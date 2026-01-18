Mii de protestatari iranieni sunt ținuți în închisori descrise drept „abatoare”, unde sunt torturați, bătuți și chiar violați, iar unii riscă să fie executați.

Într-o sală de interogatoriu sumbră din orașul iranian Bukan, șase gardieni înrăiți ai regimului se pregătesc să dezlănțuie un maraton de tortură de 72 de ore. Timp de trei nopți cumplite, ei își torturează victima, un deținut politic aflat pe moarte, cu valuri repetate de bătăi și șocuri electrice, pe măsură ce acesta își pierde și recâștigă conștiința. Dar brutalitatea nu se oprește aici, scrie Daily Mail.

Ororile prin care a trecut fermierul kurd Rezgar Beigzadeh Babamiri abia începeau. Într-o scrisoare cutremurătoare trimisă din închisoare, el a descris 130 de zile de abuz nemilos, inclusiv simulări de execuție și „waterboarding”.

Mărturia sa este doar un exemplu al brutalității aplicate de gardienii nemiloși ai Republicii Islamice, care folosesc violența extremă pentru a răspândi frica în rândul celor care îndrăznesc să se ridice împotriva regimului ayatollahilor.

Mii de protestatari se află în închisoare

În această săptămână, cel puțin 3.000 de protestatari se află în închisori pe care activiștii le descriu drept „abatoare”, fiind ridicați în urma unei represiuni brutale a revoltelor anti-guvernamentale.

Regimul a negat că ar urma să execute mase de deținuți, dar activiștii rămân sceptici și se tem că mulți vor fi supuși aceluiași tip de tortură ca Babamiri – sau chiar mai rău.

Această teamă s-a concentrat intens asupra cazului protestatarului iranian Erfan Soltani. Soltani era considerat pe scară largă că se confruntă cu o execuție iminentă, după ce familia sa a fost anunțată să se pregătească pentru moartea lui, stârnind alarmă internațională.

Tânărul de 26 de ani, patron al unui magazin, a devenit între timp un simbol neașteptat într-o confruntare internațională tot mai acută între Teheran și Washington, după ce Donald Trump a avertizat că executarea protestatarilor anti-guvernamentali ar putea declanșa acțiuni militare ale SUA împotriva Iranului.

Autoritățile iraniene au negat că Soltani ar fi fost condamnat la moarte, însă organizațiile pentru drepturile omului avertizează că, chiar dacă Soltani evită execuția, el ar putea în continuare să fie supus ani de tortură extremă în sistemul penitenciar iranian, unde deținuții povestesc despre bătăi, spray cu piper și șocuri electrice, inclusiv în zona genitală.

Simulări de execuție prin spânzurare

Amnesty International a documentat cazuri în care deținuții erau suspendați de mâini și picioare pe un stâlp, într-o poziție dureroasă numită de interogatori „frigăruia de pui”, supunând corpul la stres extrem pentru perioade îndelungate.

Alte metode raportate includ waterboarding, simulări de execuție prin spânzurare sau pluton de execuție, privarea de somn, expunerea la temperaturi extreme, suprastimularea senzorială prin lumină sau zgomot și smulgerea forțată a unghiilor de la mâini sau picioare.

Organizația subliniază că aceste torturi sunt folosite în mod obișnuit pentru a obține „mărturisiri” înainte de orice procedură legală, iar televiziunea de stat iraniană difuzează imagini cu deținuți recunoscând fapte înregistrate, mărturisiri pe care grupurile pentru drepturile omului le consideră obținute prin constrângere.

Într-o scrisoare trimisă din Închisoarea Centrală Urmia, Rezgar Beigzadeh a povestit că a fost legat de un scaun cu o frânghie, în timp ce agenții de informații îi aplicau șocuri electrice la lobii urechilor, testicule, sâni, coloană, părți laterale ale trunchiului, axile, coapse și tâmple, provocând durere insuportabilă pentru a-l forța să scrie sau să spună ceea ce interogatorii doreau pe cameră.

Sursa: Daily Mail

Violența sexuală ca metodă de abuz în închisoare

Violența sexuală a fost, de asemenea, documentată ca metodă de abuz. O femeie kurdă a spus pentru Human Rights Watch că, în noiembrie 2022, doi bărbați din forțele de securitate au violat-o în timp ce o agentă femeie o ținea pe loc și facilita agresiunea.

Un bărbat kurd de 24 de ani din provincia Azerbaidjanul de Vest a spus că a fost torturat și violat cu un baston de forțele de informații într-un centru de detenție secret. Un alt bărbat de 30 de ani din provincia Azerbaidjanul de Est a relatat că a fost legat la ochi, bătut și violat în grup de ofițeri de securitate într-o dubă.

Organizațiile pentru drepturile omului avertizează că aceste practici nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-un tipar mai larg în sistemul de detenție din Iran.

Iranul și-a câștigat, de asemenea, o reputație pentru executări în masă. Potrivit Amnesty International, țara a executat anul trecut peste 1.000 de persoane, cel mai mare număr înregistrat din 2015, iar organizațiile pentru drepturile omului avertizează că acum execută mai mulți oameni per capita decât orice alt stat.

Amnesty și alte organizații de monitorizare au documentat tortură, mărturisiri obținute prin constrângere și detenție prelungită în centre din întreaga țară, avertizând că încarcerarea însăși a devenit un instrument de pedepsire și intimidare a protestatarilor.