatea angajaților, considerată un factor care amplifică valoarea celorlalte criterii. Conducerea susține că îmbunătățirea permanentă a acestor indicatori contribuie la dezvoltarea pe termen lung a afacerii.

Povestea de succes a româncei care face zeci de milioane din AI în SUA. De la foamete la geniu: „O companie ca a noastră s-a vândut cu 1,7 miliarde”

Steve Gund susține că succesul acestei metode depinde nu doar de disponibilitatea conducerii de a asculta nemulțumirile angajaților, ci și de măsurile luate pentru rezolvarea problemelor semnalate.

„Dacă îi asculți, oamenii îți vor oferi feedback, iar dacă acționezi pe baza acestuia, lucrurile se vor îmbunătăți”, a declarat Steve Gund pentru The Wall Street Journal. Potrivit acestuia, marjele de profit ale companiei s-au dublat în ultimul deceniu.

Un exemplu este cel al Deidrei Jonas, în vârstă de 33 de ani, care a început să lucreze în companie în urmă cu 16 ani, ca femeie de serviciu. Pe atunci, era mamă singură și avea patru locuri de muncă pentru a se întreține.

Un superior i-a remarcat atenția la detalii și i-a propus să treacă în producție. Ulterior, când fiul său a început școala, femeia a solicitat un program care să îi permită să petreacă mai mult timp cu acesta. A lucrat la recepție, apoi în relațiile cu clienții, iar colegii au propus-o ulterior pentru un rol de conducere în echipa responsabilă de cultura organizațională.

În prezent, Deidra Jonas călătorește în diferite țări pentru a discuta cu angajații companiei despre problemele și așteptările lor.

Politica salarială face parte, de asemenea, din strategia de management. Angajații aflați la început de carieră în fabricile companiei primesc, în medie, între 55.000 și 65.000 de dolari anual, fără a include orele suplimentare și participarea la profit. Conducerea publică intervalele salariale asociate diferitelor funcții și posibilităților de promovare.

Modelul atrage tot mai mult interesul altor antreprenori. Potrivit WSJ, peste 200 de companii au trimis reprezentanți pentru a studia metodele aplicate de familia Gund, însă puține au reușit să le reproducă integral. Steve Gund consideră că una dintre principalele dificultăți este lipsa de implicare directă a conducerii.