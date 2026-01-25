search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA expulzează iranieni în țara lor, o decizie ce poate însemna condamnarea la moarte. „Aceeași administrație care le-a promis iranienilor că «ajutorul este pe drum»”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Statele Unite se pregătesc să expulzeze mai mulți migranți iranieni către țara lor de origine, în contextul represiunii violente declanșate după recentele proteste. Decizia a stârnit îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului.

SUA se pregătesc să deporteze imigranţi in Iran. FOTO: X
SUA se pregătesc să deporteze imigranţi in Iran. FOTO: X

Statele Unite se pregătesc să expulzeze, în perioada următoare, mai mulți migranți iranieni către țara lor de origine, într-un moment extrem de tensionat pentru Iran, marcat de proteste de amploare și de o represiune sângeroasă din partea autorităților. Anunțul a stârnit îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile omului, care avertizează asupra riscurilor la care ar putea fi expuse persoanele deportate, în contextul în care situația din Iran rămâne instabilă.

Potrivit unui ONG iraniano-american, citat de Agerpres, ar fi vorba despre primele deportări către Iran de la declanșarea mobilizării de amploare din această țară, care a cunoscut un punct de intensitate ridicat începând cu 8 ianuarie, înainte de a fi reprimată violent de autoritățile de la Teheran.

Abdi, președintele Consiliului Național Iranian-American, a atras atenția asupra contradicției dintre mesajele transmise anterior de Donald Trump şi măsurile administrației americane luate în prezent.

„Aceeași administrație care le-a promis iranienilor că «ajutorul este pe drum» în punctul culminant al unei represiuni mortale îi trimite acum cu forța pe iranieni către pericol”, a declarat acesta într-un comunicat dat publicității joi.

Potrivit aceleiași organizații, zborul programat ar fi cel puțin al treilea care transportă migranți iranieni deportați din Statele Unite către Iran, după alte două operațiuni similare desfășurate în lunile septembrie și decembrie.

Informațiile au fost confirmate și de Abolfazl Mehrabadi, un diplomat care reprezintă interesele Iranului în Statele Unite.

Acesta a declarat sâmbătă agenției oficiale de presă IRNA că aproximativ 40 de cetățeni iranieni urmează să fie deportați. Potrivit diplomatului, aceștia vor pleca duminică de pe un aeroport din Phoenix, statul Arizona.

Printre persoanele vizate se numără și doi bărbați homosexuali, care riscă să fie executați în Iran, unde homosexualitatea este pedepsită cu moartea, a declarat într-un comunicat Consiliul American pentru Imigrație, care îi reprezintă.

Cei doi bărbați sunt în prezent deținuți într-un centru de detenție pentru migranți din Arizona, iar procedurile legale pentru a preveni deportarea lor sunt încă în curs de desfășurare, potrivit organizaţiei.

Deportarea lor în această etapă ar constitui o încălcare gravă a dreptului la un proces echitabil”, a atras atenția organizația în comunicatul său de presă.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA nu a răspuns imediat nu a comentat momentan aceste informații.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
mediafax.ro
image
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din Cenei
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Momente sfâșietoare la înmormântarea adolescentului. Gestul cutremurător făcut de părinții lui Mario. Uniți, chiar dacă au divorțat
playtech.ro
image
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Vaslui, dispărut de patru zile, a fost găsit fără suflare într-o râpă. Unul din nepoți a făcut descoperirea macabră
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Neptun intră în Berbec pe 26 ianuarie 2026! Cele trei zodii care vor fi direct afectate
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Zodia care trăiește ceva neașteptat. Perioada în care adevărul iese la suprafață. Deciziile care schimbă tot
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!