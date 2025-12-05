Strategia de securitate prezentată de Trump amenință siguranța Europei și a României, avertizează un expert

Noua strategie națională de securitate a SUA, prezentată de Donald Trump, pune în pericol securitatea europeană, inclusiv în ce privește România, consideră expertul Marius Ghincea, precizând că implicațiile sunt deosebit de grave.

„Administrația lui Donald Trump tocmai și-a prezentat noua strategie națională de securitate, cel mai probabil redactată sub coordonarea lui Elbridge Colby (- cel mai înalt oficial al Pentagonului responsabil de politici de apărare - n. red.)

Concluziile sunt profund îngrijorătoare pentru securitatea europeană. Europa este descrisă în termeni aproape catastrofici. Administrația Trump ne vede în prag de „ștergere civilizațională”, cu rate de natalitate în scădere, cenzură a libertății de exprimare, și pierderea identităților naționale și a încrederii în sine”, a transmis expertul în securitate Marius Ghincea, , de la Universitatea ETH Zurich.

Acesta a explicat că documentul sugerează că Europa are nevoie de îndrumare americană pentru a-și recăpăta încrederea civilizațională și a-și restabili măreția de altădată.

„Tonul este aproape paternalist, poziționând SUA ca salvator al Europei, nu ca partener al națiunilor Europene. Dar ce mi se pare mai grav decât acest ton paternalist și condescendent este că documentul pune sub semnul întrebării viitorul NATO, întrebându-se dacă statele membre care vor deveni „majoritar non-europene” vor mai împărtăși aceeași viziune asupra alianței”, scrie expertul.

Potrivit acestuia, documentul face ajutorul militar american explicit dependent de concesii comerciale și alinierea politicilor comerciale.

„Strategia practic proclamă o logică tranzacționalistă pentru aplicarea Articolului 5. Garanțiile de securitate devin negociabile, condiționate de aranjamente economice favorabile SUA. Plătești, îți promit că te apăr. Nu plătești, ești pe cont propriu. Această logică tranzacționalistă care condiționează explicit garanțiile de securitate de concesii economice și, mai mult, punerea sub semnul întrebării a viabilității NATO pe termen lung nu face decât să submineze credibilitatea descurajării aliate. Rușii și chinezii primesc astfel semnale clare prin acest document că angajamentul american este negociabil. Moscova înțelege acum că SUA văd relațiile ruso-europene în primul rând ca pe o problemă europeană, că SUA caută „stabilitate strategică cu Rusia” potențial pe seama Europei, și că expansiunea NATO s-a încheiat definitiv”, punctează el.

Pe scurt, adapugă acesta, strategia de securitate națională a lui Donald Trump pune Europa în fața unei dileme strategice.

„Trebuie să aleagă între a accepta o autonomie diminuată și cheltuieli militare masiv crescute ca preț al unei protecții americane incerte, sau să urmărească o autonomie strategică reală tocmai într-o perioadă de vulnerabilitate maximă. Ironic, acest document ar putea realiza involuntar ceea ce decenii de militantism francez pentru autonomia strategică europeană nu au reușit. Dar sunt suficiente indicii în strategie că SUA va milita activ pentru sprijinirea mișcărilor de extremă dreapta din Europa și va folosi extensiv strategii de wedging pentru a face Uniunea Europeană un cal mort.

Documentul se poziționează excesiv de caustic la adresa organizațiilor internaționale precum Uniunea Europeană, pe care le vrea moarte și dispărute. Deci să nu fim surprinși dacă americanii vor face tot ce le stă în putință pentru a eviscera proiectul de integrare europeană.

Pentru România și regiunea noastră, implicațiile sunt deosebit de grave. Suntem lăudați ca „națiuni sănătoase” din Europa Centrală și de Est, dar lăsați cu o percepție acută a amenințării și un angajament american care devine explicit tranzacțional și incert, chiar lipsit de credibilitate”, conchide expertul în securitate.