Program special de sărbători la Catedrala Națională: când poate fi vizitată

Catedrala Națională va putea fi vizitată zilnic, între orele 09:00 și 17:00, în perioada sărbătorilor de iarnă, de la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului, anunță Patriarhia Română. Accesul este permis exclusiv pentru vizitare și închinare, slujbele urmând să fie oficiate în alte lăcașuri de cult.

Patriarhia Română reamintește credincioșilor și tuturor celor care doresc să ajungă la Catedrala Națională că aceasta va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026.

Acces pentru pelerini și vizitatori din țară și din străinătate

Potrivit comunicatului, „în perioada sărbătorii Nașterii Domnului, a Anului Nou și a Botezului Domnului, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate vor putea să viziteze și să se închine în Catedrala Națională”.

Reprezentanții Patriarhiei subliniază însă că, în acest interval, edificiul va fi deschis doar pentru vizitare. „Catedrala Naţională va fi deschisă în perioada menţionată doar pentru vizitare, nu şi pentru săvârşirea slujbelor liturgice”, precizează instituția.

Unde vor fi oficiate slujbele religioase

Slujbele vor continua să fie oficiate „în Catedrala Patriarhală istorică Sfinții Împărați Constantin și Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului”, mai arată comunicatul Patriarhiei Române.

După încheierea perioadei de vizitare, Catedrala Națională va fi din nou închisă. „Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Catedrala Națională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior”, transmite Patriarhia Română.