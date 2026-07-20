Trump amenință Iranul după moartea unor soldați americani: „Va plăti de multe ori pentru fiecare”

Președintele american Donald Trump a amenințat luni Iranul cu represalii după ce mai mulți militari americani au fost uciși în weekend, afirmând că Teheranul „va plăti de multe ori” pentru fiecare soldat american ucis, relatează The Guardian.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de multe ori pentru acea ucidere! Această directivă a fost transmisă secretarului pentru Război, Pete Hegseth, președintelui Statului Major Întrunit, Daniel Caine, și fiecărui lider din armată”, a scris Trump pe Truth Social.

Armata americană a identificat luni doi soldați care au fost uciși în Iordania în timp ce participau la apărarea împotriva atacurilor iraniene cu rachete balistice și drone.

Autoritățile examinează, de asemenea, rămășițe pentru a determina dacă acestea aparțin unui al treilea militar american, dat dispărut în urma atacului.

În Irak, un alt militar american a murit în urma unei „detonări controlate” a unei drone iraniene.

Potrivit The Guardian, bilanțul militarilor americani morți în războiul cu Iranul, început de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie, a ajuns la 17.