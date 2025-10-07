Cel mai bogat afacerist din domeniul imobiliar din SUA și-a dezmoștenit fiul. „Nu avem nicio relație personală sau de afaceri”

Cel mai bogat om de afaceri din domeniul imobiliar din SUA și-a dezmoștenit fiul după ce acesta a fost acuzat că a înșelat investitori cu peste 2 milioane de dolari cu o afacere falsă prezentată drept „refugiul suprem al bărbaților”

David Bren, în vârstă de 33 de ani, ar fi promis că „The Bunker” va oferi acces special la o gamă de vehicule de lux, inclusiv Ferrari, Bugatti și Porsche, precum și experiențe culinare atent selectate, cu vinuri și trabucuri premium, conform prezentărilor făcute pentru investitori obținute de Los Angeles Times.

Bren este acuzat printr-o serie de procese că a inventat complet afacerea, iar majoritatea investitorilor au declarat că au pierdut sume de cel puțin șase cifre în presupusa escrocherie, între 2020 și 2022.

Un investitor a fugit din California ruinat, în timp ce altul, care ar fi investit mult peste 100.000 de dolari, a fost găsit mort în garajul său, după cum relatează LA Times.

Bren este fiul dezvoltatorului imobiliar miliardar Donald Bren, al cărui purtător de cuvânt a declarat că nu există nicio „relație personală sau de afaceri” între ei.

Pe hârtie, „The Bunker” era un loc de joacă ideal pentru cei mai bogați din California de Sud.

Descris drept „peștera supremă a bărbaților”, un abonament lunar de 14 500 de dolari oferea acces la o flotă de vehicule de lux, inclusiv Ferrari, Bugatti și Porsche, potrivit documentelor investitorilor obținute de The Times.

Membrilor li s-au promis experiențe culinare îngrijite, spații private somptuoase, vinuri și trabucuri de lux. Printre membrii fondatori s-ar fi numărat capitalistul de risc Mark Cuban, designerul de modă și moștenitorul averii petroliere din L.A. August Getty, campionul NBA Kristaps Porzingis și fondatorul Oracle Larry Ellison, potrivit unui proces intentat de doi investitori.

Flota de supercaruri a The Bunker ar urma să se stabilească în Beverly Hills, de îndată ce grupul său de proprietari va finaliza o achiziție de aproximativ 90 de milioane de dolari a Hotelului Beverly Hills al domnului C., conform unui rezumat executiv al afacerii analizat de The Times.

Din 2020 până în 2022, omul din spatele Bunkerului a atras investitori în proiectul său extrem de ambițios, întâlnindu-se cu proprietarii de afaceri din zonele elegante din Westside și organizând întâlniri la evenimente de Formula 1 din întreaga lume, potrivit unui proces și investitorilor intervievați de The Times.

Unii au declarat că au decis să cumpere pe baza numelui de familie al directorului executiv al Bunker, deoarece acesta indica o legătură cu primul baron imobiliar al țării.

Însă o serie de procese intentate în ultimii ani îl acuză pe David Bren - fiul fondatorului Irvine Co. și miliardarului Donald Bren - că a creat Bunkerul din senin pentru a lua milioane de la persoane înstărite. Unul dintre procese spune că tânărul Bren a condus o „șaradă menită să atragă investitorii ... pentru a-și finanța propriul stil de viață extravagant”.

"The Bunker nu există. Nu există niciun club auto ultra-performant. Nu există membri. Afacerea este un miraj", se afirmă într-un proces.

Unii apropiați ai lui Bren spun că planurile tânărului de 33 de ani erau reale, dar au sugerat că acesta s-a confruntat cu obstacole imposibile încercând să lanseze un club social high-end în plină pandemie COVID-19.

În mai multe procese federale și de stat, David Bren a fost acuzat de deturnare de fonduri de la Bunker și de la o altă afacere pentru a acoperi cheltuieli personale. Alte plângeri civile îl acuză de nerespectarea contractelor de închiriere pentru mașini de lux, case și spații de birouri în Los Angeles, inclusiv o afirmație conform căreia a intrat într-o reședință din Beverly Hills și a rămas acolo fără să plătească chiria.

În total, sentințele împotriva lui Bren totalizează aproximativ 2,6 milioane de dolari. Bren nu a angajat avocați și nu a asigurat apărarea în niciunul dintre procesele legate de Bunker, conform înregistrărilor judiciare.

Bren a fost reclamat la poliția din Los Angeles și la FBI, potrivit e-mailurilor examinate de The Times. Ambele agenții au refuzat să comenteze. El nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune.

Majoritatea investitorilor au susținut în procese că au pierdut sume de cel puțin șase cifre. Unul dintre cei cu care a lucrat a fugit rușinat din California.

Iar omul care a fost cel mai înfocat susținător al Bunkerului a fost găsit mort în San José în 2022.

Numele Bren este sinonim cu succesul în California de Sud.

Cu o avere netă estimată la peste 19 miliarde de dolari, potrivit Forbes, Donald Bren, în vârstă de 93 de ani, este proprietarul Irvine Ranch și deține un portofoliu imobiliar de sute de clădiri de birouri, stațiuni, centre comerciale și complexe de apartamente. Foarte rezervat, Bren a evitat în mare măsură interviurile și atenția presei.

Dar afacerile sale personale au ajuns în atenția publicului după ce fosta iubită a fondatorului Irvine Co., Jennifer McKay Gold, și cei doi copii pe care miliardarul i-a născut l-au dat în judecată în 2003 pentru milioane de euro în pensie alimentară retroactivă. David Bren avea doar 11 ani când a fost intentat procesul. Sora lui, Christie, avea 15 ani.

Procesul susținea că plățile extrajudiciare ale lui Donald Bren către McKay Gold pentru întreținerea copiilor erau cu mult sub ceea ce i-ar fi ordonat o instanță de familie. Procesul s-a dovedit stânjenitor pentru miliardar - detalii despre viața sa amoroasă și acuzații potrivit cărora ar fi fost un tată absent au fost difuzate public - dar, în cele din urmă, un juriu a decis în favoarea sa în 2010.

Pe lângă această hotărâre, Bren a fost de acord să plătească pentru educația lui David și Christie Bren până când fiecare împlinește 25 de ani. El le furnizase deja aproximativ 9 milioane de dolari în sprijin înainte de proces, a declarat anterior avocatul său pentru The Times.

O prezentare pentru investitori a Bunker-ului spunea că acesta se va mândri cu o flotă de mașini evaluate la peste 50 de milioane de dolari. Promițând să ofere un stil de viață „supercar”, prezentarea analizată de The Times era plină de mantre care prezentau Bunker nu doar ca un refugiu pentru pasionații de mașini, ci și ca o casă pentru superelite.

„Casa noastră este sacră și îi apărăm integritatea fără milă”, scria într-un slide care descria afacerea. "Un supercollider pentru strălucire și pasiune. Un refugiu din lumea mondenă".