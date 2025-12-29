De ce februarie 2026 este considerat un punct de cotitură pentru războiul din Ucraina

Șeful Direcției principale de informații militare a Ucrainei, Kirilo Budanov, afirmă că februarie 2026 ar putea reprezenta cea mai favorabilă perioadă pentru ajungerea la un acord real de încetare a războiului cu Rusia. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului public Suspilne.

Potrivit lui Budanov, mai mulți factori converg în acest sens, de la situația de pe front și sezonul rece, până la presiunile economice tot mai mari asupra Moscovei. Un element central este bugetul Rusiei pentru 2026, pe care oficialul ucrainean îl descrie drept „catastrofal”.

El susține că aproape toate programele civile ale statului rus au fost reduse, în timp ce cheltuielile pentru apărare și securitate ajung la aproximativ 46% din buget. „Nicio țară nu se poate dezvolta normal când aproape jumătate din buget este cheltuit pe război”, a spus Budanov, adăugând că acest dezechilibru forțează conducerea de la Kremlin să ia decizii dificile și nepopulare, care ar putea influența deschiderea față de negocieri.

Declarațiile vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat recent că unele documente necesare pentru avansarea procesului de pace sunt deja pregătite, iar altele sunt în curs de elaborare. El a precizat că următoarele săptămâni ar putea fi intense pentru echipa de negociere a Ucrainei.

La sfârșitul lunii decembrie, Zelenski a prezentat public 20 de puncte care ar putea sta la baza unui potențial acord de pace cu Rusia. Printre acestea se numără retragerea trupelor ruse din alte regiuni ale Ucrainei și crearea unei zone economice libere în regiunea Donețk. Președintele a mai spus că un eventual acord final ar putea fi supus ratificării prin referendum național.

Obiectivele militare ale Rusiei pentru 2026

În același interviu, Budanov a declarat că planurile militare ale Rusiei pentru 2026 includ ocuparea completă a regiunii Donețk și avansarea maximă posibilă în regiunea Dnipropetrovsk. De asemenea, Moscova intenționează să continue operațiunile militare în regiunile Zaporojie și Herson, precum și să extindă așa-numitele „zone tampon” de-a lungul graniței.

Șeful informațiilor militare ucrainene a precizat că Rusia nu a ascuns niciodată aceste obiective. Pentru a le atinge, Kremlinul ar urma să mobilizeze aproximativ 409.000 de oameni în 2026.

Potrivit lui Budanov, Rusia și-a îndeplinit deja planul de mobilizare pentru 2025, care viza recrutarea a 403.000 de persoane, depășind chiar ținta stabilită inițial. Majoritatea noilor recruți sunt soldați pe bază de contract, atrași de prime financiare substanțiale și beneficii extinse, o strategie menită să evite repetarea mobilizării parțiale din 2022, extrem de nepopulară în rândul populației.

Autoritățile ucrainene afirmă, de asemenea, că Rusia continuă să recruteze cetățeni străini pentru a lupta în Ucraina, inclusiv din Asia și Africa, precum și deținuți sau persoane cu probleme medicale grave.

Atacurile asupra infrastructurii energetice vor continua

Budanov avertizează că atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei vor continua, întrucât industria militară rusă a atins un nivel ridicat de producție, în special în ceea ce privește rachetele și dronele.

Declarația vine după noi lovituri asupra rețelei energetice ucrainene, care au lăsat zeci de mii de locuințe fără căldură și electricitate, inclusiv în capitala Kiev. Autoritățile locale spun că lucrările de reparație sunt în desfășurare, dar situația rămâne dificilă pe fondul iernii.

Potrivit estimărilor Ucrainei și ale serviciilor occidentale de informații, pierderile suferite de armata rusă de la începutul invaziei la scară largă sunt foarte mari, în contextul tacticilor costisitoare și al problemelor de echipare și instruire.