19 Decembrie 2025
Adevărul
ByteDance cedează controlul operațiunilor TikTok din SUA către investitori americani și internaționali

Publicat:

Compania chineză ByteDance, proprietara TikTok, a semnat acorduri pentru a forma o societate mixtă care va transfera controlul operațiunilor aplicației TikTok din SUA către investitori americani și internaționali.

TikTok/FOTO: Shutterstock
TikTok/FOTO: Shutterstock

Potrivit Reuters, acordul reprezintă un moment de referință pentru aplicația de videoclipuri scurte, utilizată în mod regulat de peste 170 de milioane de americani, după ani de dispute care au început în august 2020, când președintele Donald Trump a încercat pentru prima dată, fără succes, să interzică aplicația, invocând îngrijorări legate de securitatea națională.

Detaliile acordului sunt cele prezentate în septembrie, când Trump amânase până la 20 ianuarie aplicarea legii care interzice aplicația dacă proprietarii chinezi nu își vând participația.

Noua companie din SUA ar urma să fie evaluată la aproximativ 14 miliarde de dolari, a declarat vicepreședintele JD Vance în septembrie.

Potrivit acordului, investitori americani și internaționali, inclusiv gigantul de cloud computing Oracle, fondul de investiții Silver Lake și grupul MGX din Abu Dhabi, vor deține 80,1% din noua entitate TikTok USDS Joint Venture LLC, în timp ce ByteDance va păstra 19,9%.

Directorul general al TikTok, Shou Zi Chew, le-a transmis angajaților că societatea mixtă va funcționa ca o entitate independentă, cu autoritate asupra protecției datelor utilizatorilor americani, securității algoritmului, moderării conținutului și asigurării software-ului, potrivit unui memorandum consultat de Reuters.

Deși noua societate mixtă va opera TikTok în SUA, entitățile globale ale companiei vor continua să gestioneze anumite activități comerciale. Există în continuare incertitudini privind controlul asupra algoritmului, iar presa chineză susține că ByteDance va păstra un rol important și va beneficia de o parte din veniturile noii entități.

Acordul, care urmează să fie finalizat pe 22 ianuarie, ar pune capăt anilor de eforturi de a forța ByteDance să renunțe la afacerea sa din SUA din motive de securitate națională.

Documentul include numirea de către ByteDance a unuia dintre cei șapte membri ai consiliului de administrație al noii entități, americanii deținând majoritatea celorlalte locuri.

Oracle va acționa ca „partener de securitate de încredere”, responsabil pentru auditarea și verificarea conformității, inclusiv protejarea datelor sensibile ale utilizatorilor americani, care vor fi stocate într-un mediu cloud sigur din Statele Unite, administrat de Oracle, se arată în mesajul TikTok către angajați.

Trump a creditat TikTok pentru faptul că l-a ajutat să câștige realegerea anul trecut și are peste 15 milioane de urmăritori pe contul său personal de TikTok. Casa Albă a lansat, de asemenea, un cont oficial de TikTok în august.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a declarat că există numeroase întrebări fără răspuns legate de acord.

Trump vrea să le ofere prietenilor săi miliardari și mai mult control asupra a ceea ce urmăriți. Americanii merită să știe dacă președintele a încheiat un alt acord pe ascuns pentru această preluare de către miliardari a TikTok”, a scris ea pe platforma X.

Trump are o relație apropiată cu miliardarul Larry Ellison, directorul general al Oracle, și cu familia acestuia. Paramount Skydance încearcă să preia Warner Bros Discovery printr-o ofertă ostilă de preluare, cu sprijinul financiar al familiei Ellison.

SUA

