Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
Administraţia Trump crede că politica „woke” a lui Joe Biden a dus la „discriminarea bărbaţilor albi”. Ce mesaj a postat JD Vance pe X

Publicat:

Administrația Trump încurajează bărbații albi care se consideră victime ale discriminării la locul de muncă să depună cereri de despăgubiri, în cadrul unei agenții federale anti-discriminare create în anii ’60.

JD Vance susţine politica anti-woke a lui Donald Trump. FOTO: Profimedia
JD Vance susţine politica anti-woke a lui Donald Trump. FOTO: Profimedia

Administrația președintelui american Donald Trump i-a îndemnat joi, 18 decembrie, pe „bărbații albi” care se consideră discriminați la locul de muncă să depună cereri de despăgubiri la Agenția pentru Egalitatea de Șanse în Ocupații (EEOC), instituție federală creată în anii ’60 pentru combaterea discriminării împotriva afro-americanilor, informează AFP.

Potrivit administrației republicane, politicile progresiste (numite adesea cu termenul peiorativ "woke")  promovate de democraţii fostului preşedinte Joe Biden au generat, pe lângă combaterea discriminării rasiale clasice, situații în care bărbații albi pot deveni, la rândul lor, victime ale așa-numitei „discriminări pozitive”.

„Ești un bărbat alb care a suferit o discriminare la locul de muncă pe criterii de sex sau rasă? Ai putea avea dreptul la despăgubiri”, a explicat Andrea Lucas, președinta EEOC.

Potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul său oficial, EEOC, creată prin Legea Drepturilor Civile din 1964, oferă sprijin persoanelor afectate de discriminarea bazată pe rasă și sex, inclusiv, mai nou, bărbaților albi.

„EEOC se angajează să identifice, să combată și să elimine toate formele de discriminare, indiferent de grupul vizat”, a adăugat Andrea Lucas, citată de Agerpres.

Vă reamintim că președintele Donald Trump a anulat încă din prima zi a mandatului programele DEI („diversitate, echitate și incluziune”) și a decretat că SUA vor recunoaște doar două sexe – masculin și feminin.

În campania sa electorală, Donald Trump a promis să combată ideologia progresistă „woke” și să promoveze politici sociale conservatoare, inclusiv prin limitarea aplicării discriminării pozitive în instituții, universități și companii.

La rândl său, vicepreşedintele JD Vance a distribuit, miercuri, 17 decembrie, pe X un articol în care un scenarist de la Hollywood povestește că i s-a refuzat participarea la un proiect tocmai pentru că este „tânăr și alb”.

„Mişcarea DEI a fost un proiect deliberat de discriminare, în special împotriva bărbaților albi”, a remarcat Vance.

Andrea Lucas a confirmat afirmațiile vicepreședintelui și a denunțat „o vastă discriminare sistematică și ilegală care a vizat în principal bărbații albi”, precizând că agenția sa „nu se va opri până când aceste discriminări nu vor fi eliminate”.

SUA

