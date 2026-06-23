search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump susține că Iranul a acceptat inspecții nucleare „pe termen nelimitat”. Teheranul neagă furios

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit marți, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Teheranul ar fi acceptat inspecții nucleare „pe termen nelimitat”, afirmație respinsă categoric de autoritățile iraniene. Disputa vine în contextul unui acord provizoriu menit să pună capăt celor peste trei luni de conflict din Orientul Mijlociu.

Afirmațiile lui Trump sunt contrazise de Iran. FOTO Shutterstock
Afirmațiile lui Trump sunt contrazise de Iran. FOTO Shutterstock

Trump a afirmat că Iranul a acceptat „cele mai înalte niveluri de inspecție nucleară, pe termen nelimitat”, și că activele iraniene deblocate vor fi folosite exclusiv pentru achiziția de alimente și medicamente din SUA, potrivit Reuters.

Ce spun Statele Unite

Vicepreședintele JD Vance a declarat că discuțiile purtate în stațiunea elvețiană Buergenstock au creat „o bază solidă” pentru un acord final și că Teheranul ar fi acceptat revenirea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

În paralel, Washingtonul a anunțat o derogare de 60 de zile de la sancțiunile privind exporturile de petrol iranian, valabilă până pe 21 august.

Ce spune Iranul

Teheranul respinge ferm afirmațiile americane. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că nu a avut loc nicio discuție privind programul său nuclear în Elveția și că Iranul nu a convenit să permită întoarcerea inspectorilor AIEA.

Ali Bahreini, ambasadorul iranian la ONU, a subliniat că doar Iranul decide cum își folosește activele deblocate și a respins ideea unui control extern asupra acestora.

Amintim că SUA și Iran au convenit asupra unui mecanism pentru încetarea ostilităților dintre Israel și Hezbollah în sudul Libanului. A fost deschisă o linie de comunicare pentru securizarea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, blocată anterior de Iran, iar taficul de petroliere a început să revină treptat la normal, deși Iranul și Omanul au sugerat că ar putea exista costuri suplimentare pentru utilizarea strâmtorii.

Bahrein a anunțat că vor fi create două grupuri de lucru: unul pentru ridicarea sancțiunilor, altul pentru activitățile nucleare. El a precizat că cinci elemente ale acordului preliminar trebuie implementate integral înainte de a discuta dosarul nuclear.

Situația din Liban

Deși un armistițiu fragil este în vigoare, autoritățile libaneze au raportat marți două decese provocate de focuri israeliene. Hezbollah a acuzat Israelul că a încălcat încetarea focului.

Israelul insistă că va menține o zonă de securitate în sudul Libanului și va continua să neutralizeze amenințările.

Negocierile Israel–Liban urmau să fie reluate marți la Washington.

Impactul politic și economic a fost unul notabil: prețul petrolului a scăzut după anunțarea acordului interimar.

Iranul a limitat accesul AIEA încă de la primele atacuri aeriene americane și israeliene din anul precedent și a suspendat complet inspecțiile odată cu izbucnirea războiului. Teheranul insistă că programul său nuclear are scopuri exclusiv pașnice.

Conflictul cu Iranul a devenit o vulnerabilitate politică pentru Trump și republicani, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți.

O parte a Partidului Republican cere în continuare închiderea completă a programului nuclear iranian.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
stirileprotv.ro
image
Elena Lasconi a ieșit la atac! După luni de tăcere, vorbește exclusiv la Gândul. Îl face vinovat pe Nicușor Dan de criza politică și de dezastrul economic. „Va fi primul președinte demis”/”O persoană cu o moralitate îndoielnică, fără caracter și un mincinos”/”Este o vulnerabilitate pentru România”
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid - surse
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
digisport.ro
image
Cheloo și-a găsit liniștea departe de agitația Capitalei. Cum arată casa de la țară în care s-a retras rapperul, la Breaza
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
observatornews.ro
image
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
cancan.ro
image
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere
playtech.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali! Golgheterul dorit la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
digisport.ro
image
Dovlecei crocanți ca la restaurant, făcuți acasă! Trucul simplu pentru o crustă perfectă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Victor Ponta, primul nume de premier propus la Palatul Cotroceni. Ce răspunde fostul prim-ministru
mediaflux.ro
image
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Cine este Daniela Morariu, femeia care i-a schimbat complet viața lui Cheloo după divorț. Au împreună doi copii
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Prințul William nu renunță la ”pofta inimii”. În fiecare lună, se ocupă de vizitele sale secrete, fără soție și copii

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”