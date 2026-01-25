SUA expulzează iranieni în țara lor, o decizie ce poate însemna condamnarea la moarte. „Aceeași administrație care le-a promis iranienilor că «ajutorul este pe drum»”

Statele Unite se pregătesc să expulzeze mai mulți migranți iranieni către țara lor de origine, în contextul represiunii violente declanșate după recentele proteste. Decizia a stârnit îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului.

Statele Unite se pregătesc să expulzeze, în perioada următoare, mai mulți migranți iranieni către țara lor de origine, într-un moment extrem de tensionat pentru Iran, marcat de proteste de amploare și de o represiune sângeroasă din partea autorităților. Anunțul a stârnit îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează asupra riscurilor la care ar putea fi expuse persoanele deportate, în contextul în care situația din Iran rămâne instabilă.

Potrivit unui ONG iraniano-american, citat de Agerpres, ar fi vorba despre primele deportări către Iran de la declanșarea mobilizării de amploare din această țară, care a cunoscut un punct de intensitate ridicat începând cu 8 ianuarie, înainte de a fi reprimată violent de autoritățile de la Teheran.

Abdi, președintele Consiliului Național Iranian-American, a atras atenția asupra contradicției dintre mesajele transmise anterior de Donald Trump şi măsurile administrației americane luate în prezent.

„Aceeași administrație care le-a promis iranienilor că «ajutorul este pe drum» în punctul culminant al unei represiuni mortale îi trimite acum cu forța pe iranieni către pericol”, a declarat acesta într-un comunicat dat publicității joi.

Potrivit aceleiași organizații, zborul programat ar fi cel puțin al treilea care transportă migranți iranieni deportați din Statele Unite către Iran, după alte două operațiuni similare desfășurate în lunile septembrie și decembrie.

Informațiile au fost confirmate și de Abolfazl Mehrabadi, un diplomat care reprezintă interesele Iranului în Statele Unite.

Acesta a declarat sâmbătă agenției oficiale de presă IRNA că aproximativ 40 de cetățeni iranieni urmează să fie deportați. Potrivit diplomatului, aceștia vor pleca duminică de pe un aeroport din Phoenix, statul Arizona.

Printre persoanele vizate se numără și doi bărbați homosexuali, care riscă să fie executați în Iran, unde homosexualitatea este pedepsită cu moartea, a declarat într-un comunicat Consiliul American pentru Imigrație, care îi reprezintă.

Cei doi bărbați sunt în prezent deținuți într-un centru de detenție pentru migranți din Arizona, iar procedurile legale pentru a preveni deportarea lor sunt încă în curs de desfășurare, potrivit organizaţiei.

„Deportarea lor în această etapă ar constitui o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil”, a atras atenția organizația în comunicatul său de presă.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA nu a răspuns imediat nu a comentat momentan aceste informații.