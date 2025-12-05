search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Analiză asupra Strategiei de securitate națională a SUA: puternic caracter naționalist. Pune capăt „epocii în care SUA susțineau întreaga ordine mondială, precum Atlas”

Publicat:

Administrația Trump a publicat vineri, 5 decembrie, noua Strategie de securitate națională, un document de 33 de pagini cu un puternic caracter naționalist, care anticipează „declinul civilizațional” al Europei, pledează pentru oprirea „migrațiilor în masă” și reafirmă obiectivul „supremației americane” în America Latină, potrivit unei analize internaționale. 

Administrația Trump a publicat noua Strategie națională. FOTO: Profimedia
Administrația Trump a publicat noua Strategie națională. FOTO: Profimedia

„În tot ceea ce facem, punem America înainte de toate”, notează Donald Trump în prefața documentului, menționând necesitatea de a „proteja țara împotriva invaziilor”.

Strategia anunță intenția Washingtonului de a pune capăt „epocii în care SUA susțineau întreaga ordine mondială, precum Atlas”, marcând o distanțare de rolul global asumat după cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Agenția France Presse, citată de Agerpres.

Documentul avertizează că, dacă tendințele actuale continuă, continentul european va fi de nerecunoscut în 20 de ani”, pe fondul unor politici pe care Washingtonul le consideră destabilizatoare: migrație masivă, cenzura libertății de exprimare şi reprimarea opoziției politice și scăderea natalității. SUA acuză și o „pierdere a identităților naționale” în Europa.

Relațiile transatlantice, încordate

În timp ce discuțiile pentru încetarea războiului din Ucraina continuă fără implicarea majoră a Uniunii Europene, documentul sugerează posibile schimbări structurale în NATO:

„Este mai mult decât plauzibil ca, în cel puțin câteva decenii, membrii NATO să devină predominant non-europeni”, se arată în raport.

Administrația americană își exprimă dorința ca „Europa să rămână europeană, ca aceasta să-şi recâștige încrederea în sine la nivel civilizațional şi să abandoneze obsesia zadarnică a asfixierii normative”.

Berlinul a reacționat prompt. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a afirmat că Germania nu are nevoie de „sfaturi din exterior” privind libertatea de exprimare sau organizarea societății.

Reorientarea priorităților globale

Documentul alocă doar câteva paragrafe Africii și Orientului Mijlociu, afirmând că „motivul istoric al Americii de a se concentra asupra Orientului Mijlociu se diminuează”, pe fondul independenței energetice sporite.

În schimb, strategia cere „restaurarea supremației americane în America Latină” și anunță o reajustare a prezenței militare în lume, pentru a răspunde amenințărilor „de pe continentul american”.

Chinei i se răspunde economic. Taiwanul, o prioritate

Noua strategie reafirmă obiectivul unei regiuni Asia-Pacific „libere și deschise”, accentuând însă competiția economică cu China.

Japonia și Coreea de Sud sunt îndemnate să-și crească cheltuielile pentru apărare și să contribuie mai mult la descurajarea Beijingului în privința Taiwanului. "Trebuie să încurajăm aceste ţări să-şi sporească cheltuielile în materie de apărare, punând accent pe capacităţile necesare pentru a descuraja adversarii" să atace insula, se arată în document.

Lupta împotriva migrației, declarată prioritate națională

„Era migrației în masă trebuie să se încheie”, afirmă documentul, care consideră securitatea frontierelor „elementul principal al securității naționale”.

Strategia cere protejarea SUA împotriva „invaziilor”, nu doar a migrației necontrolate, ci și a terorismului, traficului de droguri, spionajului și traficului de persoane.

În acest context, administrația Trump a anunțat până acum suspendarea cererilor de „green card” și naturalizare pentru cetățenii din 19 țări, cât și reducerea duratei permiselor de muncă pentru mai multe categorii de imigranți, potrivit AFP.

SUA

