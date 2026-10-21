„Oricine, numai Trump nu”. Raidurile împotriva imigranților provoacă nemulțumire în comunitatea latino-americană din SUA

Politica dură de deportare a președintelui american Donald Trump provoacă tot mai multă nemulțumire în rândul alegătorilor latino-americani, inclusiv al celor care au contribuit la victoria republicanilor în 2024. În apropierea alegerilor intermediare, teama de raidurile agenților de imigrare afectează afacerile, școlile și viața de zi cu zi a comunităților de imigranți, relatează AFP.

Politica dură de deportare a președintelui american Donald Trump provoacă tot mai multă nemulțumire. Foto: AFP

În Doral, o localitate din sudul Floridei, în apropiere de Miami, unde populația este majoritar latino-americană și trăiește o comunitate numeroasă de venezueleni, locuitorii spun că îngrijorarea privind posibilele rețineri și deportări a devenit o problemă cotidiană. Zona, cunoscută și sub numele de „Doralzuela”, găzduiește inclusiv unul dintre cluburile de golf ale lui Trump, notează News.ro.

Maria Fernanda Perez, proprietara unui restaurant din Doral, a declarat pentru AFP că este dezamăgită de evoluția situației după ce l-a votat pe Donald Trump, în speranța unei îmbunătățiri economice.

„Mă simt tristă și dezamăgită. Credeam că economia se va îmbunătăți”, a spus femeia, în vârstă de 32 de ani.

Potrivit acesteia, trei dintre angajații săi au încetat să mai vină la muncă, de teama deportării, iar vânzările restaurantului au scăzut cu 40%, în condițiile în care oamenii din comunitate evită să mai iasă în oraș.

„Întreaga mea familie, toți prietenii mei se află în proceduri de imigrare și nu mai lucrează, nu-și mai duc viața de zi cu zi”, a povestit Perez.

În campania electorală din 2024, Trump a promis o operațiune amplă de deportare a imigranților, afirmând că autoritățile se vor concentra asupra infractorilor recidiviști. Însă, potrivit AFP, reținerea a peste o mie de persoane pe zi de către autoritățile de imigrare a alimentat sentimentul că promisiunile inițiale nu reflectă amploarea măsurilor aplicate.

În Doral, ca și în alte comunități din SUA, locuitorii își transmit mesaje pentru a se avertiza reciproc cu privire la prezența agenților de imigrare sau la reținerea unor persoane.

Un sondaj realizat luna trecută de The New York Times și Siena College a indicat că 66% dintre respondenții hispanici dezaprobau activitatea lui Trump, în timp ce 78% au declarat că ar prefera ca democrații să preia controlul asupra Congresului de la republicani.

Perez nu a precizat cum va vota la alegerile intermediare, dar și-a exprimat clar opoziția față de actualul președinte: „Oricine, numai Trump nu”.

Carlos Bermudez, avocat de origine venezueleană, a declarat că primește frecvent apeluri de la persoane aflate în situații dificile din cauza procedurilor de imigrare.

„Nu ies din casă, nu pot merge la muncă... Este o presiune psihologică constantă, care afectează întreaga comunitate”, a spus Bermudez, în vârstă de 47 de ani.

Deși se identifică drept republican, avocatul critică direcția pe care o consideră tot mai radicală a partidului.

„Sunt republican pentru că provin dintr-o țară în care comunismul și socialismul au prins rădăcini și nu vreau să continui cu acea ideologie, dar nu sunt de acord cu ceea ce face acum aripa extremistă a partidului”, a afirmat el.

Rafael Pineyro, consilier local în Doral și membru al Partidului Republican, spune că efectele măsurilor de imigrare se resimt în întregul sud al Floridei, nu doar în localitatea sa.

„Există incertitudine, există teamă... Nu este vorba doar de Doral, ci de întreaga comunitate latino din sudul Floridei care este afectată”, a declarat acesta.

Pineyro a pus sub semnul întrebării și modul în care administrația Trump aplică politica de deportare, susținând că măsurile depășesc ceea ce alegătorilor li s-a prezentat în campania din 2024.

„Nu este corect, pentru că nu asta s-a promis în 2024, când vorbeam despre deportarea infractorilor”, a spus consilierul.

Republicanii riscă să piardă sprijinul alegătorilor latino

Pineyro a avertizat că politica administrației Trump ar putea afecta câștigurile electorale obținute de republicani în ultimii ani în rândul alegătorilor cubanezi, venezueleni și al altor comunități latino-americane din Florida.

„Această oportunitate s-a estompat din ce în ce mai mult în ultimele luni din cauza unor decizii greșite, în opinia mea, în special în ceea ce privește economia și imigrația”, a adăugat el.

Nemulțumirea din Doral apare într-un moment în care republicanii se pregătesc pentru alegerile intermediare, iar comunitățile latino-americane reprezintă un segment important al electoratului din Florida. Relatările locuitorilor indică faptul că teama de deportare și efectele asupra locurilor de muncă și afacerilor au devenit teme centrale în evaluarea politicilor administrației Trump.