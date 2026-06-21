Donald Trump amenință Iranul cu noi atacuri, în timpul negocierilor din Elveția: „Vom lovi din nou foarte puternic”

Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri împotriva Iranului dacă Teheranul nu își controlează aliații din Liban, în contextul tensiunilor din regiune și al negocierilor aflate în desfășurare între Washington și autoritățile iraniene.

Mesajul liderului de la Casa Albă a fost publicat duminică pe platforma Truth Social și face referire la confruntările dintre gruparea șiită Hezbollah și armata israeliană în sudul Libanului.

„Iranul trebuie imediat să împiedice grupările afiliate din Liban, plătite masiv, să cauzeze probleme. În caz contrar, vom lovi Iranul din nou foarte puternic, aşa cum am făcut săptămâna trecută, dacă nu chiar mai puternic”, a transmis Donald Trump.

Negocieri tripartite în Elveția

Declarațiile președintelui american vin în timp ce reprezentanți ai Statelor Unite, Iranului și Qatarului participă la o rundă de negocieri în Elveția, axată pe situația din Liban și pe problema activelor iraniene blocate.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, discuțiile se desfășoară într-un hotel din centrul Elveției și au loc la câteva zile după încheierea unui protocol de acord între Washington și Teheran.

„O reuniune tripartită implicând Iranul, Statele Unite şi Qatarul pe subiectele încetării focului în Liban şi activelor iraniene blocate se desfăşoară în prezent la locul negocierilor”, a relatat presa iraniană.

JD Vance: „Negocieri istorice”

Delegația americană este condusă de vicepreședintele JD Vance, care a descris actualele discuții drept un moment important în relațiile dintre cele două state.

„Ceea ce ne-a cerut preşedintele să facem este să întoarcem o nouă pagină în scopul transformării relaţiei noastre cu poporul iranian şi a întinde o mână către iranieni”, a declarat Vance la începutul reuniunii desfășurate în stațiunea elvețiană Burgenstock.

Vicepreședintele american a calificat negocierile drept „istorice”, sugerând că acestea ar putea deschide calea unei noi etape în relațiile dintre Washington și Teheran.