LIVE TEXT Conferința anuală de presă a lui Putin. Președintele rus susține că Ucraina „se retrage în toate direcțiile”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va susține vineri conferința de presă anuală - un moment important al mandatului său de 25 de ani - încurajat de progresele înregistrate pe câmpul de luptă din Ucraina și în contextul unei campanii diplomatice accelerate a SUA de a pune capăt războiului de aproape patru ani.

12.00 Putin vorbește despre situația economiei

Putin a declarat că Rusia a reușit să-și echilibreze bugetul și că acesta îi va permite să finanțeze nevoile forțelor armate.

De asemenea, el a prognozat o inflație de sub 6% până la sfârșitul anului.

Inflația anuală a încetinit la 6,64% în noiembrie, conform datelor oficiale, de la 7,71% în octombrie.

Banca centrală a Rusiei prognozează o inflație pentru acest an de între 6,5% și 7%, față de 9,52% anul trecut.

11.50 Putin: Moscova apreciază că Ucraina nu este pregătită pentru negocieri de pace

Moscova „nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”, totuși autorităţile ruse au primit „unele semnale” că Ucraina vrea să dialogheze cu Rusia pentru a pune capăt războiului, dar nu şi pentru rezolvarea problemei teritoriale.

„Vedem, simţim şi ştim despre anumite semnale, inclusiv de la Kiev, că sunt dispuşi să intre într-un fel de dialog”, a declarat Putin la începutul discursului său adresat presei şi publicului, transmis în direct la televiziune.

Putin a insistat că „Rusia este „pregătită şi dispusă” să pună capăt conflictului din Ucraina pe cale paşnică, „pe baza principiilor pe care a spus că le-a stabilit la Ministerul de Externe în 2024”.

Putin a salutat recentele câştiguri teritoriale ale armatei ruse în Ucraina, afirmând că forţele Moscovei „avansează de-a lungul întregului front

„Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de contact... inamicul se retrage în toate direcţiile”, susține Putin.

11.30 Putin vorbește despre cât teritoriu ucrainean a cucerit Rusia

Putin oferă o actualizare cu privire la progresele de pe câmpul de luptă.

Rusia controlează aproape 20% din Ucraina.

Putin a declarat în octombrie că forțele ruse au capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina în 2025.

Câștigurile Rusiei în 2025 s-ar ridica la aproape 1% din suprafața Ucrainei.

Rusia controlează în prezent următoarele teritorii ucrainene:

-Crimeea, pe care a anexat-o în 2014

- Întreaga regiune Lugansk

- Aproximativ 80% din Donețk

- aproximativ 75% din Herson și Zaporijia

- porțiuni din regiunile Harkov, Sumî, Mikolaiv și Dnipropetrovsk.

Știrea inițială

Putin va vorbi cu presa în timp ce UE se străduiește să ajute Kievul să evite un acord nefavorabil ce ar echivala cu o capitulare, în timp ce Kremlinul încearcă să țină Europa în afara discuțiilor de soluționare a conflictului.

Într-o retorică tot mai agresivă, Putin i-a numit săptămâna aceasta pe liderii UE „purceluși” și amenințat că va confisca restul teritoriilor ucrainene pe care le-a declarat drept rusești „prin mijloace militare” în eventualitatea în care Kievul nu cedează, iar negocierile eșuează.

„Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi cu siguranță atinse”, a declarat el oficialilor din domeniul apărării, folosind eufemismul Kremlinului pentru război.

În mod tradițional, Putin organizează în decembrie conferința, care ține de regulă câteva ore.

Într-o aparație TV strict controlată, el răspunde la întrebări din partea presei și răspunde la apeluri de la cetățeni din cele 12 fusuri orare ale Rusiei.

Înainte de eveniment, atmosfera de la Moscova era una de speranță pentru sfârșitul conflictului prelungit - dar în termenii agreați de Moscova.

Moscova a ocupat zone din estul Ucrainei și cere Kievului să cedeze restul de teritoriu dorit de Rusia pentru a pune capăt luptelor, condiție inacceptabilă ca atare pentru Ucraina.

Rusia a avansat rapid pe câmpul de luptă încă din vară, în special în regiunea Zaporijia de sud.

Luptele intense au continuat în Ucraina, chiar în timp ce Statele Unite a mărit ritmul negocierilor separate cu ambele părți - Moscova, ale cărei trupe au avantajul, insistând că dorește un acord înainte de un armistițiu.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că Rusia are o poziție de negociere mai favorabilă, sugerând că Kievul ar trebui să cedeze teritoriu.