 Prima țară europeană care aprobă pastila pentru slăbit Foundayo. Prețul, mai mic decât Mounjaro | adevarul.ro
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Prima țară europeană care aprobă pastila pentru slăbit Foundayo. Prețul, mai mic decât Mounjaro

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Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor (MHRA) a aprobat Foundayo, pastila pentru controlul greutății și tratamentul diabetului de tip 2 dezvoltată de compania americană Eli Lilly.

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Regatul Unit devine astfel prima țară europeană care autorizează medicamentul Foundayo pentru ambele indicații, notează Reuters

MHRA a precizat însă că tratamentul nu este disponibil în prezent prin sistemul public de sănătate NHS. Foundayo va fi lansat în Marea Britanie în cursul acestei luni și va putea fi obținut inițial pe bază de prescripție privată, potrivit companiei,

Un purtător de cuvânt al Eli Lilly a declarat că prețul medicamentului va fi mai mic decât cel al injecției pentru slăbit Mounjaro, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Aprobarea face și mai acerbă competiția dintre Eli Lilly și gigantul danez Novo Nordisk pe piața tratamentelor împotriva obezității. Foundayo devine al doilea medicament oral de tip GLP-1 aprobat în Regatul Unit, după ce Novo Nordisk a obținut în iunie undă verde pentru versiunea orală a Wegovy.

Foundayo se află în prezent în proces de evaluare la nivelul Uniunii Europene. În paralel, pastila Wegovy a primit deja o recomandare favorabilă din partea Agenției Europene pentru Medicamente, decizia finală urmând să fie luată de Comisia Europeană.

Dominată până acum de tratamente injectabile, piața medicamentelor pentru slăbit se extinde rapid către variantele orale. Foundayo, administrat o dată pe zi, are avantajul că poate fi luat fără restricții legate de alimentație sau consumul de apă. În schimb, pastila Wegovy trebuie administrată pe stomacul gol, cu o cantitate redusă de apă, iar pacienții trebuie să aștepte 30 de minute înainte de a consuma alimente, băuturi sau alte medicamente.

Medicamentul Eli Lilly a fost aprobat și lansat în Statele Unite în luna aprilie, unde a înregistrat o creștere rapidă a cererii, însă continuă să concureze cu produsul rival al Novo Nordisk pe segmentul tratamentelor orale pentru obezitate.

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