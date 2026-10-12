SUA resping toți candidații pentru funcția de Secretar General al ONU. Trump nu este mulțumit de niciunul dintre ei

Washingtonul caută un lider care să „zguduie sistemul”. Rebeca Grinspan, favorita din voturile informale, ar fi respinsă de republicani din cauza pozițiilor față de Israel și China.

Adunarea Generală a ONU/FOTO:Shutterstock

Administrația lui Donald Trump se opune tuturor candidaților actuali la funcția de secretar general al Organizației Națiunilor Unite, relatează Politico, care citează doi interlocutori la curent cu discuțiile interne. La Washington s-ar considera că niciunul dintre ei nu împărtășește suficient viziunea președintelui american și dorința lui de schimbări radicale în organizație.

„Printre toți candidații nu există reformatorii pe care i-ar dori SUA. Iar unii dintre ei par chiar mai înclinați să continue să lucreze după vechile reguli”, a spus un reprezentant al administrației.

ONU își alege succesorul lui António Guterres, al cărui al doilea și ultim mandat de cinci ani se încheie anul acesta.

Organizația, în vârstă de 81 de ani, se confruntă cu o provocare din partea administrației Trump, care a redus drastic contribuțiile americane, s-a retras din mai multe organisme ale sistemului ONU, printre care Organizația Mondială a Sănătății, și a creat propriul organism, Consiliul Păcii, menit să preia planificarea viitorului Fâșiei Gaza distruse.

SUA, ca și ceilalți membri permanenți ai Consiliului de Securitate, pot bloca prin veto orice candidat.

Cine sunt candidații

Dintre cei șapte pretendenți, predomină diplomații de carieră. Fosta vicepreședintă a Costa Ricăi, Rebeca Grinspan, conduce constant în votări.

„O persoană care și-a petrecut întreaga carieră în interiorul sistemului nu este neapărat potrivită să-l conducă”, a declarat sub protecția anonimatului un alt interlocutor, oficial al Departamentului de Stat. „Căutăm pe cineva care să zguduie puțin sistemul.”

Pentru SUA este neobișnuit să intervină atât de insistent în procesul de alegere a secretarului general. Respingerea fermă a unei game întregi de candidați arată cât de mult vrea Casa Albă să influențeze viitorul organizației.

„Asta arată că administrația Trump a înțeles că de fapt contează cine ocupă funcția de secretar general al ONU. De aceea vor pe cineva pe care îl consideră mai apropiat de viziunea și interesele lor”, a spus Jeffrey Pyatt, fost secretar de stat adjunct pentru resurse energetice și diplomat de carieră în retragere.

Solicitat să comenteze, Departamentul de Stat nu a precizat poziția față de candidați anume. A spus însă că vrea ca noul șef al ONU să readucă organizația „la scopul ei principal, menținerea păcii și securității în lume”, nu la „ideologia absurdă, politizată și woke, care a subminat eficiența și legitimitatea instituției”.

„Statele Unite vor sprijini numai un candidat care va demonstra un angajament neclintit față de reforme substanțiale”, a transmis instituția.

Purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, a refuzat să comenteze poziția SUA, dar și-a exprimat speranța că procesul se va încheia conform calendarului, până la sfârșitul anului. „Suntem pe deplin încrezători că statele membre vor decide la timp asupra noului secretar general, până pe 31 decembrie”, a spus el.

Infantino și Mladenov

La începutul anului, Trump l-a numit pe președintele FIFA, Gianni Infantino, drept un posibil candidat. Candidatura lui nu a fost însă depusă oficial, iar Infantino candidează pentru un nou mandat la FIFA.

Oficialul Departamentului de Stat a spus că Infantino ar putea fi o variantă bună. El nu a exclus nici candidatura diplomatului bulgar Nikolai Mladenov, care conduce în prezent Consiliul Păcii creat de Trump și al cărui nume a fost menționat printre posibilii pretendenți. FIFA și purtătorul de cuvânt al lui Mladenov nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

„O funcție vacantă”

John Bolton, ambasador al SUA la ONU sub președintele George W. Bush și ulterior membru al administrației Trump, înainte de a deveni critic al acestuia, a sugerat că Casa Albă ar putea să nu aibă nimic împotriva ca funcția să rămână vacantă o vreme.

„Dacă ai fi cinic, ai spune: SUA le convine perfect. Nu ocupați funcția. Fără un secretar general real, aparatul birocratic al ONU, Secretariatul, nu ar avea un lider respectat la nivel de șefi de stat. Iar asta ar slăbi și mai mult ONU”, a spus el.

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Guterres trebuie să plece la sfârșitul anului. Dacă până atunci nu este ales un succesor, mandatul lui ar putea fi prelungit. Dujarric a precizat însă că Guterres plănuiește să redevină persoană privată în ianuarie.

Bolton a spus că SUA discută într-adevăr cu ceilalți membri ai Consiliului de Securitate despre potențialii candidați. Dar, în trecut, Washingtonul se înțelegea cu state precum China sau Rusia fără prea multă publicitate. Din acest motiv, opoziția actuală față de toți candidații a numit-o „uimitoare”.

„În 2006, SUA și China au ales practic Ban Ki-moon, pe el ne-am pus de acord”, a spus Bolton, referindu-se la diplomatul sud-coreean care a condus ONU între 2007 și 2016. „Eu însumi am negociat cu omologul meu chinez.”

Alegerea depinde în mare măsură de Consiliul de Securitate, format din 15 state, care recomandă un candidat Adunării Generale.

Reprezentanța ambasadorului american la ONU, Mike Waltz, a refuzat să comenteze.

Obiecțiile republicanilor

Rebeca Grinspan, reprezentanta Costa Ricăi, a primit cele mai multe voturi dintre toți candidații în aproape fiecare dintre cele cinci votări informale anterioare din Consiliul de Securitate, inclusiv în cea din urmă, de miercuri. A fost vicepreședintă a Costa Ricăi și a condus Conferința ONU pentru Comerț și Dezvoltare.

Un asistent al unui congresman republican a spus că legislatorii republicani de la Washington se opun candidaturii ei. În opinia lui, ea este prea critică față de Israel și prea moale față de China.

„Dacă ajungem cu cineva de genul lui Grinspan, succes în încercarea de a convinge măcar un republican să voteze finanțarea bugetului ordinar al ONU”, a spus el.

Oficialul Departamentului de Stat a vorbit și despre Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), care, în opinia lui, „și-a făcut foarte bine treaba”. A adăugat însă că „mai multe țări și-au exprimat anumite rezerve” față de candidatura sa, printre ele Rusia, membru permanent al Consiliului de Securitate.

Asistentul congresmanului a spus că republicanii ar dori un candidat de compromis, puțin cunoscut, un administrator „plictisitor”, care „să nu politizeze absolut totul”. Următorul secretar general, a adăugat el, „va avea multe de reparat după Guterres”.

Printre cei menționați ca posibili candidați de ultim moment se numără Lana Nusseibeh, fostă ambasadoare a Emiratelor Arabe Unite la ONU, în prezent subsecretar de stat în ministerul de externe. Fostul ministru de externe al Turciei, Feridun Sinirlioğlu, ar lua și el în calcul să candideze, potrivit unor relatări.

ONU a desființat deja mii de posturi și lucrează la comasarea unor agenții, după ce reducerea finanțării americane a creat un deficit de 4 miliarde de dolari. Organizația a început reforme și a redus cheltuielile de deplasare. Asistentul congresmanului consideră însă că nu este suficient. „Pachetul de beneficii și plăți pentru angajații ONU a scăpat de sub control”, a spus el.

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Regiune și gen

Potrivit unei tradiții informale, funcția revine pe rând reprezentanților diferitelor regiuni ale lumii. De data aceasta este rândul Americii Latine. Se aud tot mai des și cereri să fie aleasă o femeie, ONU nefiind condusă niciodată de o reprezentantă a sexului frumos.

Departamentul de Stat a dat însă de înțeles că aceste criterii nu sunt prioritare pentru SUA. „Statele Unite vor sprijini cel mai calificat candidat, indiferent de sex sau origine geografică”, a transmis instituția.

Oficialul Departamentului de Stat a spus că instituția și-a împărtășit deja părerile despre alegeri celorlalți membri ai Consiliului de Securitate, permanenți și nepermanenți.

Următorul vot

Următorul vot în Consiliul de Securitate este așteptat pe 16 octombrie. Cei cinci membri permanenți pot folosi buletine de culori diferite, pentru a arăta dacă sprijină sau se opun unui candidat.

„De obicei, asta transmite candidaților că perspectivele lor sunt sumbre, iar majoritatea se retrag din cursă dacă primesc unul sau mai multe voturi «împotrivă» de la membrii permanenți”, a explicat Brett Schaefer, cercetător la conservatorul American Enterprise Institute, care ia legătura în mod regulat cu oficiali americani și cu reprezentanți ai ONU.

Dacă toți candidații se lovesc de veto din partea unui membru permanent, a adăugat el, „m-aș aștepta să apară alți pretendenți”.