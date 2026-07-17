Trump acuză China de „cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale” și reia afirmațiile privind alegerile din 2020

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat China joi, 16 iulie, de „cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale în istorie”, adăugând că va declasifica documentele.

Acesta a transmis, în discursul său susținut la Casa Albă, că documentele în cauză „arată că, pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile (prezidenţiale) din 2020, China a desfăşurat ceea ce pare a fi cea mai mare operaţiune de piratare a datelor electorale din istorie, care a dus la achiziţionarea ilegală de către China a 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani”.

Trump a susținut mereu că alegerile prezidenţiale din 2020 i-au fost furate în favoarea democratului Joe Biden, potrivit Agerpres.

Republicanul nu a adus niciodată dovezi privind existenţa unor nereguli masive, iar nenumăraţi experţi, institute independente şi decizii judecătoreşti au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influenţa rezultatele.

La 6 ianuarie 2021, declaraţiile sale insistente că el a câştigat şi că „victoria” i-a fost furată în faţa unei mulţimi de susţinători au dus la luarea cu asalt a Capitoliului din Washington (sediul Congresului SUA) de către simpatizanţi ai săi.

În timpul alegerilor prezidențiale din 2024, acesta a afirmat că dacă ar pierde cumva alegerile, asta se va întâmpla doar dacă Kamala Harris trișează.

„Obiectivul nostru principal nu este să mergem la vot, ci să ne asigurăm că ei nu trișează, pentru că avem toate voturile de care avem nevoie”, spunea Trump în august la un miting în Carolina de Nord.

„Dacă pierd - vă spun, este posibil. Pentru că ei trișează. Doar așa am pierde, pentru că ei trișeacă”, a spus candidatul republican zilele trecute la Michigan.