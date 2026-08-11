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Analiză Loviturile ucrainene în adâncimea teritoriului rus i-ar putea dar lui Putin motive de escaladare

Război în Ucraina
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Campania de atacuri derulată de Ucraina asupra unor ținte aflate la mare distanță de front ajunge tot mai adânc în teritoriul Rusiei, vizând infrastructură energetică, logistică și comercială, dar riscă să alimenteze escaladarea războiului, potrivit unei analize publicate de The Times

Terminalul Ust Luga, în flăcări, după un atac ucrainean FOTO Exilenova
Terminalul Ust Luga, în flăcări, după un atac ucrainean FOTO Exilenova

Obiectivul Kievului este de a aduce efectele războiului mai aproape de populația rusă și de a slăbi sprijinul pentru continuarea conflictului, arată sursa citată. 

Printre cele mai recente ținte s-a numărat un centru logistic al platformei de comerț online Wildberries din Ekaterinburg, situat la peste 1.900 de kilometri de granița cu Ucraina. În ultimele săptămâni, mai mult de zece depozite și huburi logistice ale companiei, considerată echivalentul rusesc al Amazon, au fost atacate, iar aproximativ 20% din capacitatea sa de stocare ar fi fost afectată sau distrusă, potrivit publicației britanice.

Rafinării și transport maritim, printre principalele ținte

The Times notează că două rafinării importante, Bashneft-Novoil și Slavneft-Yanos, au fost lovite recent. La apogeul campaniei, atacurile ucrainene ar fi afectat peste o treime din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia.

De asemenea, transportul comercial prin Marea Azov a fost puternic perturbat. Potrivit analizei, 236 de nave au fost vizate numai în luna iulie, iar traficul prin această rută strategică s-a redus cu aproximativ 75%.

Impact economic limitat, costuri semnificative

Atacurile asupra infrastructurii Wildberries ar fi provocat pierderi estimate la peste 280 de miliarde de ruble, conform unor estimări citate de The Times. În același timp, compania încearcă să transfere stocurile către depozite considerate mai sigure, inclusiv în Kazahstan.

Potrivit analizei, speranțele privind paralizarea economiei ruse sunt exagerate. Veniturile din petrol și gaze rămân susținute de evoluțiile de pe piețele energetice, iar unele instalații afectate au fost reparate. Cozile la benzinării care au provocat nemulțumiri în Rusia în urmă cu câteva săptămâni încep deja să dispară.

Efecte politice contradictorii

Pe plan intern, campania ucraineană pare să fi avut un impact mixt. Potrivit datelor centrului independent de sondare Levada, citate de The Times, proporția rușilor care consideră că războiul merge bine a scăzut la 50%, cel mai redus nivel de la începutul conflictului. De asemenea, rata de aprobare a președintelui Vladimir Putin ar fi coborât la 74%, cel mai mic nivel din februarie 2022.

Totuși, nemulțumirea publică nu este îndreptată exclusiv împotriva Kremlinului. Analiza arată că o parte a populației cere măsuri mai dure împotriva Ucrainei, iar creșterea numărului victimelor civile ruse este folosită de tabăra favorabilă escaladării pentru a justifica intensificarea operațiunilor militare.

Riscul unei noi escaladări

Potrivit The Times, Kremlinul ar putea utiliza aceste atacuri pentru a legitima măsuri suplimentare, inclusiv o mobilizare mai amplă a rezerviștilor sau extinderea operațiunilor împotriva infrastructurii ucrainene.

Rusia a răspuns deja prin atacuri asupra unor centre logistice ucrainene, a porturilor din zona Odesa și a infrastructurii utilizate pentru exporturile de cereale, minereu de fier și oțel. Publicația estimează că perturbarea traficului prin Marea Neagră produce Ucrainei pierderi de peste 50 de milioane de lire sterline pe zi.

Analiza concluzionează că strategia Kievului reprezintă un pariu calculat, menit să demonstreze aliaților occidentali că Ucraina poate continua să lovească ținte sensibile din Rusia. Totuși, aceeași strategie ar putea determina Moscova să adopte, la rândul său, măsuri mai agresive și să împingă conflictul într-o etapă și mai periculoasă.

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