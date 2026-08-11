Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, condamnat la moarte în lipsă

Un tribunal sirian l-a condamnat marți, în lipsă, pe fostul președinte Bashar al-Assad la pedeapsa cu moartea pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul celor 14 ani de conflict din Siria.

Fratele său mai mic, Maher al-Assad, a primit aceeași sentință în cadrul aceluiași dosar.

Conflictul sirian, început în 2011 după reprimarea protestelor împotriva regimului lui Bashar al-Assad, a provocat moartea a aproximativ 500.000 de persoane și a strămutat milioane de oameni.

Printre cei condamnați la moarte se află și Atef Najib, vărul matern al lui Bashar al-Assad. Acesta a fost găsit vinovat pentru rolul său în reprimarea protestelor din provincia Daraa, în sudul Siriei, unde au izbucnit primele manifestații care aveau să se transforme ulterior într-o revoltă la nivel național și apoi într-un război civil, relatează AP.

Najib a fost prezent la pronunțarea sentinței, desfășurată sub măsuri stricte de securitate. El a asistat la ședință dintr-o cușcă destinată inculpaților, purtând o uniformă de deținut.

Bashar al-Assad și Maher al-Assad au fugit în Rusia după ce forțele insurgente au intrat în Damasc în decembrie 2014, punând capăt regimului Assad.

Atef Najib a fost ulterior arestat și a devenit unul dintre cei mai importanți foști oficiali ai regimului aduși în fața instanței.

Najib este un fost general de brigadă al armatei siriene. În 2011, el conducea filiala Securității Politice din provincia Daraa, în perioada în care regiunea a devenit epicentrul protestelor împotriva regimului Assad.

Reprimarea violentă a manifestațiilor din Daraa a contribuit la extinderea revoltei în alte regiuni ale Siriei și la transformarea acesteia într-un conflict armat de amploare.