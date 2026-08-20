SUA și Iranul au colaborat în secret pentru deportarea a peste 100 de iranieni. Ce arată e-mailurile

Oficialii americani din domeniul imigrației au colaborat cu autoritățile iraniene pentru deportarea unor cetățeni iranieni în 2025, potrivit unor e-mailuri făcute publice recent, în pofida tensiunilor tot mai mari dintre Washington și Teheran.

Sute de e-mailuri obținute de National Iranian American Council și publicate marți arată cum oficialii au organizat trei zboruri pentru deportarea a peste 100 de iranieni în Iran, între septembrie 2025 și ianuarie 2026.

Documentele sugerează că oficialii iranieni au avut o anumită influență asupra persoanelor care urmau să fie deportate. Oficialii Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) par să fi acceptat unele modificări de ultim moment ale listelor de deportare solicitate de Teheran, potrivit Euronews.

„La cererea Ambasadei Iranului, am adăugat câteva cazuri”, a scris un oficial ICE al cărui nume nu a fost făcut public, la sfârșitul lunii august, cu aproximativ o lună înainte de primul zbor de deportare, din septembrie.

Puțin peste o săptămână mai târziu, o altă persoană care ocupa aceeași funcție a intervenit pentru a face o altă modificare, nespecificată, pe lista persoanelor care urmau să fie deportate, după ce a precizat că s-a întâlnit cu „directorul Ambasadei Iranului”.

„Iranul a solicitat să modific lista anterioară și să accelerez procesul de îndepărtare”, a scris oficialul.

Iranul ar fi influențat lista persoanelor deportate

În septembrie 2025, oficialii iranieni au declarat că până la 400 de cetățeni iranieni ar putea fi returnați în baza unui acord cu administrația Trump. Cei mai mulți ar fi intrat ilegal în SUA prin Mexic, în timp ce alții se confruntau cu diferite probleme legate de statutul lor de imigrare, potrivit Teheranului.

E-mailurile nu arată cât de des au comunicat direct oficialii americani din domeniul imigrației cu guvernul iranian. Unele comunicări au fost transmise prin intermediul oficialilor din Qatar, care au contribuit la organizarea zborurilor de deportare prin Doha, în timp ce altele fac referire la întâlniri regulate cu „delegația iraniană”, „directorul Ambasadei Iranului” și alți oficiali iranieni ale căror nume nu sunt menționate.

Nu este clar dacă persoanele incluse de Iran pe listă s-au oferit voluntar să fie repatriate sau dacă au fost obligate să se întoarcă. O relatare anterioară publicată de The New York Times a dezvăluit că printre cei deportați în Iran se aflau și solicitanți de azil, în timp ce alte persoane au declarat că au fost deportate împotriva voinței lor.

E-mailurile sugerează că demersurile pentru punerea în aplicare a deportărilor au venit de la niveluri înalte ale administrației Trump, inclusiv în timpul conflictului de 12 zile dintre SUA, Israel și Iran, desfășurat în iunie 2025.

Procesul intentat acuză ICE că a transmis Iranului informații despre solicitanții de azil

E-mailurile arată că, în mai multe rânduri, oficialii ICE au organizat, din motive nespecificate, întâlniri între oficiali iranieni și persoane aflate în detenție în SUA. Relatările sunt similare cu mărturiile unor solicitanți de azil iranieni dintr-un proces fără legătură directă cu aceste deportări, intentat în iulie de un grup iranian de interese.

Unsprezece iranieni aflați în detenție pentru imigrare au declarat că au fost obligați să se întâlnească cu reprezentanți ai guvernului iranian în timp ce se aflau în custodia ICE. Potrivit declarațiilor depuse sub jurământ la un tribunal din Washington, D.C., în luna iulie, oficialii iranieni cunoșteau detalii intime despre cererile lor de azil.

Procesul susține că agențiile americane de imigrare au transmis în mod ilegal guvernului iranian informații confidențiale despre solicitanții de azil iranieni.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a respins categoric acuzațiile formulate în proces.

„Acuzațiile potrivit cărora ICE a transmis guvernului iranian dosarele cererilor de azil sunt FALSE”, a transmis DHS într-un comunicat din iulie.

Autoritățile americane au dreptul să colaboreze cu guvernele străine pentru coordonarea deportărilor. Cu toate acestea, reglementările federale interzic divulgarea unor informații care ar putea dezvălui că o persoană aflată în procedură de deportare a solicitat azil.