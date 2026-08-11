 PNL, înaintea consultărilor de la Cotroceni pe Legea salarizării: „România are nevoie de soluţii care aduc bani în economie, nu de decizii care îi blochează” | adevarul.ro
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PNL, înaintea consultărilor de la Cotroceni pe Legea salarizării: „România are nevoie de soluţii care aduc bani în economie, nu de decizii care îi blochează”

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Partidul Național Liberal a transmis marți, înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan pe tema Legii salarizării unitare, că adoptarea reformei este esențială pentru accesarea fondurilor europene și pentru stabilitatea economică a României.

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL. INQUAM Photos Octav Ganea
Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL. INQUAM Photos Octav Ganea

Liberalii avertizează că România se confruntă cu provocări multiple, de la reducerea deficitului bugetar până la efectele crizei energetice provocate de secetă.

„România traversează un context extrem de dificil. Pe lângă măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar, ţara noastră trebuie să gestioneze şi efectele crizei energetice generate de secetă şi să îşi protejeze economia într-o perioadă cu multiple vulnerabilităţi. Într-un asemenea context, România nu îşi permite să piardă niciun leu şi niciun euro care poate susţine revenirea economică şi investiţiile”, a transmis PNL într-un comunicat.

„Legea salarizării unitare nu este doar o reformă necesară. Are rolul de a corecta inechităţile” 

Potrivit liberalilor, discuțiile privind Legea salarizării trebuie privite prin prisma obligațiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Partidele politice trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca România să acceseze fondurile din PNRR, nu să creeze noi blocaje care să pună în pericol aceste fonduri. Legea salarizării unitare nu este doar o reformă necesară pentru administraţia publică.  Ea are rolul de a corecta inechităţile acumulate în sistem, de a crea reguli mai clare şi mai predictibile şi, în acelaşi timp, este legată de accesarea unor fonduri de aproximativ 770 de milioane de euro. Obiectivul central rămâne ca niciun venit să nu scadă în urma acestei reforme”, se arată în același mesaj.

PNL face apel la formațiunile politice să evite calculele electorale și să trateze negocierile cu responsabilitate.

„Miza depăşeşte interesele unui partid: sunt în joc credibilitatea economică a României, accesarea fondurilor europene, continuarea reformelor şi inclusiv evoluţia viitoare a ratingului de ţară, de care depind încrederea investitorilor şi costurile la care România se poate împrumuta. Într-un moment în care fiecare resursă contează, România are nevoie de soluţii care aduc bani în economie, nu de decizii care îi blochează”, au mai transmis liberalii.

Președintele Nicușor Dan are marți, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pe tema proiectului legii salarizării unitare, un act normativ considerat esențial pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a descris această săptămână drept „ultima șansă” pentru obținerea unui acord politic care să permită adoptarea reformei în termenul stabilit.

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