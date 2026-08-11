Aruncătorul de greutate Rareș Toader a ocupat locul 5 la CE de atletism

Participant la finala de aruncarea greutății din cadrul Campionatului European de atletism de la Birmingham, Andrei Rareş Toader s-a clasat pe locul 5. Sportivul legitimat la CS Dinamo București a reușit 20,80 metri.

Toader încheiase calificările pe 10, cu 19,76 m. În finală, el a fost devansat de italienii Leonardo Fabbri (22,31 m) și Zane Weir (20,91 m), suedezul Wictor Petersson (20,97 m) şi britanicul Scott Lincoln (20,81 m).

Toader a fost campion european în sală anul trecut, la Apeldoorn (Olanda). Legitimat la CS Dinamo București, acolo unde este pregătit de fosta mare campioană Nicoleta Grasu, aruncătorul de greutate a izbutit să doboare recordul național al probei, unul care îi aparținea de altfel. Iar reușita lui, de 21,27 metri, i-a permis să cucerească și titlul continental în sală. Triumful atletului originar din Rm. Vâlcea a fost dublat de medalia de argint pe care Diana Ana Maria Ion a cucerit-o în proba de triplusalt. Cu 14,31 metri, sportiva legitimată la CSM București a bifat cea mai importantă performanță a carierei.

Andrei Rareș Toader s-a apucat de atletism pe când avea 11 ani, urmând exemplul bunicului său, Aurel Berbece, campion național la săritura în înălțime. Ca orice tânăr, el s-a simțit atras și de fotbal. „Un an am fost portar la o echipă din orașul meu natal, în Rm. Vâlcea”, a spus atletul, care a mărturisit că ține cu Dinamo. Ceea ce nu este o surpriză, el fiind legitimat la clubul sportiv din șoseaua Ștefan cel Mare. De altfel, Rareș obișnuiește să urmărească meciurile de fotbal ale echipei lui favorite. Desigur, atunci când are timp liber. „Îmi place foarte mult să călătoresc și să merg la pescuit. Am foarte multe hobby-uri pe lângă atletism, însă mă bucur de acestea doar în perioada de repaus“.

La formarea lui Rareș Toader ca atlet au contribuit mai mulți antrenori cunoscuți. Printre aceștia s-a aflat și Dan Serafim, cel supranumit „Părintele aruncătorilor români”. Iar dinamovistul a vorbit întotdeauna cu respect și recunoștință despre acesta: „Mentorul meu din atletism a fost regretatul Dan Serafim, antrenor federal la aruncări și antrenor al Liei Manoliu. Nu mai este printre noi, dar mă veghează și susține de acolo, de sus. Mă simțea când mă aflu la ananghie și când am o problemă în antrenament, o problemă în viața de zi cu zi. Intervenea și mă sfătuia ca o mamă”. Din respect pentru Dan Serafim, Rareș nu a lipsit de la niciun antrenament. „Să știu că am putut să mă antrenez și nu am mers, nu s-a întâmplat niciodată!”, a spus performerul.

Tot luni, Andreea Elena Taloş s-a calificat în finala probei de triplusalt, cu a 12-a performanţă. Ea a izbutit 14,03 metri, la fel ca Spyridoula Karydi (Grecia), care nu a prins finala. Vicecampioana europeană de sală anul trecut de la Apeldoorn, Diana Ana Maria Ion a ratat toate cele trei încercări din calificări.

Mihai Sorin Dringo s-a calificat în semifinale la 400 m, cu al 12-lea timp din serii. El a fost cronometrat în 46 secunde și 3 sutimi, urmând să încerce astăzi calificarea în finală.

Gabriel Bitan a ratat finala de la săritura în lungime, fiind al 14-lea în calificări, cu 7,87 m.

Maria Mihaela Blaga a fost penultima (locul 32) în serii la 3.000 m obstacole (10:12,15), ratând calificarea în finală.

România participă cu 12 atleţi la Europenele de la Birmingham: Alina Rotaru-Kottmann și Ramona Verman, ambele la săritura în lungime, Diana Ana Maria Ion și Elena-Andreea Taloș, la triplusalt, Mihaela Blaga, la 3.000 m obstacole, Mihai Dringo, la 400 m, Alin Anton, la 110 m garduri, Rareș Toader, la aruncarea greutății, Alin Firfirică, la aruncarea discului, Gabriel Bitan, la săritura în lungime, Valentin Androne, la săritura în înălțime și Nicolae Soare, la maraton. În 2024, la Roma, România a cucerit o medalie de argint prin Joan Chelimo, la semimaraton, iar în 2022, la Munchen, Bianca Perie-Ghelber a obținut titlul continental la aruncarea ciocanului. În ierarhia pe națiuni întocmită după medaliile câștigate la CE de atletism între 1934 și 2024, țara noastră ocupă locul 26, cu 8 de aur, 22 de argint și 10 de bronz.