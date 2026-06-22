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Războiul din Iran a costat Pentagonul aproximativ 40 de miliarde de dolari

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Războiul din Iran a costat Departamentul Apărării aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform cifrelor preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale, relatează CNN.

Sediul Pentagon
Pentagon FOTO: Shutterstock

Cifra include costul muniţiilor, al echipamentelor distruse şi al daunelor aduse bazelor, dar nu include costurile operaţionale care au fost deja luate în considerare în bugetul departamentului pentru anul fiscal 2026, în valoare de peste 1 trilion de dolari, a declarat pentru CNN Mark Cancian, consilier senior la CSIS, scrie News.

În timp ce Departamentul Apărării a suportat cea mai mare parte a cheltuielilor, conflictul a costat alte agenţii, cum ar fi Securitatea Internă şi Departamentul Veteranilor, 1 miliard de dolari, conform cifrelor preliminare ale CSIS.

Între timp, pentru consumatori: preţurile la benzină au crescut de la o medie de mai puţin de 3 dolari pe galon în întreaga ţară la peste 4 dolari în timpul unei mari părţi a războiului.

Potrivit unui instrument de urmărire a costurilor energiei de la Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu peste 253 de dolari mai mult decât ar fi plătit dacă nu ar fi existat război.

Petrolul nu a mai ieşit din Orientul Mijlociu de aproape patru luni. În total, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului.

Iar inflaţia anuală a depăşit 4% pentru prima dată în trei ani, determinată de preţurile la energie, conform datelor recente ale Biroului de Statistică a Muncii.

Preţurile cresc acum mai repede decât a crescut salariul mediu american în ultimul an, notează sursa citată.

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, declanșând un război care a durat câteva săptămâni, s-a extins în țările vecine și a zguduit piețele globale

Prezentat de Donald Trump, în parte, ca un efort de a-i stimula pe iranieni să-și răstoarne conducerea teocratică, acest conflict s-a transformat curând într-un război regional care a dus la mii de morți, în special în Iran și Liban.

Săptămâna trecută, SUA și Iran au semnat un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar în planul actual, negocierile tehnice pentru definitivarea acordului au început în weekend.

Documentul aflat în discuție ar urma să prevadă oprirea atacurilor din regiune și ar putea contribui la redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic la nivel global. În același timp, o astfel de evoluție ar putea duce la scăderea prețurilor la energie. 

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