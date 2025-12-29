De ce Rusia găsește mereu breșe în apărarea ucraineană? Avertismentul unui jurnalist militar

Ucraina dispune de suficiente resurse pentru a recâștiga inițiativa pe câmpul de luptă, susține Iuri Butusov, jurnalist militar și militar activ în brigada „Hartia”.

Unitatea în care servește, ca parte a unei grupări tactice, a contribuit la deblocarea orașului Kupiansk – un oraș despre care Statul Major rus raportase capturarea încă din 20 noiembrie președintelui Vladimir Putin.

La 12 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a înregistrat un mesaj video la intrarea în Kupiansk. Ca reacție, Vladimir Putin l-a catalogat drept „actor”. Între timp, forțele ruse continuă să încerce să creeze un coridor spre oraș. Luptele sunt în desfășurare, iar chiar evaluările ruse indică o situație critică pentru trupele Moscovei în zonă.

De ambele părți, confruntările pentru Kupiansk au implicat forțe și mijloace relativ limitate. Potrivit lui Butusov, deblocarea orașului demonstrează rolul decisiv al conducerii militare. El afirmă că decizii mai bine coordonate ar fi putut opri înaintarea treptată a trupelor ruse și pe alte sectoare ale frontului.

Într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, Iuri Butusov analizează situația de pe principalele direcții ale frontului și evaluează inițiativele de pace în raport cu realitățile de pe câmpul de luptă.

Slăbiciuni structurale pe linia frontului

Potrivit lui Butusov, înaintarea forțelor ruse nu se produce, de regulă, printr-o singură ofensivă decisivă. În schimb, trupele Moscovei identifică puncte vulnerabile în apărarea ucraineană, exploatând breșe în dispozitivul de luptă, lipsa resurselor și distribuția inegală a unităților de-a lungul unei linii a frontului foarte extinse.

Butusov, care comandă mai multe echipe de drone pe direcția Kupiansk, a făcut aceste declarații într-un interviu pentru proiectul „Rendez-vous cu Ianina Sokolova”, comentând informațiile potrivit cărora forțele ruse ar fi preluat controlul asupra satului Hrabovske din regiunea Sumî.

El afirmă că există diferențe semnificative între unitățile ucrainene în ceea ce privește nivelul de personal, conducerea și dotarea tehnică. În unele zone, spune el, lipsesc comandanți cu suficientă experiență pentru a organiza eficient sisteme de recunoaștere, supraveghere și lovire a inamicului.

În aceste condiții, susține Butusov, armata rusă identifică unitățile mai slabe și sectoarele vulnerabile, creând treptat breșe în apărare. Procesul este unul de durată și nu se rezumă la o singură pătrundere sau la raiduri punctuale, ci la acumularea lentă a unor factori negativi pe care forțele ruse îi monitorizează și îi exploatează.

„De exemplu, lipsa recunoașterii aeriene și a loviturilor asupra inamicului aflat în mișcare. Rușii trimit grupuri de asalt, iar dacă acestea nu sunt distruse, ei înțeleg că există goluri în dispozitivul de luptă. Atunci se pot concentra în acel sector și pot avansa. Această tactică este folosită pe mai multe direcții ale frontului”, explică Butusov.

Apel pentru o schimbare de strategie

Butusov consideră că Ucraina ar trebui să renunțe la concentrarea excesivă pe „puncte de pe hartă” și să adopte o strategie de apărare strategică, axată pe distrugerea sistematică a forțelor ruse și pe crearea condițiilor care să forțeze Kremlinul să pună capăt războiului.

Principala problemă, afirmă el, este lipsa unei concepții clare, întrucât luptele sunt adesea orientate spre menținerea unor localități sau poziții izolate, fără o viziune strategică mai amplă.

Dacă acest model ar fi implementat, susține Butusov, Ucraina ar putea elimina lunar până la 40.000 de militari ruși.

„Atunci vom vedea câte luni va putea rezista Federația Rusă dacă pierde 40.000 de oameni pe lună pe front. Sunt convins că nu foarte multe. În momentul în care potențialul lor de mobilizare va fi limitat și nu vor mai putea înlocui pierderile, războiul va deveni nerentabil și va apărea dorința de negocieri de pace”, spune el.

În opinia sa, această strategie ar trebui aprobată oficial și transmisă tuturor nivelurilor de comandă militară. Evaluarea comandanților nu ar mai trebui să se bazeze pe menținerea unor poziții punctuale, ci pe capacitatea lor de a organiza eficient linii defensive, sisteme de observație, lucrări de geniu militar și utilizarea dronelor și a altor tipuri de armament.

Butusov subliniază că o astfel de abordare ar putea reduce pierderile și nevoia de „eroism” în zone lipsite de importanță strategică.

„Nu avem suficienți oameni pentru lupte eroice pentru niște perdele forestiere goale, fără adăposturi. Nu ne putem permite să ne irosim oamenii într-un schimb direct cu Putin. Dar putem ocupa poziții avantajoase și elimina 40.000, poate chiar mai mulți soldați ruși pe lună”, conchide el.