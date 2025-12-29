search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce Rusia găsește mereu breșe în apărarea ucraineană? Avertismentul unui jurnalist militar

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina dispune de suficiente resurse pentru a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă, susține Iuri Butusov, jurnalist militar și militar activ în brigada „Hartia”.

Trupele Moscovei identifică puncte vulnerabile în apărarea ucraineană/FOTO:EPA/EFE
Trupele Moscovei identifică puncte vulnerabile în apărarea ucraineană/FOTO:EPA/EFE

Unitatea în care servește, ca parte a unei grupări tactice, a contribuit la deblocarea orașului Kupiansk – un oraș despre care Statul Major rus raportase capturarea încă din 20 noiembrie președintelui Vladimir Putin.

La 12 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a înregistrat un mesaj video la intrarea în Kupiansk. Ca reacție, Vladimir Putin l-a catalogat drept „actor”. Între timp, forțele ruse continuă să încerce să creeze un coridor spre oraș. Luptele sunt în desfășurare, iar chiar evaluările ruse indică o situație critică pentru trupele Moscovei în zonă.

De ambele părți, confruntările pentru Kupiansk au implicat forțe și mijloace relativ limitate. Potrivit lui Butusov, deblocarea orașului demonstrează rolul decisiv al conducerii militare. El afirmă că decizii mai bine coordonate ar fi putut opri înaintarea treptată a trupelor ruse și pe alte sectoare ale frontului.

Într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, Iuri Butusov analizează situația de pe principalele direcții ale frontului și evaluează inițiativele de pace în raport cu realitățile de pe câmpul de luptă.

Slăbiciuni structurale pe linia frontului

Potrivit lui Butusov, înaintarea forțelor ruse nu se produce, de regulă, printr-o singură ofensivă decisivă. În schimb, trupele Moscovei identifică puncte vulnerabile în apărarea ucraineană, exploatând breșe în dispozitivul de luptă, lipsa resurselor și distribuția inegală a unităților de-a lungul unei linii a frontului foarte extinse.

Butusov, care comandă mai multe echipe de drone pe direcția Kupiansk, a făcut aceste declarații într-un interviu pentru proiectul „Rendez-vous cu Ianina Sokolova”, comentând informațiile potrivit cărora forțele ruse ar fi preluat controlul asupra satului Hrabovske din regiunea Sumî.

El afirmă că există diferențe semnificative între unitățile ucrainene în ceea ce privește nivelul de personal, conducerea și dotarea tehnică. În unele zone, spune el, lipsesc comandanți cu suficientă experiență pentru a organiza eficient sisteme de recunoaștere, supraveghere și lovire a inamicului.

În aceste condiții, susține Butusov, armata rusă identifică unitățile mai slabe și sectoarele vulnerabile, creând treptat breșe în apărare. Procesul este unul de durată și nu se rezumă la o singură pătrundere sau la raiduri punctuale, ci la acumularea lentă a unor factori negativi pe care forțele ruse îi monitorizează și îi exploatează.

„De exemplu, lipsa recunoașterii aeriene și a loviturilor asupra inamicului aflat în mișcare. Rușii trimit grupuri de asalt, iar dacă acestea nu sunt distruse, ei înțeleg că există goluri în dispozitivul de luptă. Atunci se pot concentra în acel sector și pot avansa. Această tactică este folosită pe mai multe direcții ale frontului”, explică Butusov.

Apel pentru o schimbare de strategie

Butusov consideră că Ucraina ar trebui să renunțe la concentrarea excesivă pe „puncte de pe hartă” și să adopte o strategie de apărare strategică, axată pe distrugerea sistematică a forțelor ruse și pe crearea condițiilor care să forțeze Kremlinul să pună capăt războiului.

Principala problemă, afirmă el, este lipsa unei concepții clare, întrucât luptele sunt adesea orientate spre menținerea unor localități sau poziții izolate, fără o viziune strategică mai amplă.

Dacă acest model ar fi implementat, susține Butusov, Ucraina ar putea elimina lunar până la 40.000 de militari ruși.

„Atunci vom vedea câte luni va putea rezista Federația Rusă dacă pierde 40.000 de oameni pe lună pe front. Sunt convins că nu foarte multe. În momentul în care potențialul lor de mobilizare va fi limitat și nu vor mai putea înlocui pierderile, războiul va deveni nerentabil și va apărea dorința de negocieri de pace”, spune el.

În opinia sa, această strategie ar trebui aprobată oficial și transmisă tuturor nivelurilor de comandă militară. Evaluarea comandanților nu ar mai trebui să se bazeze pe menținerea unor poziții punctuale, ci pe capacitatea lor de a organiza eficient linii defensive, sisteme de observație, lucrări de geniu militar și utilizarea dronelor și a altor tipuri de armament.

Butusov subliniază că o astfel de abordare ar putea reduce pierderile și nevoia de „eroism” în zone lipsite de importanță strategică.

„Nu avem suficienți oameni pentru lupte eroice pentru niște perdele forestiere goale, fără adăposturi. Nu ne putem permite să ne irosim oamenii într-un schimb direct cu Putin. Dar putem ocupa poziții avantajoase și elimina 40.000, poate chiar mai mulți soldați ruși pe lună”, conchide el.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
digi24.ro
image
Fenomenul care a ”sculptat” litoralul românesc. Vântul puternic a creat terase de nisip de peste un metru în Mamaia
stirileprotv.ro
image
Avertizare ANM. Cod portocaliu de ninsori, polei și viscol în 14 județe din țară
gandul.ro
image
Volodimir Zelenski, îmbrăcat în costum, a ajuns la Mar-a-Lago și a fost întâmpinat de Donald Trump
mediafax.ro
image
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii, banditule?”
fanatik.ro
image
Donald Trump și Volodimir Zelenski anunță „progrese mari” după discuțiile de la Mar-a-Lago: războiul s-ar putea încheia „în câteva săptămâni”
libertatea.ro
image
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o, ajutată de cea mai bună prietenă. Filmul crimei cumplite din Sibiu
observatornews.ro
image
Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan
cancan.ro
image
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
prosport.ro
image
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
playtech.ro
image
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă taie! A spart ușa și a intrat peste noi în vestiar”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, cum îi afectează pe români trecerea la euro de la 1 ianuarie 2026
romaniatv.net
image
Pe 29 decembrie se schimbă banii! BNR a făcut anunțul despre moneda care se va lansa în România
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay FOTO X @standardnews jfif
Nuntă „regală” în familia lui Gordon Ramsay. David și Victoria Beckham, starurile frumosului eveniment
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Brigitte Bardot a murit la 91 de ani. Primul sex-simbol al Franței, diva din „Și Dumnezeu a creat femeia”, trăia izolată și devenise străbunică

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată