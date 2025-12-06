Șefa diplomației UE, după publicarea noii strategii de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi”

SUA rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, şefa diplomației UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a Washingtonului, care este în mod categoric naţionalistă şi anticipează „declinul civilizaţional” al Europei, informează AFP.

„Desigur, există multe critici, dar cred că o parte dintre ele sunt şi justificate", a apreciat Kallas, care a fost întrebată despre document la o conferinţă din Doha, în Qatar, notează sursa citată, preluată de Agerpres.

„Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru... nu am fost întotdeauna de acord asupra diferitelor probleme, dar cred că principiul general rămâne acelaşi. Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi", a adăugat şefa politicii externe a UE.

SUA vrea să pună capăt „epocii în care SUA susțineau întreaga ordine mondială, precum Atlas

Amintim că Administrația Trump a publicat vineri, 5 decembrie, noua Strategie de securitate națională, un document de 33 de pagini cu un puternic caracter naționalist, care anticipează „declinul civilizațional” al Europei, pledează pentru oprirea „migrațiilor în masă” și reafirmă obiectivul „supremației americane” în America Latină, potrivit unei analize internaționale.

„În tot ceea ce facem, punem America înainte de toate”, notează Donald Trump în prefața documentului, menționând necesitatea de a „proteja țara împotriva invaziilor”.

Strategia anunță intenția SUA de a pune capăt „epocii în care SUA susțineau întreaga ordine mondială, precum Atlas”, marcând o distanțare de rolul global asumat după cel de-al Doilea Război Mondial, potrivit Agenției France Press,

Documentul avertizează că, „dacă tendințele actuale continuă, continentul european va fi de nerecunoscut în 20 de ani”, pe fondul unor politici pe care Washingtonul le consideră destabilizatoare: migrație masivă, cenzura libertății de exprimare şi reprimarea opoziției politice și scăderea natalității. SUA acuză și o „pierdere a identităților naționale” în Europa.