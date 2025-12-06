search
Sâmbătă, 6 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Noua viziune strategică a lui Trump reactivează Doctrina Monroe pentru a face din SUA lider pe continentul american -analiză Reuters

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

SUA îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, se arată într-un document strategic amplu menit să redefinească rolul Americii în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu pe marginea strategiei lui Donald Trump.

foto profimedia
foto profimedia

Strategia de Securitate Naţională, dată publicităţii în noaptea de joi spre vineri, descrie viziunea lui Trump ca fiind una de „realism flexibil”, argumentând că SUA ar trebui să reînvie Doctrina Monroe din secolul al XIX-lea, care declara emisfera vestică drept zona de influenţă a Washingtonului. De asemenea, SUA au avertizat că Europa se confruntă cu „declinul civilizaţional” şi trebuie să îşi schimbe cursul, potrivit Agerpres.

Documentul este cea mai recentă - şi cea mai clară - expresie a dorinţei lui Trump de a zdruncina ordinea de după cel de-al Doilea Război Mondial condusă de Statele Unite şi bazată pe o reţea de alianţe şi grupuri multilaterale și de a o redefini prin prisma viziunii America First (America pe primul loc - n.r.), scrie Reuters.

„Politica externă a preşedintelui Trump este pragmatică fără a fi „adepta pragmatismului”, reflectă realitatea fără a fi „realistă”, este principială fără a fi „idealistă”, puternică fără a fi „belicoasă” şi reţinută fără a fi „conciliantă”, se arată în documentul de 29 de pagini.

„Este motivată mai presus de toate de ceea ce funcţionează pentru America”, se mai arată în documentul publicat de fiecare nouă administraţie şi care ghidează activitatea multor agenţii guvernamentale.

Trump va „restaura preeminenţa americană” în emisfera vestică, plasând regiunea în fruntea priorităţilor de politică externă ale administraţiei sale.

„Acest „corolar al lui Trump” la Doctrina Monroe este o restaurare potentă şi bazată pe bun simţ a puterii şi priorităţilor americane, în concordanţă cu interesele de securitate americane”, se arată în document, care sugerează că ampla desfăşurare militară a SUA în regiune nu este ceva temporar.

De la preluarea mandatului în ianuarie, criticii au afirmat că retorica lui Trump evocă un imperialism al zilelor noastre în emisfera vestică - de pildă, a vorbit încă de la început, deși în termeni vagi, despre recucerirea Canalului Panama şi anexarea Groenlandei şi a Canadei, aminteşte Reuters.

Prezență militară în Caraibe

Mai recent, prezenţa militară americană tot mai mare în Caraibe şi ameninţările cu atacuri terestre în Venezuela şi în alte ţări în care operează carteluri de droguri au amplificat îngrijorările într-o regiune în care Washingtonul are un istoric tulbure de intervenţii militare. Statele Unite au trimis peste „10.000 de soldaţi în Caraibe, împreună cu un portavion, nave de război şi avioane de vânătoare.

„Noua Strategie Naţională de Securitate subliniază destul de clar că nu ne vom întoarce la cum erau lucrurile”, a declarat Jason Marczak, analist senior pentru America Latină în cadrul think-tank-ului Atlantic Council din Washington.

China

Documentul face aluzie la influenţa economică tot mai mare a Chinei în America Latină, care a fost o preocupare pentru administraţiile americane succesive, şi la obiectivul de a o contracara.

În Asia, Trump îşi propune să descurajeze conflictul cu China privind Taiwanul şi Marea Chinei de Sud prin consolidarea puterii militare a SUA şi a aliaţilor săi.

„Descurajarea unui conflict privind Taiwanul, ideal prin menţinerea supremaţia armatei, este o prioritate”, se arată în document.

Chestiunea a fost un factor iritant în relaţiile dintre SUA şi China timp de ani de zile.

Însă Trump are un istoric de abordări neconvenţionale în politica externă, ceea ce face dificilă prezicerea modului în care această formalizare a temelor de securitate naţională s-ar putea traduce în acţiuni concrete.

Europa

Administraţia Trump a adoptat o viziune sumbră asupra aliaţilor săi tradiţionali din Europa, avertizând că bătrânul continent se confruntă cu „declinul civilizaţional” şi trebuie să schimbe macazul dacă vrea să rămână un aliat de încredere pentru Statele Unite.

Documentul este cel mai recent dintr-o serie de declaraţii ale oficialilor americani care au dat peste cap presupunerile postbelice despre relaţia strânsă a Europei cu cel mai puternic aliat al său, Statele Unite.

„Pe termen lung, este mai mult decât plauzibil ca, în cel puţin câteva decenii, anumiţi membri ai NATO să devină majoritar non-europeni”, se arată în noua strategie de securitate națională.

Unii comentatori europeni au declarat că documentul s-a făcut ecoul punctelor de vedere ale partidelor politice europene de extremă dreapta, care au devenit principala opoziţie faţă de guvernele din Germania, Franţa şi alţi aliaţi tradiţionali ai SUA.

Administraţia Trump a dorit să restabilească „identitatea occidentală” în Europa. Această afirmație vine în contextul în care Trump a folosit o retorică din ce în ce mai rasistă împotriva imigranţilor de culoare din Statele Unite, comentează Reuters.

Politicieni şi oficiali europeni au fost iritaţi de tonul Washingtonului, dar, în timp ce se grăbesc să-şi reconstruiască armatele neglijate pentru a face faţă unei ameninţări percepute din partea Rusiei, aceştia se bazează în continuare pe sprijinul militar american.

Rusia

Documentul mai menţionează că este în interesul strategic al Statelor Unite să negocieze o soluţionare rapidă a războiului din Ucraina şi să restabilească „stabilitatea strategică” în relațiile cu Rusia.

Trump are un istoric de comentarii pozitive şi admirative la adresa preşedintelui rus Vladimir Putin, care au suscitat critici conform cărora este excesiv de „indulgent faţă de Rusia”.

Reuters a relatat vineri că Washingtonul doreşte ca Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la intelligence la rachete, un termen limită strict care a fost considerat nerealist de către unii oficiali europeni.

Evaluând modul în care regiunile lumii s-ar clasa în cadrul agendei lui Trump, Brad Bowman, expert la think-tank-ul Fundaţia pentru Apărarea Democraţiilor din Washington, a scris pe X: „Câştigătorii concursului de timp, resurse şi atenţie?: Emisfera vestică şi poate Pacificul. Pierzătorii? Europa. Urmează să se stabilească. Orientul Mijlociu. Africa?: Multă baftă...”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”
stirileprotv.ro
image
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
gandul.ro
image
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
mediafax.ro
image
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
fanatik.ro
image
REPORTAJ Starea de spirit la coadă la apă în Breaza și Băicoi, Prahova: „Am ajuns să stăm cu mâna-ntinsă pentru greșelile unor incompetenți!”
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
De câtă apă ai nevoie pentru a menține bradul verde și proaspăt toată luna decembrie. Trucuri folosite de florari
playtech.ro
image
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Sorana Cîrstea se retrage din activitate: Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Mesaj emoționant al sportivei
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Războiul dintre Gabriela Cristea și Cristina Șișcanu. Cele două, fină și nașă, acuzații grave în mediul online
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă