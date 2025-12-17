Bărbat reţinut după ce soția sa a primit un colet expediat din Elveția. Ce conținea pachetul

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus marți, 16 decembrie , măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Galați, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată, după ce pe numele soției sale a sosit un colet din Elveția.

„În fapt, la data de 14 decembrie a.c., în parcarea unui centru comercial din municipiul Galați, polițiștii au depistat în flagrant delict o femeie, de 36 de ani, imediat după ce aceasta ar fi intrat în posesia unui colet expediat din Elveția, prin intermediul unei societăți de transport marfă și persoane”, precizează, miercuri, într-un comunicat, Poliția Română.

În interiorul coletului, disimulate într-o cutie, au fost descoperite trei arme letale, calibru 7,5 × 55 mm, în stare de funcționare, supuse regimului autorizării.

Armele ar fi fost expediate de către soțul femeii, un bărbat de 38 de ani, care s-a gândit că, apelând la acest tertip pentru a le aduce în țară, nu va atrage atenția oamenilor legii.

În cursul zilei de 17 decembrie, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Amintim că, în noiembrie, un bărbat care ar fi trimis din Spania două arme, prin curier, ridicate în ţară de alţi doi bărbați, a fost arestat preventiv.