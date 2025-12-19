Tarom integrează eSIM-ul în oferta sa pentru pasageri

Tarom anunță semnarea unui parteneriat cu Ubigi, serviciul global de eSIM al Transatel, prin care pasagerii vor putea beneficia de o soluție eSIM integrată după finalizarea rezervării. Noua soluție permite conectarea la internet imediat după sosire, o facilitate devenită esențială pentru călătoriile internaționale.

Oferta de conectivitate include 1 GB de date mobile gratuite și o reducere de 30% la prima achiziție a unui plan de date, disponibile prin accesarea bannerului eSIM din pagina de confirmare a rezervării, în pagina de gestionare a rezervării „Rezervarea mea”, precum și la check-in online. Inițiativa are ca scop eliminarea problemelor frecvente de la începutul călătoriei, precum lipsa unei conexiuni Wi-Fi fiabile, costurile neprevăzute de roaming sau necesitatea achiziționării unei cartele SIM locale la aeroport.

Modernizarea serviciilor oferite pasagerilor

Parteneriatul dintre Tarom și Ubigi intervine într-un context în care companiile aeriene dezvoltă tot mai multe servicii digitale suplimentare, într-o piață competitivă în care experiența pasagerilor a devenit un factor cheie de diferențiere. În acest sens, piața aeriană din România se află într-o creștere susținută. Potrivit ACI Europe, Aeroportul Internațional Henri Coandă București s-a clasat pe locul al doilea în Europa de Est în ceea ce privește ritmul de creștere, confirmând rolul strategic al țării în fluxurile turistice regionale.

eSIM-ul, adoptat de un număr tot mai mare de producători (Apple, Samsung, Google) și utilizat astăzi de milioane de călători, reflectă o schimbare de comportament: acces instantaneu la un plan de date mobile, fără cartelă fizică și fără riscul unor costuri necontrolate sau excesive.

eSIM-ul funcționează cu un profil unic, valabil în peste 200 de destinații, permițând pasagerilor Tarom să păstreze eSIM-ul Ubigi pentru toate călătoriile viitoare. Ubigi oferă, de asemenea, o gamă de pachete de date preplătite, de la 1 GB până la trafic nelimitat, acoperind atât nevoile pe termen scurt, cât și șederile prelungite. Funcția Smart Start, care activează planul doar la sosire, asigură o perioadă de valabilitate optimă, în timp ce posibilitatea unică de a reîncărca pachetul chiar și fără Wi-Fi sau credit oferă un plus de siguranță. În plus, partajarea conexiunii (tethering), disponibilă pentru toate pachetele, răspunde nevoilor familiilor, cuplurilor sau grupurilor care călătoresc împreună.

Integrarea acestui eSIM răspunde așteptărilor unui public tot mai obișnuit să își gestioneze sejurul direct de pe smartphone, începând chiar din momentul rezervării.

Acces sigur la internet încă de la sosire, o cerere în creștere în turismul internațional

Accesul la internet imediat după ieșirea din aeroport a devenit o necesitate esențială pentru mulți călători. Este important în primele etape ale sejurului: rezervarea unui transfer, consultarea unui itinerar, comunicarea cu unitatea de cazare sau validarea operațiunilor legate de asigurări sau mijloace de plată.

Adoptarea eSIM-ului s-a accelerat semnificativ în ultimii ani, susținută de producătorii de smartphone-uri și de evoluția comportamentului călătorilor:

• nevoia de a rămâne conectați pentru a-și organiza sejurul,

• utilizarea tot mai frecventă a aplicațiilor de mobilitate, plată și rezervare,

• importanța crescândă a muncii la distanță și a șederilor lungi.

Posibilitatea de a activa un plan chiar înainte de a părăsi țara de origine devine un element diferențiator pentru companiile aeriene și actorii din turism. Prin integrarea unui eSIM în parcursul pasagerilor, Tarom se aliniază unei tendințe în creștere în rândul companiilor aeriene: oferirea de servicii digitale care facilitează sosirea și securizează primele etape ale sejurului.