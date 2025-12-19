search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tarom integrează eSIM-ul în oferta sa pentru pasageri

0
0
Publicat:

Tarom anunță semnarea unui parteneriat cu Ubigi, serviciul global de eSIM al Transatel, prin care pasagerii vor putea beneficia de o soluție eSIM integrată după finalizarea rezervării. Noua soluție permite conectarea la internet imediat după sosire, o facilitate devenită esențială pentru călătoriile internaționale.

Avion Tarom la decolare
Tarom integrează eSIM-ul în oferta sa pentru pasageri. Foto arhivă

Oferta de conectivitate include 1 GB de date mobile gratuite și o reducere de 30% la prima achiziție a unui plan de date, disponibile prin accesarea bannerului eSIM din pagina de confirmare a rezervării, în pagina de gestionare a rezervării „Rezervarea mea”, precum și la check-in online. Inițiativa are ca scop eliminarea problemelor frecvente de la începutul călătoriei, precum lipsa unei conexiuni Wi-Fi fiabile, costurile neprevăzute de roaming sau necesitatea achiziționării unei cartele SIM locale la aeroport.

Modernizarea serviciilor oferite pasagerilor

Parteneriatul dintre Tarom și Ubigi intervine într-un context în care companiile aeriene dezvoltă tot mai multe servicii digitale suplimentare, într-o piață competitivă în care experiența pasagerilor a devenit un factor cheie de diferențiere. În acest sens, piața aeriană din România se află într-o creștere susținută. Potrivit ACI Europe, Aeroportul Internațional Henri Coandă București s-a clasat pe locul al doilea în Europa de Est în ceea ce privește ritmul de creștere, confirmând rolul strategic al țării în fluxurile turistice regionale.

eSIM-ul, adoptat de un număr tot mai mare de producători (Apple, Samsung, Google) și utilizat astăzi de milioane de călători, reflectă o schimbare de comportament: acces instantaneu la un plan de date mobile, fără cartelă fizică și fără riscul unor costuri necontrolate sau excesive.

eSIM-ul funcționează cu un profil unic, valabil în peste 200 de destinații, permițând pasagerilor Tarom să păstreze eSIM-ul Ubigi pentru toate călătoriile viitoare. Ubigi oferă, de asemenea, o gamă de pachete de date preplătite, de la 1 GB până la trafic nelimitat, acoperind atât nevoile pe termen scurt, cât și șederile prelungite. Funcția Smart Start, care activează planul doar la sosire, asigură o perioadă de valabilitate optimă, în timp ce posibilitatea unică de a reîncărca pachetul chiar și fără Wi-Fi sau credit oferă un plus de siguranță. În plus, partajarea conexiunii (tethering), disponibilă pentru toate pachetele, răspunde nevoilor familiilor, cuplurilor sau grupurilor care călătoresc împreună.

Integrarea acestui eSIM răspunde așteptărilor unui public tot mai obișnuit să își gestioneze sejurul direct de pe smartphone, începând chiar din momentul rezervării.

Acces sigur la internet încă de la sosire, o cerere în creștere în turismul internațional

Accesul la internet imediat după ieșirea din aeroport a devenit o necesitate esențială pentru mulți călători. Este important în primele etape ale sejurului: rezervarea unui transfer, consultarea unui itinerar, comunicarea cu unitatea de cazare sau validarea operațiunilor legate de asigurări sau mijloace de plată.

Adoptarea eSIM-ului s-a accelerat semnificativ în ultimii ani, susținută de producătorii de smartphone-uri și de evoluția comportamentului călătorilor:

• nevoia de a rămâne conectați pentru a-și organiza sejurul,

• utilizarea tot mai frecventă a aplicațiilor de mobilitate, plată și rezervare,

• importanța crescândă a muncii la distanță și a șederilor lungi.

Posibilitatea de a activa un plan chiar înainte de a părăsi țara de origine devine un element diferențiator pentru companiile aeriene și actorii din turism. Prin integrarea unui eSIM în parcursul pasagerilor, Tarom se aliniază unei tendințe în creștere în rândul companiilor aeriene: oferirea de servicii digitale care facilitează sosirea și securizează primele etape ale sejurului.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
digi24.ro
image
Meteorologii au actualizat din nou prognoza pentru Crăciun și Revelion. Vreme neobișnuită la finalul anului
stirileprotv.ro
image
Un angajat IT a fost dat afară după ce s-a mutat la șase ore distanță de locul de muncă. Ce despăgubiri uriașe a solicitat nedreptățitul
gandul.ro
image
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
mediafax.ro
image
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
digi24.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
digisport.ro
image
România face o investiție strategică: Țara noastră devine noua ”Poartă de intrare a Europei” și principalul jucător în această regiune
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
antena3.ro
image
Afacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140-150 lei
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Produsul exotic care se vinde ca pâinea caldă de Crăciun. Afacerea a îmbogățit o familie din Sebeș. Se vinde și cu 150 de lei kilogramul
playtech.ro
image
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League?! “Trebuia lăsat în teren!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
TESTAMENTUL Rodicăi Stănoiu! I-a lăsat o avere uriașă iubitului cu 50 de ani mai tânăr. Marius Calotă va trăi liniștit toată viața. Nu e SINGURUL moștenitor!
romaniatv.net
image
Bani cadou de la Guvern pentru românii vulnerabili! Cum poți primi ajutorul
mediaflux.ro
image
„Asta va decide CCR. Președintele nu poate face ce vrea el”. Gigi Becali e convins în speța momentului din sportul românesc
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu dezvăluie, în sfârșit, adevărul despre relația lor. Marius Calotă spune cine moștenește averea de milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
click.ro
image
Zodia pentru care problemele se vor termina. După Luna Nouă din 20 decembrie va cunoaște fericirea și începe un nou capitol
click.ro
image
Rețeta de salată de boeuf fără maioneză și cu mai puține calorii a Ornelei Pasăre! În ce loc de vis va ajunge solista de Sărbători?
click.ro
Katy Perry Orlando Bloom Justin Trudeau colaj jpg
În timp ce Katy Perry e îndrăgostită lulea de Justin Trudeau, Orlando Bloom nu mai acceptă să aibă orice iubită
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”

OK! Magazine

image
Cum s-au reconectat Kate Middleton și Prințul William după boala ei. "O tratează ca pe mireasa lui", după 20 de ani împreună

Click! Pentru femei

image
Cât te costă să iei masa cu un prinț? Mezinul Regelui Charles s-a scos la licitație!

Click! Sănătate

image
Există o legătură între obezitate și cancerul de stomac?