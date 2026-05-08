Video Iranul a tras asupra distrugătoarelor americane ce tranzitau Strâmtoarea Ormuz. SUA au ripostat cu lovituri asupra facilităților militare

Forțele americane au lansat joi atacuri asupra unor facilități militare iraniene despre care Washingtonul afirmă că au fost implicate în atacuri cu rachete, drone și ambarcațiuni rapide împotriva navelor de război americane din Strâmtoarea Ormuz. De partea cealaltă, Iranul susține că loviturile SUA au vizat și zone civile, relatează CNN.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au ripostat la „atacuri neprovocate” lansate de forțele iraniene împotriva distrugătoarelor americane USS Truxtun, USS Rafael Peralta și USS Mason, în timp ce acestea tranzitau Strâmtoarea Ormuz, îndreptându-se spre Golful Oman.

Potrivit CENTCOM, forțele americane au interceptat atacurile iraniene și au efectuat lovituri de autoapărare asupra unor obiective militare iraniene, între care „platforme de lansare pentru rachete și drone, centre de comandă și control, precum și noduri de informații, supraveghere și recunoaștere”.

Un oficial american citat de CNN a declarat că operațiunile militare au vizat mai multe locații, inclusiv Bandar Abbas și insula Qeshm.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Iranul împotriva escaladării conflictului și l-a îndemnat să accepte în schimb rapid un acord în vederea încetării ostilităților. Într-un mesaj publicat pe Truth Social, Trump a amenințat că Statele Unite vor reacționa „mult mai dur și mult mai violent” dacă Iranul nu semnează acordul „rapid”.

„Au fost trase rachete asupra distrugătoarelor noastre și au fost doborâte cu ușurință. La fel și dronele, care au fost incinerate în aer”, a scris președintele american.

Ulterior, într-o intervenție telefonică pentru ABC News, Trump a descris atacurile drept „o lovitură ușoară” și a susținut că armistițiul dintre cele două părți „este încă în vigoare”.

Iranul denunță o încălcare a armistițiului

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al forțelor armate iraniene a declarat că bombardamentele americane au lovit zone civile de pe coastele insulei Qeshm, Bandar Khamir și Sirik. Oficialul iranian a acuzat, de asemenea, Statele Unite că au încălcat armistițiul prin atacarea unui petrolier iranian care se îndrepta spre Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul susține că a răspuns prin „acțiuni reciproce”, atacând nave militare americane la est de strâmtoare și în sudul portului Chabahar.

Agenția iraniană afiliată statului YjcNewsChannel a relatat că Gardienii Revoluției au desfășurat „o operațiune masivă și extrem de precisă”, utilizând rachete balistice și de croazieră antinavă, precum și drone kamikaze echipate cu focoase explozive împotriva distrugătoarelor americane.

Potrivit autorităților americane, niciuna dintre navele SUA nu a fost lovită.

În paralel, presa de stat iraniană a relatat că facilități comerciale din portul Bahman, situat pe insula Qeshm, au fost vizate în cadrul unui schimb de focuri între forțele iraniene și „inamic”.

Tensiunile dintre Washington și Teheran rămân la cote înalte în pofida armistițiului aflat în vigoare de aproape o lună. Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, declara recent că Iranul a atacat de peste zece ori forțele americane de la începutul încetării focului, însă incidentele nu au depășit pragul unei reveniri la operațiuni de luptă pe scară largă.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și generalul Caine au subliniat că forțele SUA se află într-o postură defensivă, dar sunt pregătite să răspundă oricăror atacuri iraniene.

Noua confruntare survine la o zi după ce armata americană a anunțat că a imobilizat petrolierul iranian M/T Hasna în Golful Oman, după ce nava ar fi ignorat avertismentele privind încălcarea blocadei americane. Potrivit CENTCOM, un avion de luptă american a tras mai multe focuri asupra cârmei petrolierului pentru a-i împiedica deplasarea către un port iranian.

Comandamentul Central al SUA a transmis că Statele Unite „nu urmăresc escaladarea conflictului”, dar sunt pregătite să acționeze ca să își protejeze forțele din regiune.