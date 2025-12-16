FBI-ul a publicat fotografii și imagini video cu suspectul în atacul armat de la Universitatea Brown. Bărbatul, de negăsit la patru zile de la atac

FBI-ul a publicat fotografii cu un nou suspect în legătură cu atacul armat care a avut loc în urmă cu patru zile la Universitatea Brown, în timp ce studenții dădeau examene, și care s-a soldat cu doi morți și nouă răniți, relatează CNN.

Autoritățile americane urmăresc un nou suspect care este surprins pe camerele de supraveghere cu câteva ore înainte de atac, sâmbătă.

Bărbatul în cauză are „aproximativ 1,75 m înălțime și o constituție robustă”, a transmis FBI-ul, care a anunțat o recompensă de 50.000 de dolari pentru orice informații care ar duce la arestarea și condamnarea acestuia.

O persoană de interes reținută anterior în legătură cu atacul a fost eliberată și absolvită de orice suspiciune, dar reținerea ei greșită ar putea să fi întârziat ancheta cu până la o zi, a declarat un analist de securitate pentru CNN.

FBI a publicat luni seară noi fotografii în care se poate vedea parțial fața bărbatului, care poartă o mască facială și căciulă și haine de culoare închisă.

Ancheta privind atacul armat de la Universitatea Brown întră în a patra zi, iar vremea nefavorabilă și întârzierea inițială complică căutările, a explicat Juliette Kayyem, analistă CNN și fost secretar adjunct al DHS.

„A nins (...) majoritatea dovezilor au dispărut acum”, a declarat aceasta. „Dacă le-a scăpat ceva, dacă au existat amprente sau orice altceva - majoritatea s-au șters”

FBI-ul „a spus cumva că l-am prins pe omul nostru”, odată cu reținerea unei persoane de interes, însă asta a întârziat ancheta cu 18 până la 24 de ore. „Așa că va fi mai greu pentru ei.”

Înregistrările video publicate de Departamentul de Poliție din Providence arată o persoană de interes plimbându-se prin zonă sâmbătă, cu câteva ore înainte de atacul armat de la Universitatea Brown.

În videoclip, persoana merge pe trotuar și trece pe lângă un gard din lemn, în jurul orei 14:00, sâmbătă, spun oficialii.

Forțele de ordine au căutat suspectul în comunitate și au rugat publicul să îi contacteze dacă au informații despre atac.

O înregistrare video de supraveghere difuzată luni în timpul unei conferințe de presă surprinde aceeași persoană traversând strada.

Imaginile publicate de autorități îl arată pe suspect sâmbătă, cu aproximativ două ore înainte de atac. Anchetatorii lucrează la reconstituirea mișcărilor acesteia înainte și după atac pentru a stabili un tipar, inclusiv dacă e posibil ca suspectul să nu fi părăsit încă Providence .

Universitatea îndeamnă pe oricine s-a aflat vineri sau sâmbătă la clădirea Barus & Holley a Universității Brown – locul atacului – să ajute anchetatorii să-l identifice pe suspect.

Între timp, Brown „îmbunătățește semnificativ” securitatea campusului pe fondul unei creșteri a „apelurilor telefonice de tip swatting” și al rapoartelor despre amenințări pe care autoritățile le consideră până acum nefondate, se arată în comunicat.

Cine sunt studenții uciși

MukhammadAziz Umurzokov, un tânăr de 18 ani din Virginia, a fost descris familie ca fiind „incredibil de amabil, amuzant și inteligent”, potrivit unei campanii GoFundMe. „Avea vise mărețe să devină neurochirurg și să ajute oamenii”, a spus strângătorul de fonduri. „Pierderea de vieți nevinovate ca urmare a acestei tragedii este o mare pierdere pentru noi toți”, a declarat ministrul de externe al Uzbekistanului.

Ella Cook, o tânără de 19 ani din Mountain Brook, Alabama, a fost identificată drept a doua victimă de către Biserica Catedrală Advent, unde era enoriașă. Ea era o „lumină strălucitoare”, a declarat un lider al bisericii la slujba de duminică. Vicepreședintă a Clubului Republican al Colegiului Brown, Cook a avut „curajul deosebit de a conduce o organizație de conservatori într-un campus de stânga”, a comentat vicepreședintele JD Vance.