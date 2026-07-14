search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

De ce "traversările în întuneric" prin Strâmtoarea Ormuz riscă să transforme conflictul cu Iranul într-un război fără sfârşit

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pe fondul rachetelor şi dronelor care brăzdează cerul deasupra Strâmtorii Ormuz, datele arată că tot mai multe nave comerciale îşi opresc semnalele de identificare atunci când traversează această zonă strategică.

Navă în strâmtoarea Ormuz/FOTO:X
Navă în strâmtoarea Ormuz/FOTO:X

Invizibile pentru majoritatea observatorilor, deşi nu pentru toți, aceste vase îşi găsesc drumul printr-un punct strategic care nu este nici cu adevărat deschis, nici cu adevărat închis, ci rămâne blocat într-o zonă gri ce riscă să prelungească indefinit conflictul dintre Statele Unite şi Iran.

Cum funcționează "trucul" AIS

Atunci când navele îşi opresc sistemul automat de identificare (AIS), ele rămân vizibile pe radar, pentru drone, nave militare şi echipajele vaselor din apropiere , dar încetează să mai comunice cu lumea exterioară, inclusiv cu Iranul.

Transponderul AIS transmite, în mod normal, identitatea unei nave, poziția, direcția şi viteza acesteia către navele din apropiere, stațiile de coastă şi aeronave. Regulile internaționale prevăd că acest sistem trebuie să rămână activ, cu excepția situațiilor în care protejarea informațiilor de navigație este justificată - o excepție pe care traficul din Ormuz a transformat-o, practic, în regulă.

Potrivit ghidului elaborat de UKMTO (organismul britanic care monitorizează traficul maritim), care influențează acum tranzitul prin Ormuz, un semnal AIS activ poate reprezenta "un factor de vizare" pentru atacatori. Din acest motiv, comandanții navelor pot decide să oprească transponderul. Echipajul este însă instruit să raporteze poziția la fiecare două ore centrelor navale britanice şi americane care monitorizează traficul comercial şi să mențină luminile de navigație aprinse, conform regulilor internaționale.

Un weekend care a arătat doctrina în acțiune

Weekendul trecut a oferit un exemplu clar al acestei practici. Iranul a lovit o navă portcontainer aflată în tranzit prin strâmtoare, GFS Galaxy, sub pavilion cipriot, al cărei echipaj include un marinar încă dat dispărut, iar Statele Unite au răspuns cu lovituri masive, vizând aproximativ 140 de obiective într-o singură noapte.

Până luni, Washingtonul şi Teheranul revendicau din nou, fiecare, controlul asupra aceleiaşi căi navigabile. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat duminică, fără echivoc, că "Iranul nu controlează Strâmtoarea Ormuz", în timp ce Garda Revoluționară iraniană a numit-o "teritoriul nostru".

Între aceste declarații contradictorii, şase nave au traversat strâmtoarea duminică - toate, potrivit datelor preliminare Kpler analizate de Bloomberg, cu transponderele oprite.

O muncă suplimentară pentru echipaje

Potrivit ghidului recent de tranzit prin Ormuz, comandanții sunt sfătuiți să presupună că semnalele de navigație prin satelit vor fi bruiate sau falsificate pe toată durata traversării. Li se recomandă să aibă la bord hărți pe suport de hârtie, să exerseze determinarea poziției prin radar şi repere vizuale şi să mențină observatori dedicați, zi şi noapte.

Comandanții sunt instruiți să treacă la pilotaj manual atunci când condițiile o impun, să mențină un contact permanent pe canalul radio de urgență şi chiar să amâne intrarea în strâmtoare dacă mai mult de 60 de contacte radar sau AIS se aglomerează într-o rază de 12 mile marine.

O traversare "în întuneric" înseamnă, practic, dublarea efortului echipajului de comandă - şi tocmai aici stă capcana. O soluție inutilă ar fi abandonată, în timp ce o soluție completă ar elimina nevoia oricărui artificiu. "Traversările în întuneric" se situează exact la mijloc: suficient de practice pentru a menține unele nave în mişcare, dar nu suficient de sigure pentru a garanta un tranzit normal tuturor.

Dependența de un sistem nedeclarat

Tăcerea publică a unei nave "întunecate" îi creşte, paradoxal, dependența de alții pentru a naviga în siguranță. Un aviz emis pe 4 mai de Centrul Comun de Informații Maritime, organismul condus de SUA care centralizează amenințările la adresa transportului naval din Golf, a anunțat o zonă de securitate extinsă pentru a sprijini tranzitele prin Ormuz, la sud de rutele principale de trafic, orientând navele către apele teritoriale ale Omanului.

SUA cer Iranului să declare public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și să garanteze siguranța navelor

Un aviz din 29 mai a mers mai departe, recomandând coordonarea tranzitului cu celula de îndrumare navală a Marinei americane, monitorizarea permanentă a canalului 16 şi respectarea imediată a instrucțiunilor forțelor americane.

După atacul cu dronă al Iranului din 25 iunie asupra unei nave cargo, CENTCOM a declarat că forțele americane continuă să ofere "coordonare şi sprijin pentru trecerea în siguranță" a navelor aflate în tranzit prin strâmtoare.

Prădători în întuneric

CENTCOM susține că loviturile sale din 26 iunie au vizat depozite iraniene de rachete şi drone, precum şi instalații radar de coastă, ca răspuns la atacul asupra petrolierului Ever Lovely, aflat sub pavilion singaporez. Loviturile din 27 iunie au vizat infrastructura de supraveghere, sistemele de comunicații, apărarea antiaeriană, depozitele de drone şi capacitatea de minare, după ce o dronă a lovit tancul petrolier Kiku, sub pavilion panamez, încărcat cu peste două milioane de barili de țiței.

Slăbirea capacităților iraniene nu înseamnă însă orbire completă. Iranul îşi păstrează capacitatea de observare, admit chiar şi americanii. Acelaşi aviz care direcționează navele către coordonare cu Marina SUA avertizează că amenințările iraniene includ în continuare atacuri directe cu rachete, drone înarmate şi bărci fără pilot înarmate, reamintind că forțele iraniene au folosit istoric ambarcațiuni mici şi elicoptere pentru a aborda navele şi a le forța să se îndrepte spre apele iraniene.

Chiar ghidul din industrie care permite oprirea transponderelor recunoaşte că dronele de supraveghere pot detecta poziția unei nave indiferent dacă aceasta transmite semnal sau nu. Datele Kpler confirmă acest lucru: unele dintre navele atacate de Iran pe coridorul din Oman îşi opriseră deja transponderele.

Deschis şi, totuşi, defect

Limbajul de tipul "deschis" sau "închis", folosit în legătură cu strâmtoarea, generează confuzie şi alimentează, practic, continuarea conflictului. Iranul a descris strâmtoarea drept "închisă" după atacurile din weekend, în timp ce armata americană şi preşedintele Donald Trump au insistat că aceasta rămâne deschisă. Ambele tabere pot invoca dovezi în sprijinul propriei versiuni - şi tocmai aceasta este problema.

Chiar şi nivelul oficial de amenințare a oscilat odată cu argumentele părților: a fost "critic" până la finalul lunii mai, redus la "substanțial" la mijlocul lunii iunie, când un acord temporar a calmat pe scurt situația, pentru a fi ridicat din nou la doar o zi după atacurile asupra petrolierelor din iulie.

Escaladare masivă în Golf: Iranul închide strâmtoarea Ormuz, SUA au bombardat 140 de ținte ca represalii. Atacuri în Emirate și explozii în Qatar

Atât timp cât unele nave reuşesc să treacă, fiecare parte îşi poate menține narativul preferat: Washingtonul evită imaginea unei înfrângeri strategice, iar Teheranul evită costurile unei închideri complete. Asigurătorii pot evalua riscul, armatorii se pot adapta, iar publicul poate fi asigurat că strâmtoarea este "deschisă" - un cuvânt care însemna cândva tranzit normal, dar care acum descrie o traversare făcută pe întuneric, întârziată, militarizată şi cu prime de asigurare majorate.

O strâmtoare nu este cu adevărat deschisă atunci când navele trebuie să "şoptească" pentru a trece, sub privirea celei mai puternice armate din lume. Dar nici nu este cu adevărat închisă, atâta vreme cât vasele reuşesc, totuşi, să treacă.

Prețul adaptării

Cel mai nefavorabil scenariu pentru strategia americană nu ar fi eşecul complet al "traversărilor în întuneric", ci reuşita lor parțială. Datele Kpler arată că traversările vizibile pe coridorul sudic, sprijinit de SUA de-a lungul coastei Omanului, au încetat complet - ultima a avut loc miercuri -, în timp ce ruta nordică, controlată de Iran, a mai înregistrat câteva treceri până sâmbătă. Timp de trei zile consecutive, traversările "în întuneric" le-au depăşit numeric pe cele vizibile.

Totalul de şase nave înregistrat duminică a fost cel mai scăzut din ultimele cinci săptămâni, într-o strâmtoare prin care, înainte de război, treceau zilnic între 125 şi 140 de nave. Prețul petrolului Brent a depăşit luni dimineață 79 de dolari pe baril, o creştere de peste 4%, rămânând însă sub nivelurile maxime înregistrate în timpul războiului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Investirea banilor din pilonul II de pensii în armament. Escrocarea escrocheriei
gandul.ro
image
Cupa Mondială a umplut hotelurile și restaurantele. Orașele care au dat lovitura economică
mediafax.ro
image
Denis Drăguș renunță la o avere pentru a semna cu FCSB! Câți bani vrea de la Trabzonspor
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
S-a făcut cel mai scump transfer văzut în 119 ani: "Felicitări, ați distrus clubul / Anulez abonamentul"
digisport.ro
image
De ce trandafirii din grădina ta nu mai înfloresc. Trucurile simple care îi pot umple din nou de flori
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Ce ar însemna pentru România intrarea în „junk”. Cum ar putea fi afectați direct românii, de la rate la taxe
playtech.ro
image
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost arestat într-un dosar de corupție
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
5.800 de cai putere! Neymar a "spart" 26 de milioane de euro, după dezastrul de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Pariul care i-a schimbat viața! Roxana a investit toți banii într-o singură afacere și a dat lovitura: „Se vând foarte, foarte bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Înghețată de la Lidl, retrasă de pe piață! Ce s-a găsit în produs. Avertisment pentru cei care au cumpărat
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
Desert cu prune Sursa foto shutterstock 2501332815 jpg
Desertul cu prune cu care nu dai greș
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Noile marcaje de pe drumurile naționale îi păcălesc pe șoferi. Ce sunt „dinții de dragon”
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!