Ucraina nu reprezintă o prioritate pentru SUA, susține fiul cel mare al președintelui Donald Trump

Donald Trump Jr. a declarat la Doha Forum că Ucraina nu reprezintă o prioritate pentru publicul american, subliniind că Washingtonul nu mai este dispus să scrie „cecuri” fără limită.

Fiul cel mare al președintelui american Donald Trump, Donald Trump Jr., a participat duminică la Doha Forum, unde a comentat că Ucraina nu este o prioritate pentru publicul american.

„Când vine vorba de cecuri” Washingtonul este așteptat să le scrie a comentat el, adăugând că cetățenii Statelor Unite nu au „apetit” pentru asta. „De la invazia Rusiei în Ucraina am auzit lideri importanți spunând că este problema numărul unu pentru republicani și pentru Statele Unite” dar nu este a susținut Trump Jr, scrie Mediafax.

El a afirmat că Washingtonul vrea „pace” și „oprirea morților” însă toți aliații trebuie să caute o soluție „în mod colectiv” menționând în continuare că Statele Unite nu vor mai fi „marele prost cu carnetul de cecuri”.

Trump Jr. îndeamnă Europa să plătească mai mult și respinge rolul de „fraier cu carnetul de cecuri”

Trump Jr. a susținut că Statele Unite nu ar trebui să continue să suporte povara financiară a războiului la nesfârșit, sugerând că națiunile europene trebuie să își asume o responsabilitate mai mare, scrie Turkiyetoday.

De asemenea, el a invocat acuzațiile continue de corupție din Ucraina ca motiv de prudență, afirmând că SUA trebuie să evite revenirea la rolul său anterior de „prost cu carnet de cecuri”.

El a respins afirmațiile anterioare conform cărora tatăl său ar provoca un conflict global, afirmând în schimb că Donald Trump a lucrat pentru dezescaladarea războaielor în timpul președinției sale.

Trump Jr. a lăudat, de asemenea, rolul Qatarului în discuțiile din Gaza, spunând că țara din Golf a fost alături de partenerii săi, în loc să-și promoveze propria imagine. Deși nu a angajat Statele Unite să participe la reconstrucția Gazei, a lăsat deschisă posibilitatea – cu condiția ca aceasta să nu implice Washingtonul acționând singur.

„Este posibil; tatăl meu este cel mai bun consultant în construcții din istoria lumii, dar nimeni din SUA nu vrea să purtăm singuri această responsabilitate”, a spus el.

El a subliniat, de asemenea, că investițiile interne rămân prioritatea principală pentru SUA și a declarat că administrația va continua să concureze cu China pentru accesul la minerale critice. El a adăugat că operațiunile SUA care vizează traficul de droguri în Caraibe au în prezent prioritate față de războiul din Ucraina.