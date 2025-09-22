Kremlinul acuză Estonia de escaladarea tensiunilor. Putin a convocat Consiliul de Securitate

Kremlinul a denunțat luni acuzaţii lor ''nefondate'' conform cărora Rusia a încălcat spaţiul aerian al unor state membre NATO, relatează AFP.

''Considerăm aceste declaraţii ca fiind nule, nefondate şi înscriindu-se în continuitatea unei politici complet neînfrânate ce constă în alimentarea tensiunilor şi în provocarea unui climat de confruntare'', a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

El a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat despre acuzaţiile Estoniei privind încălcarea spaţiului ei aerian de trei avioane militare ruse.

Vladimir Putin a convocat luni Consiliul de Securitate al Rusiei și ar urma sî facă „declarații importante”, potrivit lui Peskov.

„După- amiază este așteptată o întâlnire a președintelui cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate. Va fi o întâlnire operațională așteptăm o declarație importantă a președintelui Putin", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit Tass.

Vineri, trei avioane militare ruse au intrat în spaţiul aerian al Estoniei, unde au rămas timp de 12 minute, declanşând proteste din partea NATO şi a Uniunii Europene faţă de o nouă ''provocare'' rusă, în timp ce Moscova a dezminţit orice încălcare.

Reprezentanţii celor 32 de ţări NATO s-au reunit marţi la Bruxelles, la cererea Estoniei, pentru a discuta incidentul..

La rândul său, Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte luni '' ca răspuns la încălcarea flagrantă a spaţiului aerian eston de către Rusia'', a anunţat vineri MAE de la Tallinn.

Estonia a convocat reprezentanţii aliaţilor la consultări conform Articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între membrii NATO în caz că unul unei ameninţări la adresa unuia dintre ei.

La începutul acestei luni, 20 de drone ruse au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, trei dintre ele fiind doborâte de avioane militare poloneze şi de avioane F-35 olandeze, o premieră pentru NATO.

Câteva zile mai târziu, România a denunţat încălcarea spaţiului său aerian de o dronă rusă.