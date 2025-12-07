search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Ultimele știri

Strategia lui Trump, contrazisă de americani: Majoritatea cer implicare globală și sprijin pentru Ucraina

Publicat:

Un nou sondaj arată o diferență semnificativă între opinia publică americană și direcția de politică externă propusă de administrația Trump. Majoritatea cetățenilor SUA sprijină Ucraina, NATO și un rol global puternic al Statelor Unite, poziții care contrastează cu liniile principale ale noii Strategii de Securitate Națională.

Majoritatea americanilor nu sunt de acord cu doctrina de securitate anunțată de Trump FOTO: EPA EFE

Majoritatea americanilor, inclusiv alegători republicani, susțin înarmarea Ucrainei împotriva Rusiei, conform unui nou sondaj Reagan National Defense Survey, citat de TVPWorld. Potrivit rezultatelor, 62% dintre respondenți își doresc ca Ucraina să învingă Rusia, iar sprijinul pentru trimiterea de arme către Kiev a crescut la 64%, cu nouă puncte procentuale mai mult decât în 2024.

Sondajul a fost publicat joi, în aceeași zi cu prezentarea noii Strategii de Securitate Națională a administrației Trump, un document care marchează o schimbare puternică de direcție în politica externă americană.

Critici la adresa Europei și o abordare mai blândă față de Rusia

Strategia de 33 de pagini oferă o critică dură Europei, considerată mult timp cel mai apropiat aliat al SUA, și vorbește despre restabilirea unei „stabilități strategice” cu Rusia, fără a menționa agresiunea Moscovei în Ucraina.

În schimb, percepția publică americană rămâne sceptică față de Kremlin. 70% dintre respondenți afirmă că nu cred că Rusia va respecta un eventual acord de pace, procent care include 61% dintre republicani și 77% dintre democrați.

Sprijin record pentru NATO

Deși noua strategie a lui Trump semnalează intenția de a opri extinderea NATO, rupând o tradiție bipartidistă de decenii, sondajul arată o tendință inversă în rândul populației.

68% dintre americani susțin NATO, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul sondajului, în 2018.

Aderarea la principiile de apărare colectivă rămâne, de asemenea, puternică: 76% dintre americani, inclusiv 76% dintre republicani și 80% dintre democrați, cred că Statele Unite ar trebui să intervină militar dacă un aliat NATO este atacat.

Americanii vor un rol global puternic al SUA

În timp ce documentul strategic al Casei Albe sugerează o reducere a prezenței globale a Americii, afirmând că „zilele în care Statele Unite susțineau întreaga ordine mondială ca Atlas s-au terminat”, sondajul indică opusul.

64% dintre americani cred că Washingtonul ar trebui să se implice mai mult pe plan internațional, inclusiv 79% dintre simpatizanții MAGA și 57% dintre democrați.

Aproape două treimi dintre cei chestionați consideră că armata SUA trebuie să fie suficient de mare pentru a câștiga două războaie simultan, iar o parte semnificativă sprijină ideea unei forțe capabile să învingă în același timp Rusia și China.

Fără concesii teritoriale pentru Rusia

Publicul american își dorește un rezultat decisiv în favoarea Ucrainei. 45% dintre respondenți consideră că Statele Unite ar trebui să ajute Kievul să elibereze toate teritoriile ocupate, cea mai populară opțiune atât printre republicani, cât și printre democrați.

Doar aproximativ un sfert dintre participanți susțin o soluție negociată care ar implica cedări teritoriale, deși administrația Trump a presat în repetate rânduri Ucraina să facă astfel de concesii pentru a pune capăt războiului, aflat în al patrulea an.

Sondajul Reagan National Defense Survey a fost realizat în perioada 23 octombrie - 3 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.507 adulți din Statele Unite.

