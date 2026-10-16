Scrisori conţinând „substanţe suspecte” au fost trimise unor senatori americani şi unor birouri electorale

Autorităţile federale americane au anunţat joi că anchetează scrisori „potenţial periculoase”, care conţin „substanţe suspecte”, şi care au fost trimise prin poştă către funcţionari electorali de la nivel de stat, dar şi către birourile unor membri ai Congresului.

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Cel puţin cinci birouri ale senatorilor democraţi au primit aceste scrisori, majoritatea fiind interceptate înainte de a fi livrate. Biroul liderului minorităţii din Senat, Chuck Schumer, a fost unul dintre cele vizate, după cum a aflat CBS News.

Printre alţi destinatari s-au numărat senatorii Lisa Blunt Rochester din Delaware, Alex Padilla din California şi Kirsten Gillibrand din New York, scrie News.

Democratul Chris Murphy din Connecticut a primit, de asemenea, o scrisoare conţinând o substanţă suspectă, care a fost interceptată înainte de a ajunge la birou său, a declarat purtătorul său de cuvânt.

FBI şi Serviciul de Inspecţie Poştală al SUA (USPIS) au declarat că încearcă să identifice provenienţa „expedierilor suspecte”, dintre care unele au fost interceptate înainte de a ajunge la destinaţie.

Autorităţile au refuzat să precizeze câte birouri au fost vizate, dar mai mulţi secretari de stat şi birouri ale unor membri ai Congresului au anunţat că au primit astfel de scrisori.

Acest incident, care are loc cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, reaminteşte de alerte de securitate anterioare legate de corespondenţa suspectă.

Mai multe birouri electorale la nivel de stat au primit, de asemenea, corespondenţă suspectă.

Departamentul Electoral din Delaware a declarat că biroul său a primit şi a deschis joi o scrisoare conţinând o pulbere albă, adăugând că personalul a respectat protocoalele de securitate privind manipularea corespondenţei suspecte.

Atât Comisia Electorală a statului Oklahoma, cât şi secretarul de stat din Louisiana au declarat săptămâna aceasta că birourile lor au primit scrisori care conţineau o pulbere albă.

Biroul din Louisiana a fost evacuat după ce un membru al personalului a deschis pachetul marţi, dar a fost redeschis după ce forţele de ordine nu au găsit dovezi ale prezenţei unor substanţe nocive.

Secretarul de stat din Ohio, Frank LaRose, a declarat că biroul său a fost destinatarul unei scrisori care conţinea o pulbere albă, dar aceasta a fost interceptată de USPIS.

Congresele locale ale statului New York din Albany şi sediul Adunării statului Wyoming din Cheyenne au primit, de asemenea, pachete suspecte, potrivit informaţiilor transmise prin staţiile radio ale echipelor de intervenţie în situaţii de urgenţă..

„FBI-ul şi Serviciul de Inspecţie Poştală al SUA vor continua să protejeze publicul şi să asigure desfăşurarea în condiţii de siguranţă a alegerilor pentru cetăţenii americani”, au declarat agenţiile într-un comunicat emis joi.

Trimiterile poştale suspecte au apărut cu doar câteva săptămâni înainte de ziua alegerilor, care vor determina echilibrul de putere în Congres.

Înaintea alegerilor din 2024, funcţionarii electorali din 17 state au primit colete suspecte. Cu un an înainte, plicuri suspecte, unele conţinând fentanil, au fost trimise către birourile electorale din cel puţin cinci state.