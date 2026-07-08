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Statele Unite au lansat „lovituri puternice” împotriva Iranului ca represalii la atacarea unor nave în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul amenință cu un răspuns „zdrobitor”

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Forţele americane au lansat marţi o „serie de lovituri puternice” împotriva Iranului, „ca răspuns la atacurile iraniene împotriva a trei nave comerciale care tranzitau strâmtoarea Ormuz”, a anunţat pe X Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

SUA au atacat mai multe ținte în Iran
Atac american în Iran FOTO: X

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"Forţele americane au lovit sistemele iraniene de apărare aeriană, reţelele de comandă şi control, staţiile radar de coastă, capacităţile de rachete antinavale şi peste 60 de ambarcaţiuni mici ale Gărzii Revoluţionare Islamice din strâmtoare şi din apropierea acesteia, pentru a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra comerţului internaţional care circulă prin coridorul comercial internaţional", a transmis, miercuri dimineaţă, CENTCOM pe X.

Iranul a avertizat în primele ore ale zilei de miercuri că va da un "răspuns zdrobitor" la atacurile SUA - în contextul în care armistiţiul dintre cele două ţări se află pe un teren din ce în ce mai instabil.

"Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran vor da un răspuns zdrobitor la agresiunea şi acţiunile teroriste ale SUA", a anunţat Comandamentul militar comun suprem al Iranului, Cartierul General Central Khatam al-Anbiya, potrivit postului public de televiziune IRIB.

Comandamentul a adăugat că "în niciun caz nu va permite interferenţe în afacerile sau gestionarea Strâmtorii Ormuz".

Cele mai recente atacuri au vizat sistemele iraniene de apărare aeriană, sistemele de monitorizare a coastelor, rachetele sol-aer, rachetele de croazieră anti-nave şi bazele de lansare a dronelor, a declarat pentru Reuters un oficial american, care a dorit să rămână anonim.

Deşi deocamdată nu se ştie cu exactitate care au fost ţintele atacurilor Statelor Unite, presa iraniană a relatat despre explozii în regiunea strâmtorii Ormuz.

Potrivit postului de ştiri IRIB, s-au auzit şase explozii pe insula iraniană Qeshm, şapte în oraşul Sirik, din sudul ţării, şi alte câteva în marele oraş portuar Bandar Abbas (sud).

Într-o declaraţie publicată pe reţelele sociale, Comandamentul Central al SUA a afirmat că forţele americane au lansat atacurile „pentru a impune un preţ greu celor care vizează şi atacă nave comerciale cu echipaje formate din civili nevinovaţi pe o cale navigabilă internaţională”.

„Loviturile SUA reprezintă un răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitau Strâmtoarea Ormuz”, precizează CENTCOM.

„Agresiunea demonstrată de Iran a fost nejustificată, periculoasă şi o încălcare clară a armistiţiului”, a precizat Comandamentul în comunicatul său.

Anterior, tot ca represalii pentru atacarea celor trei nave în Ormuz, SUA anunţaseră că revocă licenţele care permiteau exportul petrolului iranian.

Noile atacuri de ambele părţi ameninţă acordul provizoriu încheiat luna trecută, atât SUA, cât şi Iranul afirmând că aceste atacuri încalcă acordul iniţial.

Acestea vor complica şi mai mult negocierile menite să asigure redeschiderea completă a strâmtorii, să pună capăt programului nuclear controversat al Teheranului şi să aducă o încheiere definitivă războiului declanşat pe 28 februarie.

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Ultimul schimb de lovituri a urmat unei serii similare de atacuri iraniene asupra navelor comerciale, urmate de represalii SUA, care au avut loc la sfârşitul lunii trecute.

Atacurile anterioare asupra navelor din strâmtoare au declanşat, de asemenea, lovituri de represalii din partea SUA.

Iranul a atacat apoi statele arabe din Golf.

Noile atacuri din strâmtoarea folosită pentru transportul de combustibil au fost cele mai numeroase într-o singură zi de la sfârşitul lunii aprilie, potrivit Organizaţiei Maritime Internaţionale a ONU.

Acestea ameninţau să blocheze traficul în strâmtoare, tocmai când ţările sperau să restabilească practicile normale de transport maritim şi să atenueze presiunea economică globală generată de război, scrie The Associated Press.

Teheranul, care a declarat în repetate rânduri că doar ruta aprobată de acesta prin strâmtoare este sigură, este suspectat că a atacat şi alte nave care au folosit o altă rută în apropierea ţărmului omanez.

Detaliile privind locaţia furnizate de agenţia britanică au arătat că toate cele trei atacuri au avut loc în largul coastelor Omanului sau ale Emiratelor Arabe Unite vecine, ceea ce face probabil ca navele să fi folosit ruta din apropierea Omanului.

La câteva ore după ce cele trei petroliere au fost lovite de proiectile, Statele Unite au revocat o licenţă care autoriza vânzarea de petrol iranian în cadrul acordului provizoriu de încetare a ostilităţilor dintre SUA şi Iran. Licenţa emisă de SUA autoriza producţia, livrarea şi vânzarea petrolului iranian până pe 21 august. Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la momentul respectiv că discuţiile îndelungate cu înalţi oficiali iranieni din Elveţia au creat o „bază solidă pentru un acord final de succes” care să pună capăt războiului.

Sancţiunile SUA privind achiziţionarea petrolului iranian erau în vigoare încă de la Revoluţia Iraniană din 1979.

După ce SUA şi Israelul au declanşat războiul şi după închiderea strâmtorii, SUA au autorizat vânzarea temporară a petrolului iranian de cel puţin două ori, ca măsură de stimulare în vederea încheierii unui acord.

Între timp, negocierile dintre Iran şi SUA păreau să fie suspendate până după înmormântarea Liderului Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis la începutul războiului.

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Funeraliile lui Khamenei continuă

Marţi, autorităţile au transportat cu avionul trupul neînsufleţit al lui Khamenei în oraşul Qom, centru al seminarului şiit, unde persoanele îndoliate i-au adus omagiu.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini în direct cu sute de mii de oameni îndreptându-se spre Moscheea Jamkaran, situată la sud de Qom, pentru slujba de înmormântare. Şiţii cred că moscheea l-a găzduit odinioară pe Muhammad al-Mahdi, al 12-lea şi ultimul imam şiit, care a dispărut în secolul al IX-lea şi despre care se crede că va reapărea într-o zi pentru a aduce dreptate în lume.

Fiul lui Khamenei, noul Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, nu a apărut încă la ceremoniile care au început sâmbătă la Teheran. Se crede că acesta se ascunde, după ce, potrivit unor informaţii, ar fi fost rănit în atacul aerian în care şi-a pierdut viaţa tatăl său.

Trupul neînsufleţit al lui Khamenei a ajuns marţi seara la Najaf, în Irak, unde a fost întâmpinat de înalţi oficiali din ambele ţări. Miercuri sunt programate procesiuni la Najaf şi Karbala, cele două oraşe sfinte ale şiiismului irakian. Irakul are o populaţie şiită numeroasă şi găzduieşte importante lăcaşuri de cult şi centre de învăţământ şiite.

Khamenei, care avea 86 de ani, va fi apoi repatriat în Iran pentru a fi înmormântat joi la mormântul imamului Reza din Mashhad, oraşul său natal.

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