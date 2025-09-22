search
SUA promit apărarea completă a teritoriului NATO, după noi incursiuni ale avioanelor rusești

Statele Unite au reafirmat luni angajamentul ferm de a apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”, în contextul repetatelor incursiuni ale avioanelor rusești în spațiul aerian al statelor baltice și al vecinilor Rusiei. Declarațiile au fost făcute în timpul unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, convocată de Estonia, relatează AFP.

NATO a trimis avioane de vânătoare italiene F-35. FOTO: Shutterstock
NATO a trimis avioane de vânătoare italiene F-35. FOTO: Shutterstock

Noul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, a avertizat că, în timp ce președintele Donald Trump încearcă să găsească soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Rusia riscă să provoace o escaladare periculoasă prin acțiunile sale.

„Rusia trebuie să pună capăt urgent acestui comportament”, a spus Waltz.

Incidentele recente au determinat Estonia să ceară sprijin internațional. Ministrul de externe, Margus Tsahkna, a citit un mesaj susținut de aproximativ 50 de state aliate, în care Moscova este acuzată de „provocări și amenințări” împotriva vecinilor săi.

Vineri, trei avioane rusești au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian estonian, incident confirmat de NATO, dar negat de Moscova. Cazul vine după ce drone rusești au fost detectate în spațiul aerian al Poloniei și României, unele fiind doborâte de forțele de apărare. Franța a subliniat că aceste acțiuni „nu lasă loc de îndoială: Rusia alege escaladarea și provocarea”.

Ca răspuns, NATO a trimis avioane de vânătoare italiene F-35, alături de aeronave suedeze și finlandeze, pentru a intercepta avioanele rusești.

De partea sa, Rusia a negat acuzațiile, ambasadorul adjunct Dmitri Polianski susținând că aeronavele nu au încălcat spațiul aerian estonian, ci au zburat deasupra apelor neutre ale Mării Baltice.

Tensiunile cresc în regiune, în condițiile în care Estonia, membră a NATO și a Uniunii Europene, a solicitat pentru prima dată în cei 34 de ani de apartenență la ONU convocarea unei reuniuni de urgență.

Donald Trump a transmis duminică, într-o declarație separată, că Statele Unite vor apăra Polonia și statele baltice în cazul intensificării acțiunilor militare rusești. Liderul american a adăugat că președintele Vladimir Putin „l-a dezamăgit cu adevărat” prin continuarea invaziei Ucrainei, aflată acum în al patrulea an de război.

SUA

