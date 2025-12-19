search
12.000 de elevi au participat la Ora de Banometrie. Daniel David: Este un demers complementar cu programa școlară

0
0
Publicat:

Programul de educație financiară în licee Ora de Banometrie, inițiat de ING Bank România și organizat cu sprijinul Federației Naționale a Părinților ProEdu, a înregistrat o creștere de 33% a numărului de elevi participanți la cea de-a doua ediție națională.

Daniel David, ministrul Educației
Daniel David, ministrul Educației. Foto Mediafax

Aproximativ 12.000 de elevi din peste 400 de clase de au participat la Ora de Banometrie, care a inclus o oră de predare susținută de zeci de voluntari ING Bank România (cu experiență și pregătire de formator), împreună cu voluntarii Federației Naționale a Părinților ProEdu, precum și un concurs de idei de afaceri la care s-au înscris cu 56% mai multe proiecte decât la prima ediție națională, un indicator al interesului crescut al adolescenților față de perspectivele de a-și dezvolta propriile afaceri.

Programul Ora de Banometrie este o inițiativă care ne confirmă cât de importantă este educația financiară pentru viitorul tinerilor. A doua ediție din acest an a reunit peste 12.000 de participanți, iar în final a fost organizat un concurs la care au fost desemnate câștigătoare trei echipe de liceeni remarcabili. Pentru noi, educația financiară nu este doar un proiect, ci parte din responsabilitatea pe care o avem ca instituție financiară. Parteneriatul cu Federația Națională a Părinților ProEdu este un exemplu de colaborare care aduce valoare reală și pe care ne bucurăm să-l vedem cum se dezvoltă de la o ediție la alta”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

„Mă bucur că există asemenea inițiative, iar ce faceți voi, cum spuneam, pe direcția de educație non-formală, este un demers complementar cu programa școlară, absolut obligatoriu în contextul actual. Educația formală nu mai poate acoperi singură absolut toate competențele care ar trebui formate pentru tineri. Așa că vă felicit pe dumneavoastră, ca organizatori și îi felicit mai ales pe câștigători”, a declarat Daniel David, Ministrul educației și cercetării.

15 elevi din 1855 înscriși în concurs câștigă 12.500 de euro

Câștigătorii au fost aleși dintr-un număr de 371 de proiecte depuse de echipele înscrise. Concursul din cadrul programului Ora de Banometrie a fost un test al cunoștințelor financiare ale elevilor de clasa a zecea, pe de o parte, iar pe de altă parte, o explorare a imaginației și capacității de organizare și lucru în echipă a adolescenților, în crearea unui proiect de business cu un buget anume.

Specialiștii de la ING Bank România împreună cu Federația Națională a Părinților FNaP ProEdu, au ales trei câștigători: echipa PR-MBT de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” din Suceava (locul 1, cu 5 premii de câte 1200 de euro), echipa EconoMinds de la Colegiul Național ”Traian” din Drobeta Turnu-Severin (locul 2 cu 5 premii de câte 750 de euro), respectiv echipa 5HEADS de la Colegiul Național ”I.C. Brătianu” din Pitești (locul 3 cu 5 premii a câte 500 de euro). Mai mult, echipa câștigătoare i-a adus Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” din Suceava și premiul special constând în 100 de cărți de educație financiară pentru bibliotecă si 4 fotolii pentru biblioteca liceului.

A doua ediție a programului Ora de Banometrie a atins mai mulți elevi, de la mai multe licee, din mai multe orașe. Transmit mulțumirile noastre Inspectoratelor școlare și directorilor liceelor care s-au implicat în acest proiect educațional, precum și ING Bank România pentru deschiderea de a se implica direct și nemijlocit în educația financiară a adolescenților. Am demonstrat că împreună putem crea un proiect prin care să creștem educația extra curriculară a elevilor. Reacțiile constatate ne fac să lucrăm la continuarea acestui program și în 2026, alături de partenerul ING Bank România”, a comentat Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților ProEdu.

Ultimele știri
