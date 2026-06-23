Donald Trump susține că Iranul a acceptat inspecții nucleare „pe termen nelimitat”. Teheranul neagă furios

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit marți, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Teheranul ar fi acceptat inspecții nucleare „pe termen nelimitat”, afirmație respinsă categoric de autoritățile iraniene. Disputa vine în contextul unui acord provizoriu menit să pună capăt celor peste trei luni de conflict din Orientul Mijlociu.

Trump a afirmat că Iranul a acceptat „cele mai înalte niveluri de inspecție nucleară, pe termen nelimitat”, și că activele iraniene deblocate vor fi folosite exclusiv pentru achiziția de alimente și medicamente din SUA, potrivit Reuters.

Ce spun Statele Unite

Vicepreședintele JD Vance a declarat că discuțiile purtate în stațiunea elvețiană Buergenstock au creat „o bază solidă” pentru un acord final și că Teheranul ar fi acceptat revenirea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

În paralel, Washingtonul a anunțat o derogare de 60 de zile de la sancțiunile privind exporturile de petrol iranian, valabilă până pe 21 august.

Ce spune Iranul

Teheranul respinge ferm afirmațiile americane. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că nu a avut loc nicio discuție privind programul său nuclear în Elveția și că Iranul nu a convenit să permită întoarcerea inspectorilor AIEA.

Ali Bahreini, ambasadorul iranian la ONU, a subliniat că doar Iranul decide cum își folosește activele deblocate și a respins ideea unui control extern asupra acestora.

Amintim că SUA și Iran au convenit asupra unui mecanism pentru încetarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah în sudul Libanului. A fost deschisă o linie de comunicare pentru securizarea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, blocată anterior de Iran, iar taficul de petroliere a început să revină treptat la normal, deși Iranul și Omanul au sugerat că ar putea exista costuri suplimentare pentru utilizarea strâmtorii.

Bahrein a anunțat că vor fi create două grupuri de lucru: unul pentru ridicarea sancțiunilor, altul pentru activitățile nucleare. El a precizat că cinci elemente ale acordului preliminar trebuie implementate integral înainte de a discuta dosarul nuclear.

Situația din Liban

Deși un armistițiu fragil este în vigoare, autoritățile libaneze au raportat marți două decese provocate de focuri israeliene. Hezbollah a acuzat Israelul că a încălcat încetarea focului.

Israelul insistă că va menține o zonă de securitate în sudul Libanului și va continua să neutralizeze amenințările.

Negocierile Israel–Liban urmau să fie reluate marți la Washington.

Impactul politic și economic a fost unul notabil: prețul petrolului a scăzut după anunțarea acordului interimar.

Iranul a limitat accesul AIEA încă de la primele atacuri aeriene americane și israeliene din anul precedent și a suspendat complet inspecțiile odată cu izbucnirea războiului. Teheranul insistă că programul său nuclear are scopuri exclusiv pașnice.

Conflictul cu Iranul a devenit o vulnerabilitate politică pentru Trump și republicani, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

O parte a Partidului Republican cere în continuare închiderea completă a programului nuclear iranian.