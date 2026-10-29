 Scurgere explozivă de informații în SUA. Au fost dezvăluite numele a 41.000 de angajați implicați în deportările ordonate de Trump: „Oferă o perspectivă fără precedent” | adevarul.ro
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Scurgere explozivă de informații în SUA. Au fost dezvăluite numele a 41.000 de angajați implicați în deportările ordonate de Trump: „Oferă o perspectivă fără precedent”

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O bază de date care conține informații despre peste 41.000 de angajați ai Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a fost făcută publică în urma unui atac informatic, a anunțat organizația Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), specializată în publicarea documentelor obținute prin scurgeri de informații.

Setul de date făcute publice este uriaş
Setul de date făcute publice este uriaş Foto: Shutterstock

Potrivit ONG-ului, datele au fost furnizate de gruparea de hackeri „Department of Peace”, care ar fi dezvoltat un instrument denumit „Icepick”, capabil să efectueze căutări detaliate privind numele, funcțiile, birourile și atribuțiile angajaților din cadrul DHS, relatează AFP, citată de News.ro.

Activista Maia Arson Crimew a descris scurgerea de informații drept una fără precedent.

Acest set de date este uriaş, atât prin dimensiunea sa, cât şi prin impactul său. Oferă o perspectivă fără precedent asupra structurii organizaţionale a Departamentului Securităţii Interne, evidenţiind cine ce face în cadrul mai multor agenţii ale DHS (Securitatea Internă), inclusiv ICE (poliţia de imigrare)”, a declarat activista într-un comunicat al DDOS.

La rândul său, cofondatoarea DDoSecrets, Emma Best, a calificat incidentul drept „extraordinar”, afirmând că documentele identifică cadre implicate în operațiuni sub acoperire, activități de contrainformații și programe de detenție și deportare gestionate de DHS.

Scurgerea de date are loc într-un moment sensibil pentru administrația americană. DHS și ICE se află în centrul politicilor dure privind imigrația promovate de președintele Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat al său. Măsurile dispuse au dus la arestarea și expulzarea a mii de migranți fără documente, iar organizațiile pentru drepturile omului susțin că inclusiv cetățeni americani au fost afectați de operațiunile autorităților.

În septembrie, Departamentul pentru Securitate Internă a lansat o ofensivă împotriva așa-numitelor „orașe-refugiu”, jurisdicții care limitează cooperarea dintre autoritățile locale și agențiile federale de imigrație, în contextul intensificării campaniei federale împotriva imigrației ilegale.

Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea cibernetică a instituțiilor federale americane și protecția datelor sensibile ale funcționarilor implicați în unele dintre cele mai controversate programe ale guvernului SUA.

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