Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Putin, confruntat cu o întrebare fără ocolișuri: „Război sau pace?" Liderul de la Kremlin i-a dat cuvântul unui „erou" al Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Vladimir Putin a început sesiunea anuală de întrebări și răspunsuri, așteptată să fie o conferință-maraton, predicând despre pace dar vorbind nevoalat despre război, comentează Politico. Dacă în ultimii trei ani Kremlinul a încercat să minimalizeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei, numindu-l eufemistic „operațiune militară specială”, tocmai războiul brut a fost în prim-planul discursului său.

FOTO AFP
FOTO AFP

„Război sau pace?”, îl întreabă prezentatorul pe Vladimir Putin fără nicio introducere, intrând direct în subiect și dând tonul discursului așteptat despre avantajul pe care Moscova susține că îl are pe front.

Putin susține disonant că Rusia este pregătită să negocieze pacea, dar imediat dă vina pe Ucraina, acuzând-o că „refuză să rezolve acest conflict prin mijloace pașnice”. El insistă că „cauzele profunde” ale conflictului trebuie abordate înainte de fi posibilă pacea și face aluzie la o „lovitură de stat” din partea „regimului de la Kiev”, limbaj pe care Kremlinul îl folosește pentru a justifica invazia sa la scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Putin trece apoi la enumerarea unei serii de presupuse succese rusești pe câmpul de luptă. „Armata rusă avansează de-a lungul întregii linii a frontului. Inamicul se retrage în toate direcţiile”, spune el. 

Totodată, el anticipează și alte succese până la sfârșitul anului, în special în Donbas şi Zaporojie.

El menționează în acest context succesul rușilor în Kupiansk, exprimându-și îndoielile că ucrainenii au reușit să frâneze cucerirea orașului, care, spune liderul rus, este sub controlul trupelor ruse.

„De ce stau în prag? Să intre!”, a spus Putin, care a catalogat afirmațiile liderului ucrainean, într-o filmare la fața locului, drept o scenă artistică.

„Este actor, talentat pe deasupra”, a subliniat el.

Cifrele Rusiei

Rusia susţine că în 2025 a cucerit peste 6.300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean, cifre diferite de estimări din surse independente potrivit cărora este vorba de p suprafaţă la mai puţin de 5.000 de kilometri pătraţi, reprezentând mai puţin de 1% din teritoriul ţării vecine.

În total, Moscova pretinde că a cucerit aproape 94.000 de kilometri pătraţi din februarie 2022 - o suprafaţă similară ca mărime cu cea a Ungariei - aproximativ o cincime din ţară.

Războiul din Ucraina este preocupare majoră pentru mulți ruși, arată sondajele. Întrebați ce ar dori să-l întrebe pe Putin de către instituția independent de sondaje Levada Center, majoritatea respondenților (21%) au spus că l-ar întreba când se va termina războiul.

Putin i-a dat cuvântul unui „erou”

Liderul rus ar fi primit 2,5 milioane de întrebări, dar în loc să se concentreze pe acestea, a ales să-i dea cuvântul lui Naran Ochir-Goriaev, locotenent superior și „erou al Rusiei”, comentează Politico.

Ochir-Goriaev a primit medalia de aur a președintelui cu o zi mai devreme pentru ceea ce Kremlinul a descris drept „eliberarea” orașului cheie Siversk din regiunea estică Donețk, ăe care Rusia încearcă să-l cucerească din 2022.

Pe măsură ce armata ucraineană se retrăgea din Siversk, soldații au vizat civilii, în special bărbații cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani”, a declarat acesta audienței, susținând că localnicii au primit cu brațele deschise trupele rusești. „Aceștia chiar ascultau în secret radioul rusesc”, a spus el.

Ucraina a negat că forțele ruse au capturat Siversk, insistând că orașul nu a căzut.

Rusia

