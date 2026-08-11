 Români bătuți, plătiți cu doar 20 de euro pe săptămână și ținuți în condiții insalubre. Poliția investighează o rețea de exploatare în Spania | adevarul.ro
search
Marți, 11 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Români bătuți, plătiți cu doar 20 de euro pe săptămână și ținuți în condiții insalubre. Poliția investighează o rețea de exploatare în Spania

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mai mulți români au fost exploatați prin muncă în Spania, unde erau obligați să muncească până la epuizare, erau bătuți dacă se plângeau și primeau doar aproximativ 20 de euro pe săptămână. Victimele trăiau înghesuite într-un depozit insalubru, aflat în mijlocul câmpului, iar documentele le fuseseră confiscate. Două persoane, un bărbat și fiul său, au fost arestate în urma unei anchete a Poliției Naționale din Madrid.

Mai mulți români au fost exploatați prin muncă în Spania. FOTO: Cuerpo National de Policia
Mai mulți români au fost exploatați prin muncă în Spania. FOTO: Cuerpo National de Policia

Operațiunea a început la sfârșitul lunii iunie. Pe 26 iunie, doi bărbați români s-au prezentat la o secție de poliție din Villaverde și au povestit despre condițiile în care erau ținuți și exploatați.

Cei doi au spus că ajunseseră în Spania cu aproximativ trei luni înainte, după ce fuseseră recrutați de un alt român care le promisese un loc de muncă în agricultură, o cameră individuală cu baie, un contract legal și un salariu de 2.000 de euro pe lună. Zece bărbați au făcut călătoria cu autobuzul, transportul fiind plătit de angajator, și au fost duși la o fermă din localitatea Yunclillos, provincia Toledo, relatează ABC.es.

În primele zile nu au muncit și au primit câte 20 de euro pentru a-și cumpăra alimente și produse de igienă. Ulterior, au fost puși să lucreze la recoltarea usturoiului, cepei și a altor culturi. Documentele le-au fost confiscate sub pretextul că erau necesare pentru întocmirea contractelor de muncă, însă victimele nu au semnat niciodată astfel de acte.

Primeau aproximativ 20 de euro pe săptămână

Potrivit mărturiilor, muncitorii erau obligați să lucreze de luni până sâmbătă, de la ora 5:00 până la 14:30. Pentru munca prestată primeau aproximativ 20 de euro pe săptămână, iar în unele cazuri cel mult 50 de euro. Erau obligați să muncească inclusiv atunci când erau bolnavi, iar cei care se plângeau ar fi fost loviți.

Muncitorii dormeau pe saltele așezate pe podeaua unui depozit și trebuiau să plătească pentru cazare, mâncare, electricitate și apă. Li se cereau bani inclusiv pentru folosirea uneltelor necesare muncii. În plus, exploatatorii le spuneau că au acumulat datorii, fără să le explice cât datorează sau cum au fost calculate sumele.

Datoriile creșteau constant din cauza unor amenzi, iar orele suplimentare despre care li se promitea că vor fi plătite nu erau remunerate. Trei dintre muncitori au reușit, în cele din urmă, să fugă din depozit.

Unul dintre reclamanți le-a povestit polițiștilor că a primit 200 de euro pentru a-i trimite soției sale în România, iar ulterior încă 100 de euro. Aceasta ar fi fost singura sumă primită de bărbat în două luni. „Și nu vei mai primi nimic până când nu vei achita datoria”, i-ar fi spus unul dintre exploatatori.

Un român a fost bătut și a ajuns la spital

Cei doi români care au mers la Poliție s-au refugiat în casa unei prietene din Villaverde. Ulterior, pe 23 iunie, s-au întors la depozit împreună cu un alt conațional, care avea mașină, pentru a încerca să salveze o rudă cu deficiențe de auz rămasă în acel loc.

Bărbații au fost însă observați de membrii grupării, iar românul care conducea mașina ar fi fost bătut atât de grav încât a ajuns la spital. El avea nasul fracturat și o rană la cap care a necesitat suturi.

Între timp, femeia care îi găzduia i-a anunțat că bărbatul cu deficiențe de auz reușise să fugă din depozit și se ascundea în localitate. Polițiștii s-au deplasat la Yunclillos și l-au găsit în apropierea unei biserici. Bărbatul era speriat, iar declarația sa a coincis cu mărturiile celorlalte victime.

Polițiștii au găsit 25 de muncitori în depozit

Pe 27 iunie, după ce Judecătoria din Illescas a emis un mandat de percheziție, polițiștii au intrat în depozit. Acolo au descoperit condițiile insalubre în care erau ținuți muncitorii și au luat declarații de la șapte dintre cei 25 de muncitori aflați în acel moment în clădire.

În partea superioară a imobilului, anchetatorii l-au găsit pe presupusul lider al grupării împreună cu familia sa. Tot acolo era ascunsă documentația confiscată de la victime. Polițiștii au mai descoperit cecuri la purtător, cu valori cuprinse între 120 și 300 de euro, precum și 950 de euro în numerar.

Cei doi suspecți, un bărbat de 54 de ani și fiul său, în vârstă de 30 de ani, au fost prezentați în fața judecătorului și ulterior eliberați sub acuzație. Pașapoartele le-au fost retrase și au primit interdicția de a se apropia de reclamanți. De asemenea, cei doi trebuie să se prezinte periodic la instanță.

Bărbatul și fiul său sunt cercetați pentru trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
digi24.ro
image
Radu Miruță anunță că până la 100 de km din Autostrada Transilvania vor fi inaugurați în 2026. Tronsoanele care se unesc
stirileprotv.ro
image
Reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit în următoarele 48 de ore. Sorin Rândașu, director Apele Române: „Este inevitabil”/Anunțul Nuclearelectrica
gandul.ro
image
Procurorul care a tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști scapă de arestul preventiv
mediafax.ro
image
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dunărea, tot mai imprevizibilă: ce arată datele climatice despre viitorul fluviului și expunerea României la perioadele de secetă
libertatea.ro
image
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
digisport.ro
image
Dan Negru a arătat cât costă motorina și benzina în Turcia. Care e diferența față din prețurile din România: „Barosanii lor modifică frecvent accizele”
click.ro
image
"Dacă iau 2 și ceva, e bine. Pentru electrician sau frizer nu-mi trebuie bacalaureat". 33 de mii de absolvenți susțin bac-ul în august
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Satul în care jumătate dintre localnici au până în 35 de ani. De ce renunță la joburile din oraș
observatornews.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!
cancan.ro
image
CCR: Plafonarea pensiilor militare este constituțională. Care pensionari rămân cu mai puțini bani?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Fenomen periculos la Marea Neagră. Ce trebuie să faci dacă un curent rip te trage în larg, regula care îți poate salva viața
playtech.ro
image
Meme Stoica inflamează Rapidul: „Vai mama mea! Simulare! Când a intrat VAR-ul, am luat și noi titluri”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
digisport.ro
image
Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. „Este vorba de o problemă tehnică, ne cerem scuze”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-au mutat Theo Rose și Anghel Damian. Au o locuință modernă, amenajată cu foarte mult bun gust. Atracția este, însă, dormitorul. Nu există ceva mai frumos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin a fugit din Moscova. Președintele Rusiei se teme tot mai mult de Zelenski
mediaflux.ro
image
Numărul enorm de pumni pe care Lucian Bute crede că i-a încasat în carieră: „Știți unde e șocul?”
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Povestea Doamnei Velica, amanta pentru care Mihai Viteazul a vrut să divorțeze. Nicolae Iorga a numit-o „stăpâna prin iubire a Ardealului”
actualitate.net
image
Bărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău
click.ro
image
Alexandru Ciucu, mărturisiri sincere despre o nouă relație și un posibil copil: „Nu știu dacă ar fi corect”
click.ro
image
Gabriela Clonda și Tavi au demolat conacul din Italia. „Nu mai există”
click.ro
FotoJet (82) jpg
Diva din Baywatch promite să-și incite fanii cu poze ale picioarelor sale pe OnlyFans. Matură și sexy, iese ”la înaintare”
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa GettyImages jpg
Înnebunită după un magnat căsătorit, Prinţesa Diana îl agasa cu telefoane anonime. Psihiatrii spun că o făcea din prea multă singurătate
okmagazine.ro
gelu romanul
Misterul lui Gelou: cât este adevăr și cât este legendă în povestea voievodului din Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Capatos, vacanță spectaculoasă în Marele Canion alături de familie. Imagine rară cu soția și fiul
image
Bărbatul cu care s-a afișat Bianca Drăgușanu după ce s-ar fi despărțit de Gabi Bădălău

OK! Magazine

image
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană