Fost aliat al lui Trump devenit critic al președintelui, expulzat din SUA după ce a fost reținut de ICE

Milo Yiannopoulos, una dintre cele mai controversate figuri ale dreptei americane și fost susținător al lui Donald Trump, a fost deportat din Statele Unite după ce a fost reținut de agenții serviciului de imigrație (ICE).

Milo Yiannopoulos a fost implicat în numeroase controverse Foto: EPA EFE

Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, britanicul în vârstă de 41 de ani a fost reținut în New Orleans și trimis înapoi în Marea Britanie. Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a transmis că Yiannopoulos a rămas în țară după expirarea dreptului legal de ședere și a fost vizat de un ordin definitiv de expulzare emis de un judecător în luna iulie.

Cunoscut pentru pozițiile sale provocatoare și pentru numeroase scandaluri publice, Yiannopoulos a devenit celebru în mediul conservator american prin activitatea sa la publicația Breitbart și prin susținerea pe care i-a arătat-o lui Donald Trump. În ultimii ani însă, acesta s-a transformat într-un critic dur al fostului aliat politic, atacând administrația republicană pe mai multe teme.

Milo Yiannopoulos l-a acuzat pe Trump că „și-a sacrificat onoarea și integritatea", a susținând că „trumpismul a murit" din cauza modului în care administrația a gestionat dosarele Jeffrey Epstein.

De-a lungul anilor, Milo Yiannopoulos a fost implicat în numeroase controverse care i-au adus interdicții pe platforme online, anularea unor apariții publice și pierderea unor contracte importante. În trecut, el a colaborat și cu rapperul Kanye West, cunoscut ca Ye, precum și cu mai mulți reprezentanți ai mișcării MAGA.

Autoritățile americane susțin că britanicul a intrat legal în SUA în 2019, însă ulterior a încălcat legislația privind imigrația prin depășirea perioadei de ședere autorizate.