SUA cer aliaților NATO mai mulți bani pentru înarmarea Ucrainei. Deficitul pentru armele deja aprobate ajunge la 2 miliarde de dolari

SUA vor solicita aliaților din NATO fonduri suplimentare pentru programul de livrare a armelor către Ucraina, în condițiile în care finanțarea pachetelor de armament deja aprobate înregistrează un deficit de aproximativ două miliarde de dolari.

SUA cer aliaților din NATO mai mulți bani pentru înarmarea Ucrainei Foto: Profimedia

SUA intenționează să le ceară aliaților din NATO să contribuie cu mai mulți bani la un program esențial pentru livrarea de armament către Ucraina, au declarat surse familiarizate cu situația pentru Bloomberg. Demersul arată că sprijinul militar american pentru Kiev continuă, în pofida tensiunilor persistente dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Solicitarea privind suplimentarea finanțării ar putea fi transmisă chiar din luna noiembrie și vizează Lista de necesități prioritare ale Ucrainei (PURL), un mecanism al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), au precizat sursele, care au cerut să nu le fie dezvăluită identitatea, întrucât discutau despre deliberări confidențiale.

Acestea au afirmat că SUA au transmis deja unor aliați că le vor solicita fonduri suplimentare.

Nu era clar, deocamdată, ce sumă urmărește Washingtonul să obțină. Sursele au precizat însă că există un deficit de finanțare de aproximativ două miliarde de dolari pentru pachetele de armament care au fost deja aprobate.

Potrivit acestora, SUA au continuat să livreze arme chiar și înainte ca aliații să pună la dispoziție banii necesari pentru plata acestora. Deficitul ar putea crește dacă Pentagonul va decide să efectueze noi livrări.

Pentagonul și Departamentul de Stat nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

PURL, un mecanism esențial pentru apărarea Ucrainei

Inițiativa PURL reprezintă pilonul central al eforturilor NATO de consolidare a capacității de apărare a Ucrainei. Prin intermediul acestui mecanism, aliații finanțează achiziția de armament american, care este ulterior trimis Kievului.

Printre echipamentele livrate anterior s-au numărat sisteme esențiale pentru apărarea antiaeriană, precum și alte categorii de tehnică militară.

Noua solicitare de finanțare sugerează că Pentagonul nu a permis ca schimbul dur de declarații dintre Washington și Kiev să afecteze rolul esențial pe care companiile americane din industria de apărare îl au în furnizarea de armament Ucrainei.

Sursele au precizat că SUA au continuat să livreze arme Ucrainei chiar și atunci când finanțarea promisă de aliați nu a ținut pasul cu ritmul livrărilor americane.

Criticile la adresa lui Zelenski au venit inclusiv din partea lui Donald Trump și a directorului general al SpaceX, Elon Musk, ambii cerându-i președintelui ucrainean să demisioneze.

Zelenski a acuzat SUA că au redus viteza serviciului de internet prin satelit Starlink, furnizat de SpaceX și esențial pentru armata ucraineană, și că au întârziat livrările unor tranșe de interceptori pentru sistemele antiaeriene Patriot, finanțate prin programul PURL.

De asemenea, oficiali ucraineni au acuzat Washingtonul că a suspendat ocazional schimbul de informații cu Kievul, acuzații negate de partea americană.

Tensiunile dintre Trump și Zelenski complică finanțarea ajutorului militar

Diferența dintre sprijinul militar acordat de SUA și declarațiile lui Trump a creat confuzie în rândul aliaților americani și, uneori, a îngreunat convingerea acestora să finanțeze noi livrări de armament, au declarat unele dintre surse.

Situația este complicată și de faptul că tot mai multe state europene devin reticente în privința finanțării unui război care a intrat în al cincilea an. Mai multe țări europene importante, printre care Spania, Franța și Italia, urmează să organizeze alegeri în 2026 sau anul viitor.

În octombrie, SUA au amenințat că vor suspenda livrările prin programul PURL, ca reacție la atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Amenințarea nu a fost pusă în aplicare, iar programul a continuat să funcționeze, au precizat sursele.

SUA au aprobat separat vânzarea de rachete Patriot în valoare de 2,1 miliarde de dolari

Separat de inițiativa PURL, Departamentul de Stat al SUA a aprobat, la 30 octombrie, o vânzare de armament către Ucraina în valoare de 2,1 miliarde de dolari, care include rachete pentru sistemele Patriot. Achiziția va fi finanțată din contribuțiile Canadei, Germaniei, Norvegiei și Uniunii Europene.

În general, astfel de vânzări de echipamente militare către alte state presupun un interval de mai mulți ani între aprobarea tranzacției și livrarea efectivă a armamentului.